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Дві громадянки України вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині. ВІДЕО+ФОТО

Оборудки з вербування для надання послуг сексуального характеру здійснювалися на Київщині двома громадянками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Правоохоронцями було встановлено, що з метою особистого збагачення громадянки здійснювали на території Київської області підбір жінок з неблагонадійних і малозабезпечених родин. Використовуючи уразливий стан "претенденток", зловмисниці вербували їх і переправляли через міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" до Туреччини.

Головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП "Київ" спільно з представниками Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київщини під час супроводу кримінального провадження та виконання доручень слідчого, задокументовано злочинну схему фігуранток справи та факт вербування.

Дві громадянки України вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині 01

Учора під час реалізації кримінального провадження правоохоронці провели обшуки та затримали двох фігуранток справи, мешканок Бориспільського району. На місці вилучено документацію, техніку та інші речові докази, які є важливими у кримінальному провадженні. Крім того, в помешканні фігурантів справи було знайдено понад три кілограми наркотичної речовини канабісу, який, ймовірно, готувався для продажу.

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Наразі фігуранткам справи оголошено підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дві громадянки України вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині 02
Фото: сайт МВС

Бориспіль (1145) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) Київська область (4049) МВС (3505) торгівля людьми (213) Туреччина (3505)


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Топ коментарі
+14
Более того это дело пора легализовать, хоть что-то в бюджет попадет
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20.01.2022 14:31
+11
И в чем собственно проблема. Они сами добровольно ехали зарабатывать деньги дыркой.их никто не связывал не переправлял насильно заграницу. Если больше ни на что ума нехватает. Знаю таких девушек' они не жалуются...
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20.01.2022 14:28
+11
З легалізованого грального бізнесу за 2021р. бюджет отримав 127грн. (сто двадцять сім гривень). Хоча я особисто за легалізацію. Навіть якщо на бюджет це не вплине. Просто до біса це совкове святенництво.
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20.01.2022 14:34
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И в чем собственно проблема. Они сами добровольно ехали зарабатывать деньги дыркой.их никто не связывал не переправлял насильно заграницу. Если больше ни на что ума нехватает. Знаю таких девушек' они не жалуются...
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20.01.2022 14:28 Відповісти
Более того это дело пора легализовать, хоть что-то в бюджет попадет
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20.01.2022 14:31 Відповісти
З легалізованого грального бізнесу за 2021р. бюджет отримав 127грн. (сто двадцять сім гривень). Хоча я особисто за легалізацію. Навіть якщо на бюджет це не вплине. Просто до біса це совкове святенництво.
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20.01.2022 14:34 Відповісти
"...я особисто за легалізацію."
======================
Користуєшся послугами шмат?
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20.01.2022 14:38 Відповісти
So what?
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20.01.2022 14:46 Відповісти
Как одно зависит от другого? Если я за легализацию казино, значит ли это что я в него хожу или буду ходить? Нет, не значит. Это же касается шлюх и наркоты. Понимаете ли, запрет на эти вещи никак не влияет на то, что они есть. Просто сейчас это является кормушкой для отдельных представителей силовых структур и чиновников, что есть очень плохо. Лично я бы предпочел, чтобы полиция занималась реальными делами, а не доила наркопритоны и сутенеров.
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20.01.2022 15:23 Відповісти
С языка снял.
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20.01.2022 14:50 Відповісти
Счас их менти кришуют, менти с них кормятся
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20.01.2022 15:01 Відповісти
в плюсе, однако )
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23.01.2022 17:22 Відповісти
можна ще "синій кит" легалізувати. Ніхто ж тих підлітків не примушує, вони самі хочуть
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20.01.2022 14:45 Відповісти
Ну не передергивайте. В Украине проститутско массажных салонов на каждом углу и никто их не трогает.
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20.01.2022 14:49 Відповісти
так і самогубств - кожен день
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20.01.2022 16:18 Відповісти
синий кит - кацапский. зачем ты его хочешь легализовать?
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20.01.2022 22:14 Відповісти
кАшмар
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21.01.2022 00:10 Відповісти
Депутат Яременко, заспокойтесь вже і зайдіть під своїм обліковим записом
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20.01.2022 17:44 Відповісти
Працювати пакувальницею в Польщі звісно важче.
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20.01.2022 14:31 Відповісти
Для жінок з хорошими зовнішніми даними працювати пакувальницями це марно гаяти свійресурс.
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20.01.2022 15:02 Відповісти
Треба ж поліції щось демонструвати Ви ж бачите, що затримувати двох жінок прийшли з автоматами та в усіх обладунках. Хоча тут вистачило б доброго шерифа
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20.01.2022 14:32 Відповісти
А що тут дивного? Мусорня завжди мала цих дівок на халяву. Але ж і "роботу" час від часу треба показувати.
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20.01.2022 14:40 Відповісти
в Украине эти услуги стоят дороже.
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20.01.2022 15:14 Відповісти
Цікаво, а якої національності ті "фігурантки"?
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20.01.2022 14:36 Відповісти
Засунь свой сарказм поглубже, ну ты поняла куда " американка" . Кстати по количеству проституток за рубежом Россия опережает Украину.
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20.01.2022 15:37 Відповісти
..причем в разы
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20.01.2022 22:14 Відповісти
Перша Люська Арестович, а друга хто?
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20.01.2022 14:36 Відповісти
прямо з клавіатури зняв
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20.01.2022 14:58 Відповісти
в дурачків думки сходяться
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20.01.2022 15:26 Відповісти
И что?!
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20.01.2022 15:13 Відповісти
 
 