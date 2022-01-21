УКР
7 238 32

Розрахунки РСЗО БМ-21 "Град" тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині підрозділи ЗСУ провели навчання, на яких тренувалися захищати морське узбережжя та танконебезпечні ділянки суходолу на адмінмежі з окупованим Кримом під час можливої наступальної операції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування ОС, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

- Подібні тренування в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, відбуваються регулярно. Саме тому, військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози, - наголосив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наприклад, цього разу реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ перекидає із Далекого Сходу два дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" у Білорусь. ФОТО

Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

- Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки, - підкреслив командувач.

Слід зазначити, що тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

- Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань, - зазначив Наєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25-річний офіцер Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати на полігоні у Миколаївській області і вижив. ФОТО

Розрахунки РСЗО БМ-21 Град тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом 01
Розрахунки РСЗО БМ-21 Град тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом 02
Розрахунки РСЗО БМ-21 Град тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом 03
Розрахунки РСЗО БМ-21 Град тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом 04

+10
Тренування - це добре. Але вогонь вівся з відкритих позицій. Це - недобре. Цього противник, у якого є авіація, у війні не дозволить. Де підготовлені та замасковані позиції? Треба більш облаштувати "фіктивних" позицій для .... льотчиків. Резина є. Залишилось її у "гради" перетворити.
21.01.2022 10:34 Відповісти
+7
розчарувало що на 1хв13сек очевидно наводчик тримає зошит з таблицями а не планшет.
21.01.2022 10:37 Відповісти
+7
Как вы уже ****...ли со своими голимыми видосиками!
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?

На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
21.01.2022 11:32 Відповісти
Бачу "хунта" старається давити "руссомиротворців"
21.01.2022 10:29 Відповісти
Зеленський підріс, навіть не помітили коли ?
21.01.2022 10:50 Відповісти
Цьому чіпідрісту статистів по всім ЗСУ збирали.
21.01.2022 10:57 Відповісти
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!
21.01.2022 12:05 Відповісти
чому застряти?!
змусимо: піти/злиняти/втекти/щезнути
21.01.2022 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
фуйло -
я старый, меня девушки не любят
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE

21.01.2022 10:30 Відповісти
обратитесь во всемирную организацию сексуальных реформ.
21.01.2022 11:02 Відповісти
Тренування - це добре. Але вогонь вівся з відкритих позицій. Це - недобре. Цього противник, у якого є авіація, у війні не дозволить. Де підготовлені та замасковані позиції? Треба більш облаштувати "фіктивних" позицій для .... льотчиків. Резина є. Залишилось її у "гради" перетворити.
21.01.2022 10:34 Відповісти
Это показательные стрельбы. Для россиян.
21.01.2022 10:46 Відповісти
Вже давно підготували таки позіції. Але навіщо їх показувати зараз?
показати весь коментар
розчарувало що на 1хв13сек очевидно наводчик тримає зошит з таблицями а не планшет.
21.01.2022 10:37 Відповісти
Ще б "катюші" притягнули... сумно це якось виглядає.
21.01.2022 10:42 Відповісти
Не плач.
21.01.2022 10:51 Відповісти
Не стогни .
21.01.2022 12:11 Відповісти
не бздеть!
21.01.2022 16:08 Відповісти
Видно, як три старі машини ще середини минулого сторіччя заїжджають по раніше неодноразово протоптаним коліям "на позиції" (абсолютно відкриті!). Стволи в установках порожні (зброя не заряджена). У крайньої машини нещільно закриваються двері з боку водія. Кришка від бака закрита нещільно - видно сліди, що паливо виливається при русі. Солдати крутять накрашені ручки яким по виду не менше 60-70 років, крутять хаотично, аби крутити, суди-туди. Машини, старі. Хто розуміється - гнуті і ріхтовані, всюди ознаки "усталості" металу.
Висновок - такі "навчання проводять для показухи і списання ПММ, виїжджають завжди в одне і те же місце, абсолютно відкрита позиція, навіть не скривають, що зброя не заряджена (або не уміють, або заряджати нічим). Крутять ручки туди-сюди і зачитують наказ і "орієнтири"з білих аркушів для показухи таким лохам, як ти.
Єдине, про що прошу Господа Бога (!) щоб ця дебіляча убогість була ціленаправлена для московитів, щоб "приспати їхню пильність".
21.01.2022 17:09 Відповісти
Тренуються Наші хлопці . І хотілось би , щоб подумали про їх генерали , їх у нас через щур дуже багато , - Про Повітряний Захист . Стінгери булиб дуже Доречні. А не вигнати в поле під Розстріл як в тиру.
21.01.2022 10:51 Відповісти
Может заминировать участок для котлована будущего пролива для морских судов?
21.01.2022 10:58 Відповісти
У-***, та тут одні "старі окопні офіцери" зібрались,- кожний ********** іксьп'єрдь в питаннях СУВ (стрільби та управління вогнем артилерії), питаннях тактики застосування вогневих підрозділів СЗВ🤔🧐😁 Особо одарьонним клоунам пояснюю, - є гарна армійська приказка ще з часів СРСР ,- "Молчи дурак,- за умного сойдешь"😅😂🤣 Так ось, нешановні знавці артилерії, закрита вогнева позиція - це та з якої ціль візуально не спостерігається, при цьому засоби вогневого враження, як то БМ-21 можуть бути і відкрито розташовані, тобто вести вогонь з непідготовлених позицій, так і завчасно підготовлених в інженерному відношенні вогневих позицій😝😝😝😝😝😝😜🤪 Де ж вас стільки нашайкалось артилеристів доморощених, аж страшно, їй Богу 😅😂🤣
21.01.2022 11:04 Відповісти
Так мы каптенармусы
21.01.2022 11:11 Відповісти
хочеться ж як найкраще
21.01.2022 14:10 Відповісти
Как вы уже ****...ли со своими голимыми видосиками!
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?

На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
21.01.2022 11:32 Відповісти
це гарно, у разі якщо кацапня буде із рогатками і просто дасть в себе стрельнуть
21.01.2022 13:45 Відповісти
Шел 8й год. Ребята это же смешно с точки зрения современных средств связи, управления, разведки и поражения. Как вы думаете сколько у армян было таких вот учений с градами? Сотни! И что это им помогло? Вывод: РВиА без реальной автоматизации циклов боевого управления - это мишень. Они даже не поймут что и откуда прилетает, развернуться даже не успеют. Печально видеть эту "дижитализацию"
21.01.2022 13:58 Відповісти
Тактика и логика конечно хромают. Кого пугать выскакивают автоматчики? Если на там есть враг то вражеские ПТУристы заметили еще с 5 км вашу технику в особенности бронемашину с пехотой высотой в дом по которой труднее не попасть чем попасть. Хоть бы за кустами ее прятали или для етой цели использовали низкие хаммеры.
21.01.2022 14:08 Відповісти
Ну супер. Палива недостатньо а бойові підрозділи ракетної артилерії вигнали на напрями найбільш наближені до "непотопляємого авіаносця" Криму, набитого штурмовою авіацією по ґланди. С-У-П-Е-Р! Не дивуйтесь, що ми всремо всі ЗРК в якомусь "оточенні" біля Полтави а всю важку контрнаступальну артилерію в чистому полі під Кримом де танки по 2 в ряд їдуть і вистачить два кілометри ешелонованих бліндажів з Джавелінами та ручним ПВО
21.01.2022 15:21 Відповісти
Тягачі Урал,яких ми напевно,уже років 20 з Московії не одержуємо.Наєв,чим тизадоволений.
21.01.2022 18:18 Відповісти
Народ, ну що можна хотіти від генералів з совковим мисленням. Памятаю в СА техніка ділилась на бойову, навчально-бойову і навчальну. Навчальну використовували кожен день аж до списання (в бій не піде, але заводилась, всі механізми працювали, відпрацьовувати навики можна) . Навчально-бойову підтримували, регулювали, відповідала ттх, виїжджали кілька разів на рік. Бойова в основному на колодках чи консервації, заводили весною і восени, коли перевірка то заправляли, міняли гсм, ставвили акб.
Ну неодин х. на чому крутити ті самі ручки артустановки що встановлена на КРАЗ і вчора прийшла з заводу. Добре що не в класі на макетах
22.01.2022 21:53 Відповісти
 
 