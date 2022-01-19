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Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського. ФОТОрепортаж

19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенку, його прихильники пройшли ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента на вулиці Банковій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 01
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 02
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 03
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 04
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 05
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 06
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зараз час прихлопнути кришку піаніно", - Порошенко пожартував над Зеленським після виходу із суду. ВIДЕО

Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 08
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 09
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 10
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 11
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 12
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 13
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 14
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 15
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 16
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 17

Також читайте: Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 18
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 19
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 20
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 21
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 22
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 23
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 24
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 25
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 26
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 27
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 28
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 29

Читайте: Соромно, що ті, хто розважав злочинців у Горлівці в 2014, зараз звинувачують Порошенка в держзраді, - Турчинов

Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 30
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 31
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 32
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 33
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 34
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 35
Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського 36

Автор: 

Порошенко Петро (15181) суд (11701) Турчинов Олександр (1136) Європейська Солідарність (1086)


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Топ коментарі
+75
Если арестуют зеленского, то за него даже родственники не выйдут.
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19.01.2022 22:30
+71
Які люди молодці !
Вони розуміють, що якщо дозволити політичні репресії у країні, то одним Порошенком справа не обійдеться.
Ми давно сказали - не буде тут тиранії та деспотизму по типу роіське та її сателітів.
Зеленський проспав Майдан, тому він і не знав.
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19.01.2022 22:35
+60
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19.01.2022 22:34
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нехай сын зелупенского работает.

а зебилы пусть воюют.

а наш враг не в Кремле, а на Банковой, хе-хе.
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19.01.2022 23:30 Відповісти
да ЗЕ уже Ленкину и свою семью эвакуировал ,а вы тут сидите ,думаю если что начнётся он первый свалит.
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20.01.2022 08:18 Відповісти
То ли дело, раз в пять лет поставив галочку, ждать манны небесной и патриотично молчать в тряпочку, правда?
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19.01.2022 23:31 Відповісти
Он як ти робиш. Ще напевно строчиш з дивану, яке в тебе там звання? генералісімус диванно-копитних війск ?
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19.01.2022 23:44 Відповісти
Ніт, я всього лише бджола з великого рою...
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20.01.2022 00:01 Відповісти
Трутень.
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20.01.2022 00:06 Відповісти
Гордишься?
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20.01.2022 00:20 Відповісти
Чому мені за тебе трутня пишатися.
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20.01.2022 00:23 Відповісти
Дійсно, пишайся за себе, трутня...😀
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20.01.2022 01:13 Відповісти
зебіл, а пам'ятаєшь - як ще 4 дні назад ти верещало та дупу собі рвало що "Порошенко сбежал, не приедет"?))
так ось - ти таки знов обісралось
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19.01.2022 23:48 Відповісти
Я казав що пётр ляже в лікарню. Не треба вигадувати. А до того моменту як він повернувся, так він втік. Мінімум для того щоб йому не вручили повістку. Ну а те що петро не ліг в лікарню, то таке, ще все попереду. То як точно "точно" петра, що перша половина січня, що друга.. так що є ще час.
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20.01.2022 00:11 Відповісти
Когда судили Насырова- Насырову стало плохо,
Когда судили Саакашвили- Саакашвили стало плохо,
Когда судили Порошенко- стало плохо судье!
Порох- сила!
😜
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20.01.2022 07:52 Відповісти
Придорожня пилюка ніколе силою не була, це лише клопіт потів від неї позбавитися. Лізе всюди.
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20.01.2022 09:39 Відповісти
Вулицю остаточно і незаперечно " підгріб" Порошенко. Конкуренції ніт. Дуже сумна картина для зебілів.
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19.01.2022 23:25 Відповісти
ВОЙНА ИЛИ ТЕАТР-ЛОХОТРОН?
https://www.youtube.com/watch?v=PXSaLlo4s9s&ab_channel=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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19.01.2022 23:26 Відповісти
попроси подоляка, чтоб не 2, а хоть 5 грывнив за пост платил, мудила

======

не нравится проигрывать, а?
а ты привыкай.
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19.01.2022 23:31 Відповісти
Ой не говорите Лёня... когда 73% проголосовало за буратинку , я сам афуел...
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19.01.2022 23:41 Відповісти
Да , вас еще много. 😁
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19.01.2022 23:47 Відповісти
Респект всем кто был!
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19.01.2022 23:31 Відповісти
спасибо

По моим прикидкам, где-то тысяч 10 вышло.
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19.01.2022 23:32 Відповісти
киянам і киянкам шанування і респект
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20.01.2022 00:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M


Хлопці підемо! Ukrainian military song-Lets go lads!
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20.01.2022 00:03 Відповісти
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19.01.2022 23:35 Відповісти
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19.01.2022 23:53 Відповісти
Шо там за саГочка на фото? Нужно больше инфы
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20.01.2022 00:52 Відповісти
Судя по фото Зе сегодня получил оторваться от Блинкена.
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20.01.2022 02:03 Відповісти
Суд над Порошенком показав наскільки влада Зеленського слабка. І не просто слабка - у Президента немає команди на яку він може обпертися, щоб вирішувати складні питання.
Команда Зеленського все менше довіряє один одному і починає, якщо не працювати на дві сторони, то, як мінімум, саботувати колективні рішення. І приклад з рішенням Печерського суду - це лише вершина айсберга. Зараз ми можемо впевнено говорити, що перед нами лише оболонка єдності, яка тримається на рейтингу Зеленського, який поки все ще перший в країні. Зменшення рейтингу - політична смерть для цієї команди.

Вадим Денисенко
директор Українського інституту майбутнього
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20.01.2022 02:06 Відповісти
Зеленський розпочав війну проти Порошенка і не зміг її виграти. Принаймні він точно програв триденний бій 17-19 січня. І похід "Європейської солідарності" на Банкову ефектно закріпив цю поразку.

Коротше, дуже сумнівно, щоб ці події вдарили по Порошенку. Швидше вони підняли його рейтинг і зміцнили його імідж лідера. Більш того, можна говорити про психологічний перелом: Порошенко перестав сприйматися як "збитий льотчик". Тому можна прогнозувати, що багато політиків тепер намагатимуться не сваритися з Порошенком зайвий раз.

А ось у Зеленського все навпаки. Як ілюстрацію наведемо коментар політолога Тараса Березовця: "Повна й остаточна імпотенція. Як стверджують наші джерела, два дні ламали суддю, а потім шукали будь-кого за будь-які гроші, щоб підписав домашній арешт, і нічого. Зеленський посипався. Це ще не кінець. Але початок його кінця. Зеленський показав себе як повний нуль. Так і до кінця можна не досидіти. На Банковій чудово знають, що подібні враження виникли у багатьох спостерігачів, у тому числі й у лавах партії "Слуга народу".

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/prihlopnut-kryshku-pianino-pochemu-zelenskiy-proigral-boy-s-poroshenko-19012022-448775
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20.01.2022 02:07 Відповісти
Петя сам все програв. Вибори підтвердили.
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20.01.2022 06:34 Відповісти
Для Васьки Бочки. Вибори 2019 року підтвердили, що нарід 73% піддався на брехню і маніпуляції, але цей нарід це дуже добре зрозумів сьогодні і його вже вдруге не обдурити і це точно. Наступні вибори це покажуть, якщо брехуни і шахраї досидять до виборів, скоріше всього вони будуть дострокові.
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20.01.2022 08:49 Відповісти
Вибори підтвердили давню істину: "Брехнею світ пройдеш та назад не вернешся".
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20.01.2022 09:25 Відповісти
Подяка і повага киянам за такі дії. Допускати такі прецеденти судової дурості і свавілля небезпечно.
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20.01.2022 05:00 Відповісти
світлі прекрасні лиця і вони вийшли 3а нас бо 3е це горе для украінців
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20.01.2022 05:50 Відповісти
НАЖАЛЬ горе для українців і те і друге
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20.01.2022 20:22 Відповісти
Зєлі слід знати, що глядачі "сватів" на подібне не здатні і ніхто не вийде його підтримати коли кримінальні провадження будуть проти нього. Але злопам'ятний наркоман без мозку та інстинкту самозбереження навряд чи додумається до цього.
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20.01.2022 06:18 Відповісти
Глядачі сватів апріорі не вийдуть тому що вони дивляться сватів. А не подивитись чергову серію це дуже великий гріх😂
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20.01.2022 06:36 Відповісти
І так зрозуміло, що нормальні люди за Порошенко і тільки малороси, совкодрочери, корупціонери і відверті вороги України за Зеленського. Звичайно, що Порошенко не ідеальний на 100%, бо такої людини немає на Землі, але з тих, що є сьогодні в Україні - найкращий. Тому і я за Порошенко,тому і я хочу бути з нормальним світом в Європі, в НАТО. Я хочу, щоб ми як і всі народи мали свою віру, свою мову, культуру і звичайно свою армію.
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20.01.2022 07:07 Відповісти
Голобордька хочет поднять рейтинг Порошенка до 124%,типа как было в Чечне за путлера на выборах....Мировой рекорд...
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20.01.2022 07:36 Відповісти
Я, надеюсь, что Порошенко сделал правильную работу над ошибками.На данный момент , пожалуй, нет альтернативы. Не голосовала за жабу, но Порох тогда по любому бы проиграл. Рада, что не совершилось судейское преступление.
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20.01.2022 07:39 Відповісти
Порошенко за 20 дней отпуска в Европе сделал больше чем все Голобородьки Кучмисті за 2,5 года у власти... кроме фортепиано Голобродьке неззя доверять даже село в Днепр.обл,,не говоря об Украине...
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20.01.2022 07:43 Відповісти
Очередная Афера Коломойского прошла успешно в Украине...,Игорю Валерьевичу можно не платить в бюджет налог в 1.7 миллирда гривен...Спасибо чуваки....
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20.01.2022 07:45 Відповісти
В первых рядах пецыны соратники по шахер-махер.
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20.01.2022 07:58 Відповісти
Порошенко и Блинкєн на встрече в Киеве обговорили вступление Украины в ОРДЛО и ОДКБ путлера...встреча прошла в дружеской атмосфере...
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20.01.2022 08:02 Відповісти
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20.01.2022 08:04 Відповісти
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20.01.2022 08:07 Відповісти
22 січня 1919 року в Україні Свято.... День Злуки ЗУНР та Українскої Народьної Р.еспубліки...,тобто Західня Народня Республіка Об*єдналася с основною частиною України...
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20.01.2022 08:12 Відповісти
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20.01.2022 08:13 Відповісти
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20.01.2022 08:15 Відповісти
Моцкалі кажуть що чЛєнин придумал Україну в 1922 году... Горе та й годі ...з тих Ысториків кремлівських...
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20.01.2022 08:24 Відповісти
Зеля лососнул тунца ))))
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20.01.2022 10:06 Відповісти
петя - зеля, петя - зеля....ВАМ ВСІМ ПОРОБЛЕНО !!! І одне і друге біда ...
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20.01.2022 20:28 Відповісти
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