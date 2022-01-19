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Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. ФОТОрепортаж
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із членами Уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Також мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени Уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою", - сказав прем'єр.
Шмигаль наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.
Топ коментарі
+6 Eugen Mk
показати весь коментар19.01.2022 16:31
+6 Denis Denissov #440999
показати весь коментар19.01.2022 16:56
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.01.2022 16:27
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В моск.
Паралельные реальности.
Я записался на пятницу. Выбрал Пфайзер.
Сейчас даже есть выбор вакцин.
Кстати полно свободного времени для приема, так что вообщем-то можно не записываться а припереться без записи - все равно уколят. Только возьми с собой паспорт.
никто с премьером не встречается из зарубежных гостей.
перекособочила зекоманда власть в стране, хрен разберешь кто на ком стоит
У нас - пустота.
БАЙДЕН - БЕСПЛАТНО ВСЕМ 400млн масок
ЕВРЕИ БЕСПЛАТНО ВСЕМ - 30млн тестов, раздадут по квартирам,домам,хозяйствам,фондам и прочем, что б люди тестили себя в удобное ИМ время.
у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.
Что за дичь ты пытаешься впарить??????
Да брехня это всё.Физраствор им вкололи.
Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
А що це за з'їжджання ?
Всі "діячі" по світу кричать, що ЗАХИЩАЄ від госпіталізації та смерті.
На сайті моз висить цитатка Ляшка, що це "вакцина - щоб жити".
Не співпадає.
Вони, видно, не курсі, що вколоті мруть.