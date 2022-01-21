Розрахунки РСЗО БМ-21 "Град" тренувалися нищити танки та окупантів на адмінкордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині підрозділи ЗСУ провели навчання, на яких тренувалися захищати морське узбережжя та танконебезпечні ділянки суходолу на адмінмежі з окупованим Кримом під час можливої наступальної операції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування ОС, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

- Подібні тренування в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, відбуваються регулярно. Саме тому, військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози, - наголосив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наприклад, цього разу реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

- Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки, - підкреслив командувач.

Слід зазначити, що тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

- Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань, - зазначив Наєв.

