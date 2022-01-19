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Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із членами Уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Також мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени Уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.

Також читайте: МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 01
Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 02
Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 03
Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 04
Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 05

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14108) Шмигаль Денис (4608) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Да хрен там, физраствору малость вдули и усё.
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19.01.2022 16:31
+6
В Британии омикрон признали простудой и снимают ограничения.

Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
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19.01.2022 16:56
+5
и футболки классные (интересно за чей счет изготовленные и кому раздавались...и почему не у всех желающих получить бустерную дозу)
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19.01.2022 16:27
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Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
В моск.
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19.01.2022 16:20 Відповісти
циркачи
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19.01.2022 16:21 Відповісти
Коли у них виростуть оленячі роги всі зрозуміють щи це був Спутнік-V
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19.01.2022 16:23 Відповісти
Да хрен там, физраствору малость вдули и усё.
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19.01.2022 16:31 Відповісти
від проносу після блінкена?
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19.01.2022 16:22 Відповісти
Нажаль немає токої вакцини щоб додавала розуму...
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19.01.2022 16:23 Відповісти
Эх, такие красивые фото, и все в масочках, и все стерильно,все для слуг, а мне вот переться на битком забитый автобус, где все без масок,давка, и не вымерли за два года , а наоборот кажется наплодились , потом в магаз, где всем так же похрен на те маски и дистанции, и надевают их только перед пробитием товара
Паралельные реальности.
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19.01.2022 16:24 Відповісти
что сложного зайти на Хелси ми и записаться на прием?

Я записался на пятницу. Выбрал Пфайзер.

Сейчас даже есть выбор вакцин.

Кстати полно свободного времени для приема, так что вообщем-то можно не записываться а припереться без записи - все равно уколят. Только возьми с собой паспорт.
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19.01.2022 16:36 Відповісти
Нак...я неподскажешь??? Ни я ни мое окружение за все это ковидобесие о нем незнает , на забегаловки,кинотеатры мне пофик (хотя в них пускают и так, нихрена не спрашивают) ,как и в магазины во все. Нахрена мне оно?? Здоровому????
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19.01.2022 16:52 Відповісти
тоже мне новость. Они каждый день на дозе. Зеленый наркоманский сброд.
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19.01.2022 16:24 Відповісти
это в парламентской то республике, между прочим
никто с премьером не встречается из зарубежных гостей.

перекособочила зекоманда власть в стране, хрен разберешь кто на ком стоит
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19.01.2022 16:26 Відповісти
Байден раздает маски бесплатно 400млн, израиль раздает десятки миллионов тестов бесплатно
У нас - пустота.
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19.01.2022 16:26 Відповісти
у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.
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19.01.2022 16:37 Відповісти
слушай,твоя дичь даже невставляет
БАЙДЕН - БЕСПЛАТНО ВСЕМ 400млн масок
ЕВРЕИ БЕСПЛАТНО ВСЕМ - 30млн тестов, раздадут по квартирам,домам,хозяйствам,фондам и прочем, что б люди тестили себя в удобное ИМ время.



у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.

Что за дичь ты пытаешься впарить??????
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19.01.2022 16:49 Відповісти
Я дуже радий , що отримали , а повинні були отримати останніми .
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19.01.2022 16:26 Відповісти
и футболки классные (интересно за чей счет изготовленные и кому раздавались...и почему не у всех желающих получить бустерную дозу)
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19.01.2022 16:27 Відповісти
Можно было и тормозную жидкость вколоть ему без разницы.
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19.01.2022 16:31 Відповісти
Странная у нас страна. За вакцинацию дают *тысячу*. А маски покупайте за свои.
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19.01.2022 16:33 Відповісти
минипорно для лохократу..
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Та пішли ви ...зі своїм 'бустером"
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Судя по комментариям, большинство уже понимает, как их пытаются тупо развести... И это не может не радовать. Но, 24 и 25 числа поднимайте задницы с диванов и к 9-00 к ВР. Возможно, это последние мирные акции...
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19.01.2022 16:38 Відповісти
Стало быть министры дозу получили..... и всем желающим из аппарата тоже. Это шо... пришла помощь из латинской Америки ? Интересно.Тока по случаю праздника или теперь постоянно. А пересиденту досталось?
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19.01.2022 16:42 Відповісти
Стало быть министры дозу получили...
Да брехня это всё.Физраствор им вкололи.
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19.01.2022 18:22 Відповісти
Шо ? Не ЭКСТАЗИ ??
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19.01.2022 18:37 Відповісти
Краще б отримали б фалоіммітатори в одне місце.
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19.01.2022 16:47 Відповісти
В Британии омикрон признали простудой и снимают ограничения.

Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
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19.01.2022 16:56 Відповісти
как только включат завтра вышки G5, у них взорвутся глаза
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19.01.2022 17:28 Відповісти
Видать ОПа поделился дозой.
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19.01.2022 17:36 Відповісти
Цю мразоту треба колоти системно - щоб не плодились
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19.01.2022 18:24 Відповісти
Оскільки на досвіді Ізраїлю виявилось що три дози проти омікрону неефективні, завтра міністрам на чолі з Шмигалем, вколоти четверту дозу з фоторепортажем, але в дупу.
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19.01.2022 18:41 Відповісти
В очередной раз подтвердилось,что я не дебил!!!!!!!
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19.01.2022 21:26 Відповісти
Шмигаль наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.

А що це за з'їжджання ?

Всі "діячі" по світу кричать, що ЗАХИЩАЄ від госпіталізації та смерті.
На сайті моз висить цитатка Ляшка, що це "вакцина - щоб жити".

Не співпадає.
Вони, видно, не курсі, що вколоті мруть.
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20.01.2022 02:45 Відповісти
 
 