За добу в Києві від COVID-19 померло 12 осіб, виявили 1409 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Минулої доби у Києві зафіксовано 1409 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Крім того, зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу.

Про це повідомив у фейсбуці Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Кличко, серед захворілих 729 жінок віком від 18 до 93 років, 543 чоловіки віком від 18 до 91 року, 74 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (282), Дарницькому (222) та в Солом‘янському (188)", - додав Кличко.

За його словами, загалом від початку пандемії в столиці зафіксовано 348 905 випадків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померло 12 осіб, виявили 1268 нових випадків. Серед захворілих 126 дітей, - Кличко. КАРТА