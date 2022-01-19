Хода на підтримку Порошенка з-під Печерського суду до Офісу Зеленського. ФОТОрепортаж

19 січня, після оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенку, його прихильники пройшли ходою з-під Печерського райсуду Києва до Офісу Президента на вулиці Банковій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.















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