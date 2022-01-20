Блінкен вважає візит до України продуктивним

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишився задоволений своїм візитом до Києва, назвавши поїздку продуктивною.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. США прихильні зміцненню відносин з Україною, у міру того як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка - Берлін", - написав він.

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