З убитим майже 6 років тому водієм BlaBlaCar Позняковим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

Його батьки вважають, що Тараса Познякова могли вбити на замовлення. Вбивць, один із яких загинув, а інший відбуває пожиттєве ув’язнення, вони вважають просто виконавцями.

Відспівування відбулося в Свято-Михайлівському соборі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на depo.ua. Поховають чоловіка 21 січня у Дніпрі.

Батьки Тараса вважають, що сина вбили на замовлення, а тому злочин і дотепер не розкритий.

"Виконавці понесли своє покарання, але самі вони того не робили. Є замовники і хай правоохоронні органи шукають. Я знаю одне, за кожну сльозинку рідних, друзів бог не простить - правду ми знайдемо", - каже батько Тараса Олександр Позняков.

На вимогу родини Познякових справу передали до СБУ.

"Отримано інформацію про обставини вбивства… а також про обставини, що передували скоєнню вбивства, та про осіб, можливо, причетних до його організації… Отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, Тарасу Познякову було 25 років, він працював секретарем суду.

4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

12 квітня поліцейські знайшли автомобіль Познякова.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.

Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. 28 травня 2019 року Голуба засудили до довічного ув'язнення. Верховний Суд залишив цей вирок в силі.

Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку. 24 березня він загинув внаслідок вибуху в Голосіївському районі столиці.

Тіло Тараса Познякова знайшли в грудні 2021 року.







