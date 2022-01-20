УКР
Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. "Судова мафія тріщить по швах", - Жернаков. ФОТО

Члени Вищої рада правосуддя Олексій Маловацький і Павло Гречківський подали у відставку.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"І до чудових новин. Два боси суддівської мафії - Олексій Маловацький і Павло Гречківський - подали в відставку з посад членів ВРП", - пише він.

Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. Судова мафія тріщить по швах, - Жернаков 01

Жернаков нагадує, що один із них був тривалий час в.о. голови ВРП.

"Інший сколотив у ній "коаліцію імені себе", без якої майже нічого не вирішувалося", - стверджує він.

Жернаков вважає, що це - мудре рішення, оскільки обоє були першочерговим кандидатами на виліт з ВРП за рішенням Етичної ради.

"Бо обох свого часу з'їзд адвокатів обрав до ВРП вдруге всупереч Конституції. Впевнений, лише цього б вистачило Етичній раді. А крім цього там ше було дуже багато чого. Зауважте - Етична рада ще навіть не почала офіційно перевірку чинних членів. А результат - уже он який. Судова мафія тріщить по швах. І це тільки початок", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судова реформа: Етична рада не подала список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, - ВРП

Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. Судова мафія тріщить по швах, - Жернаков 02

+23
і для кого-то жарєним запахло

Герман Аксьом@eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway/status/1484180754502275072 2 мин



Слуги, власне, не дуже і заперечують, що вони антимайдан, і намагаються реваншувати за 2014-й.
Пані Смаглюк, коли зеленський і ермак закінчаться, про вас і портнова не забудуть. Справедливість відновиться, як ви і хотіли.

показати весь коментар
20.01.2022 17:10 Відповісти
+16
Чудова новина буде тоді, коли вся ЗЕлена шобла, на чолі з головним члєнограєм піде у відставку, а краще за грати... Отоді й буде справжня, чудова новина.
показати весь коментар
20.01.2022 17:14 Відповісти
+13
ПЫСЫ: это не боссы судейской мафии. Это левретки боссов.
показати весь коментар
20.01.2022 17:11 Відповісти
И шо? Что-то изменится?
показати весь коментар
20.01.2022 17:09 Відповісти
нічого, недалеко той час коли всі ці потвори і потворні суки отримають сповна, по "заслугам".
показати весь коментар
20.01.2022 17:33 Відповісти
"про вас і портнова не забудуть." - не может такого быть. После 2014 забыли, и потом забудут (к сожалению).
показати весь коментар
20.01.2022 17:55 Відповісти
Это после визита Блинкина?Или совпадение?
показати весь коментар
20.01.2022 17:12 Відповісти
Зараз ЗЕрмак і Татаров з Портновим туди своїх посадять
показати весь коментар
20.01.2022 17:13 Відповісти
Жернакову видніше,адже він з тієї ж таки суддівської мафії
показати весь коментар
20.01.2022 17:15 Відповісти
Тут завжди є обернена пропорційність...Якщо влада порядна - вилітають найбільш гавнисті урядовці,якщо влада гавниста - вилітають найбільш порядні...Так що в цьому рівнянні досить знати котрусь одну зі сторін,щоб визначити другу...Я,наприклад,знаю владу - і відповідно вже суджу про тих Маловського і Гречковського...
показати весь коментар
20.01.2022 17:17 Відповісти
О, запитаю в тебе. Кажуть для ботоферми ;ЗЕ!диджитал; купили до сотні генераторів. Що, і в Києві відімкнення електроенергії будуть?
показати весь коментар
20.01.2022 17:32 Відповісти
Ну якщо кажуть))) а ти баба з ринку, чи чоловік?))
показати весь коментар
20.01.2022 18:26 Відповісти
Які чесні свинячи рила...
показати весь коментар
20.01.2022 17:42 Відповісти
...по них навіть порода вгадується-хряк мерзотний ненажерливий...
показати весь коментар
20.01.2022 17:50 Відповісти
МЕНІ Б хотілось, щоб їм не було місця на землі!
показати весь коментар
20.01.2022 18:01 Відповісти
Їх місце за гратами!
показати весь коментар
20.01.2022 18:27 Відповісти
Блинкен намекнул зе : начинай, дарагой, а то уши откручу. 99,9% даю
Почаще бы приезжал - быстрее разгребем гадючник
показати весь коментар
20.01.2022 18:09 Відповісти
Їх не у відставку, а в тюрму. Ото була б дійсно чудова новина
показати весь коментар
20.01.2022 18:12 Відповісти
Попали пацаны!!!Теперь пойдут на пенсию и будут выживать на 100тысяч в месяц судейской пенсии!
показати весь коментар
20.01.2022 19:23 Відповісти
такими темпами лет через 50 реформу таки сделают, но это не точно
показати весь коментар
20.01.2022 19:29 Відповісти
от проблема: одна мафия ушла, другая пришла...
показати весь коментар
20.01.2022 19:38 Відповісти
А та, що пішла, матиме пенсію тисяч з 40 на місяць + накопичення з продажу судових рішень.
показати весь коментар
20.01.2022 20:52 Відповісти
Новини від судової мафії). Такий собі репортаж).
показати весь коментар
21.01.2022 14:19 Відповісти
 
 