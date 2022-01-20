Британські військові вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті. ФОТО

Сьогодні, 20 січня, аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із співробітниками посольства вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Великої Британії в Україні.

"Сьогодні виповнюється 7-ма річниця оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк", яка тривала 242 дні між вереснем 2014 та січнем 2015. Аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із співробітниками Посольства засвідчили свою повагу українським захисникам, які загинули в цій битві, боронячи свою країну від російської агресії на сході України", - йдеться у повідомленні.

"Ця битва стала символом відваги та незламності українських військових, яких нарекли "кіборгами", та відіграла важливу роль у рішенні Великої Британії про початок інструкторської місії Orbital у лютому 2015 року. З того часу понад 22 тис. особового складу Збройних Сил України пройшли підготовку в рамках місії Orbital", - нагадали в посольстві.





