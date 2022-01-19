Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із членами Уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Також мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени Уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.

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