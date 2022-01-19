Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського. ФОТОрепортаж
19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенку, його прихильники пройшли ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента на вулиці Банковій.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+75 mrSmith
показати весь коментар19.01.2022 22:30
+71 Ksenia VB
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показати весь коментар19.01.2022 22:34
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а зебилы пусть воюют.
а наш враг не в Кремле, а на Банковой, хе-хе.
так ось - ти таки знов обісралось
Когда судили Саакашвили- Саакашвили стало плохо,
Когда судили Порошенко- стало плохо судье!
Порох- сила!
😜
https://www.youtube.com/watch?v=PXSaLlo4s9s&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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не нравится проигрывать, а?
а ты привыкай.
По моим прикидкам, где-то тысяч 10 вышло.
Хлопці підемо! Ukrainian military song-Lets go lads!
Команда Зеленського все менше довіряє один одному і починає, якщо не працювати на дві сторони, то, як мінімум, саботувати колективні рішення. І приклад з рішенням Печерського суду - це лише вершина айсберга. Зараз ми можемо впевнено говорити, що перед нами лише оболонка єдності, яка тримається на рейтингу Зеленського, який поки все ще перший в країні. Зменшення рейтингу - політична смерть для цієї команди.
Вадим Денисенко
директор Українського інституту майбутнього
Коротше, дуже сумнівно, щоб ці події вдарили по Порошенку. Швидше вони підняли його рейтинг і зміцнили його імідж лідера. Більш того, можна говорити про психологічний перелом: Порошенко перестав сприйматися як "збитий льотчик". Тому можна прогнозувати, що багато політиків тепер намагатимуться не сваритися з Порошенком зайвий раз.
А ось у Зеленського все навпаки. Як ілюстрацію наведемо коментар політолога Тараса Березовця: "Повна й остаточна імпотенція. Як стверджують наші джерела, два дні ламали суддю, а потім шукали будь-кого за будь-які гроші, щоб підписав домашній арешт, і нічого. Зеленський посипався. Це ще не кінець. Але початок його кінця. Зеленський показав себе як повний нуль. Так і до кінця можна не досидіти. На Банковій чудово знають, що подібні враження виникли у багатьох спостерігачів, у тому числі й у лавах партії "Слуга народу".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/prihlopnut-kryshku-pianino-pochemu-zelenskiy-proigral-boy-s-poroshenko-19012022-448775