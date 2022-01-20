З убитим майже 6 років тому водієм BlaBlaCar Позняковим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж
Його батьки вважають, що Тараса Познякова могли вбити на замовлення. Вбивць, один із яких загинув, а інший відбуває пожиттєве ув’язнення, вони вважають просто виконавцями.
Відспівування відбулося в Свято-Михайлівському соборі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на depo.ua. Поховають чоловіка 21 січня у Дніпрі.
Батьки Тараса вважають, що сина вбили на замовлення, а тому злочин і дотепер не розкритий.
"Виконавці понесли своє покарання, але самі вони того не робили. Є замовники і хай правоохоронні органи шукають. Я знаю одне, за кожну сльозинку рідних, друзів бог не простить - правду ми знайдемо", - каже батько Тараса Олександр Позняков.
На вимогу родини Познякових справу передали до СБУ.
"Отримано інформацію про обставини вбивства… а також про обставини, що передували скоєнню вбивства, та про осіб, можливо, причетних до його організації… Отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, Тарасу Познякову було 25 років, він працював секретарем суду.
4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.
12 квітня поліцейські знайшли автомобіль Познякова.
Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.
Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. 28 травня 2019 року Голуба засудили до довічного ув'язнення. Верховний Суд залишив цей вирок в силі.
Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку. 24 березня він загинув внаслідок вибуху в Голосіївському районі столиці.
Тіло Тараса Познякова знайшли в грудні 2021 року.
Ще покійний батько мені про це наголошував, коли розказував про свої фронтові будні.
Пояснюю "на пальцях" (в останній раз)
1) Психіка у різних людей - різна Якщо в людині(на протязі її життя) розвився "негатив" то лише норми соціалізації у суспільстві можуть стримувать її від поганих вчинків
2) В умовах бойових дій те що вважалося неприйнятним в мирних умовах стає нормальним на фронті (убивство людей чи реквізиція майна для використання в бойових діях чи його знищення для спричинення шкоди противнику)
3) В бойових умовах людина починає сприймать смерті та каліцтва навкруги себе не як щось "екстраординарне" а як звичний буденний атрибут
4) За даних умов психіка людини "перелаштовується" на ці "екстремальні" умови
5) Після повернення до мирних умов у частини людей психіка не може повернуться у початковий (дофронтовий стан) Це знають психіатри ще з часів І Світової війни Вони називали його "бойовим" ("окопним" , "фронтовим") синдромом
6) Коли людина з "негативом" проходить через війну то цей негатив отримує розвиток і людина часто втрачає "гальма" Саме це проявляється у вчиненні злочинів
Той Кінгісепп помішаний на войнушках був.
\\Тарасу Познякову було 25 років, він працював секретарем суду. ... на власному автомобілі Audi 6\\\
Audi 6 - трохи заробивши при цьому??
Не думай що ти - "розумніший за всіх" Мені про таке на лекції з судової медицини розказували ще в 1994 році
У юридичних вузах готують усіх по одній програмі - "правознавство" А люди потім працюють слідчими прокурорами суддями адвокатами юрисконсультами чи нотаріусами! Ким працював я - то моя справа
