Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. "Судова мафія тріщить по швах", - Жернаков. ФОТО

Члени Вищої рада правосуддя Олексій Маловацький і Павло Гречківський подали у відставку.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"І до чудових новин. Два боси суддівської мафії - Олексій Маловацький і Павло Гречківський - подали в відставку з посад членів ВРП", - пише він.

Жернаков нагадує, що один із них був тривалий час в.о. голови ВРП.

"Інший сколотив у ній "коаліцію імені себе", без якої майже нічого не вирішувалося", - стверджує він.

Жернаков вважає, що це - мудре рішення, оскільки обоє були першочерговим кандидатами на виліт з ВРП за рішенням Етичної ради.

"Бо обох свого часу з'їзд адвокатів обрав до ВРП вдруге всупереч Конституції. Впевнений, лише цього б вистачило Етичній раді. А крім цього там ше було дуже багато чого. Зауважте - Етична рада ще навіть не почала офіційно перевірку чинних членів. А результат - уже он який. Судова мафія тріщить по швах. І це тільки початок", - резюмує він.

