РФ перекидає із Далекого Сходу два дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" у Білорусь. ФОТО

Два дивізіони систем протиповітряної оборони (ППО) дальньої дії С-400 "Тріумф" направлені залізницею з Далекого Сходу на навчання до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Два дивізіони зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, здійснили марш на станцію завантаження в Хабаровському краї, де виконали навантаження техніки на залізничні платформи", - йдеться у повідомленні.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь", - додали в Міноборони РФ.

"Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські військовослужбовці проведуть обладнання та маскування пускових позицій, технічне обслуговування та заступлять на навчальне бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - йдеться далі.

До базового складу системи С-400 крім зенітних ракет входять пункт управління, радіолокаційні засоби, пускові установки, комплекс технічного забезпечення.

Міноборони Росії повідомляло про плани направити на навчання до Білорусі 12 винищувачі Су-35 та дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С".