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Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком. ФОТОрепортаж

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з новопризначеним керівником Багатонаціонального координаційного центру полковником Джонатаном Стейбеком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України у фейсбуці.

Під час зустрічі сторони обговорили низку проєктів і напрями подальшої співпраці, що спрямовані на забезпечення підготовки оперативного складу з метою досягнення Командуванням об’єднаних сил ЗС України оперативних спроможностей.

Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком 01

Наєв подякував Багатонаціональному координаційному центру за надання практичної допомоги у підготовці оперативного складу Командування об’єднаних сил ЗС України.

"Впровадження принципів керівництва, що прийняті у країнах-членах Північноатлантичного альянсу, в сучасну систему керівництва Силами оборони держави, узгодження й імплементація штабних процедур НАТО у процеси планування, застосування та управління об’єднаними силами ЗС України для нас сьогодні є найважливішими завданнями", – наголосив Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози. ФОТОрепортаж

Сторони також обговорили низку питань щодо безпекової ситуації в Україні, зокрема, в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Наприкінці розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв та полковник Джонатан Стейбек домовились про збереження позитивної динаміки співробітництва та нарощування консультативно-дорадчої й експертної допомоги від Багатонаціонального координаційного центру.

Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком 02
Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком 03
Фото: Командування ОС ЗСУ/фейсбук

Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком 04

оборона (4799) підготовка (187) ЗСУ (7598) Наєв Сергій (354)


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Судячи з фото пан Стейбек дуже жорсткий дядько.
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20.01.2022 15:26 Відповісти
 
 