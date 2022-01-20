23-річний українець Ковальчук, якого окупанти майже 6 років незаконно утримують у колонії Тореза, має серйозні проблеми зі здоров'ям, - Денісова. ФОТО

У 23-річного українця Богдана Ковальчука, якого окупанти незаконно утримують у Торезькій виправній колонії № 28, загострилися проблеми з легенями.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія цього хлопця просто вражає. Богданові Ковальчуку не було й 18 років, коли 31 серпня 2016 року його разом з п’ятьма неповнолітніми друзями викрали з тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області. Представники окупаційної адміністрації звинуватили хлопців у підривній діяльності. За їхньою версією, вони нібито співпрацювали зі Службою безпеки України та організовували підриви автівок та "відділку міліції ДНР", - нагадує омбудсмен.

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За її інформацією, упродовж понад п’яти років громадянин України пройшов катівні "МДБ ДНР", але жодного разу не поскаржився на тортури та знущання, які йому довелося пережити.

Незважаючи на всі вимоги України звільнити підлітків, у липні 2018 року "Верховний суд ДНР", засудив їх за "тероризм" на термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Денісова додає, що нині Богдан Ковальчук відбуває 10-тирічний термін незаконного ув’язнення у Торезькій виправній колонії № 28. Йому зараз 23 роки, і з них майже шість - він чекає на звільнення!

"Напередодні взаємного звільнення 29 грудня 2019 року хлопцям та батькам запропонували в обмін на "помилування" відмовитися від переходу на підконтрольну Уряду України територію. Погодилися всі, крім Богдана Ковальчука. Він мотивував рішення тим, що не може зрадити своїм принципам свободи, правди та відданості Батьківщині", - пише уповноважений ВР із прав людини.

За словами рідних, Богдан має серйозні проблеми з легенями та потребує постійного обстеження лікарем, які в умовах ув’язнення не проводяться. До карантинних обмежень відвідувати у виправній установі могла його лише мати, яка передавала ліки та харчі. Проте, вже тривалий час рідні не мають з ним зв’язку.

До полону Богдан закінчив Ясинуватський професійний ліцей залізничного транспорту, бо хотів бути залізничником як його мати. Окрім неї дома на хлопця чекають бабусі та 84-річний прадідусь.

"Усі вищеназвані дії стосовно Богдан Ковальчук є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - додає Денісова.

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Вона також звернулася до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново здійснити візит до Богдана Ковальчука, сприяти його негайному звільненню.

"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення", - резюмує омбудсмен.



