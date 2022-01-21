Розрахунки РСЗО БМ-21 "Град" тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Херсонщині підрозділи ЗСУ провели навчання, на яких тренувалися захищати морське узбережжя та танконебезпечні ділянки суходолу на адмінмежі з окупованим Кримом під час можливої наступальної операції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування ОС, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.
- Подібні тренування в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, відбуваються регулярно. Саме тому, військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози, - наголосив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Наприклад, цього разу реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.
Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.
- Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки, - підкреслив командувач.
Слід зазначити, що тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.
- Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань, - зазначив Наєв.
змусимо: піти/злиняти/втекти/щезнути
фуйло -
я старый, меня девушки не любят
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
Висновок - такі "навчання проводять для показухи і списання ПММ, виїжджають завжди в одне і те же місце, абсолютно відкрита позиція, навіть не скривають, що зброя не заряджена (або не уміють, або заряджати нічим). Крутять ручки туди-сюди і зачитують наказ і "орієнтири"з білих аркушів для показухи таким лохам, як ти.
Єдине, про що прошу Господа Бога (!) щоб ця дебіляча убогість була ціленаправлена для московитів, щоб "приспати їхню пильність".
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?
На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
Ну неодин х. на чому крутити ті самі ручки артустановки що встановлена на КРАЗ і вчора прийшла з заводу. Добре що не в класі на макетах