Дві громадянки України вербували жінок для надання сексуальних послуг у Туреччині. ВІДЕО+ФОТО

Оборудки з вербування для надання послуг сексуального характеру здійснювалися на Київщині двома громадянками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Правоохоронцями було встановлено, що з метою особистого збагачення громадянки здійснювали на території Київської області підбір жінок з неблагонадійних і малозабезпечених родин. Використовуючи уразливий стан "претенденток", зловмисниці вербували їх і переправляли через міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" до Туреччини.

Головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП "Київ" спільно з представниками Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київщини під час супроводу кримінального провадження та виконання доручень слідчого, задокументовано злочинну схему фігуранток справи та факт вербування.

Учора під час реалізації кримінального провадження правоохоронці провели обшуки та затримали двох фігуранток справи, мешканок Бориспільського району. На місці вилучено документацію, техніку та інші речові докази, які є важливими у кримінальному провадженні. Крім того, в помешканні фігурантів справи було знайдено понад три кілограми наркотичної речовини канабісу, який, ймовірно, готувався для продажу.

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Наразі фігуранткам справи оголошено підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Фото: сайт МВС