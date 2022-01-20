Блінкен вважає візит до України продуктивним
Держсекретар США Ентоні Блінкен залишився задоволений своїм візитом до Києва, назвавши поїздку продуктивною.
Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. США прихильні зміцненню відносин з Україною, у міру того як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка - Берлін", - написав він.
Топ коментарі
+15 Super Gut
показати весь коментар20.01.2022 11:47
+9 Ksenia VB
показати весь коментар20.01.2022 11:47
+7 Vitalii Vitalii #384761
показати весь коментар20.01.2022 11:49
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- Только в последние месяцы Вашингтон поставил в Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве.
Кроме того, подчеркнула Захарова, по данным СМИ, США готовятся отправить вооружения на Украину на сумму $20 млн.
😎 Чем больше ракетных комплексов поставит США, тем меньше российских танков пересекут границу Украины.
ну и украинских около 500-700.
Итого до 3000 ракет с ПТРК.
Проблема в другом - они недоступні в ВСУ, та не ведеться підготовка до оборони.
бо "то всьо фейки Запада про напад!"(с) зеЛох/лавров
паритет по нашим птрк и расейской бронетехнике..
но, зеЛох не ведет подготовку к обороне.. в єтом проблема.
Вже начепив свої трикальорниє труселя ?
Many thanks to Mr. Antony Blinken, and good health. God bless USA and Ukraine.
Нормально????