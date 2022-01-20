Наєв обговорив підготовку оперативного складу з керівником Багатонаціонального координаційного центру Стейбеком. ФОТОрепортаж
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч з новопризначеним керівником Багатонаціонального координаційного центру полковником Джонатаном Стейбеком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України у фейсбуці.
Під час зустрічі сторони обговорили низку проєктів і напрями подальшої співпраці, що спрямовані на забезпечення підготовки оперативного складу з метою досягнення Командуванням об’єднаних сил ЗС України оперативних спроможностей.
Наєв подякував Багатонаціональному координаційному центру за надання практичної допомоги у підготовці оперативного складу Командування об’єднаних сил ЗС України.
"Впровадження принципів керівництва, що прийняті у країнах-членах Північноатлантичного альянсу, в сучасну систему керівництва Силами оборони держави, узгодження й імплементація штабних процедур НАТО у процеси планування, застосування та управління об’єднаними силами ЗС України для нас сьогодні є найважливішими завданнями", – наголосив Наєв.
Сторони також обговорили низку питань щодо безпекової ситуації в Україні, зокрема, в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Наприкінці розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв та полковник Джонатан Стейбек домовились про збереження позитивної динаміки співробітництва та нарощування консультативно-дорадчої й експертної допомоги від Багатонаціонального координаційного центру.
Фото: Командування ОС ЗСУ/фейсбук
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