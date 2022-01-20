Британські військові вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті. ФОТО
Сьогодні, 20 січня, аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із співробітниками посольства вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Великої Британії в Україні.
"Сьогодні виповнюється 7-ма річниця оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк", яка тривала 242 дні між вереснем 2014 та січнем 2015. Аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із співробітниками Посольства засвідчили свою повагу українським захисникам, які загинули в цій битві, боронячи свою країну від російської агресії на сході України", - йдеться у повідомленні.
"Ця битва стала символом відваги та незламності українських військових, яких нарекли "кіборгами", та відіграла важливу роль у рішенні Великої Британії про початок інструкторської місії Orbital у лютому 2015 року. З того часу понад 22 тис. особового складу Збройних Сил України пройшли підготовку в рамках місії Orbital", - нагадали в посольстві.
во время новогоднего перемирия 2015 года
Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ.
"Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР"
Некоторые критикуют перемирие так называемое, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действий как со стороны Российской Федерации, так со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.
знае королева по чому скумбрія....
Будущая королева освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта.
18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи.
Таким образом, ее Величество остается единственной женщиной - членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и является единственной из живущих Глав государств, которая официально служила во время Второй мировой войны.
ну а спитфаеры тоже не лыком шиты, они были быстрее немецких истребителей, маневреннее.
что бы уменьшить сопротивление вуздуха придумали очень хитрую систему охлаждения итд
и быстро нарастили их количество
я, стати, уверен, что если бы военные отдали частым украинским фирмам на конкурсной основе заказы на технику - мы бы горы свернули и минимальными средствами
но если коротко -то так
дело не в монархия-республика, дело в том, что в развитых странах жестко выполняются 2 базовых принципа.
- справедливое правосудие, закон один для всех
- свобода личности (тут много зарыто: и свобода предпринимательская, и личная, и защита приватности итд)
в итоге - каждый человек по максимуму себя реализут, и ссов, максимум обществу дает и от него получает.
а нам надо начать с того, хотя бы, что бы заставить выборную власть так работать, что бы каждый гражданин богател год от года - это вторая сторона тех 2 основных принципов
На початку другої світової, після розгрому Франції, одна протистояла Гітлеру. І зараз дієво допомагає Україні, не боїться Путлера.
А Німеччина продовжує виконувати пакт Молотова - Ріббентропа.
Мы должны сохранить память о наших Героях и не предать тех, кто защищал и защищает нас ценой своей жизни.
Слава Украине! Слава Героям!