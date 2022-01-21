Поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти, знайшли в Німеччині, - Кулеба. ФОТО

МЗС знайшло солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни. Місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як "Російське кладовище", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Вони розуміли, що кладовище ніяке не "російське", а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці.

"Наші дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв. Ми добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке розкрило сенсацію", - продовжив міністр.

Після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання. Але в 1947-1948 роках були перепоховані лише 456. Згодом розкопки із невстановлених причин припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.

Також читайте: Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"

Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони). Серед них був і жетон № 14683, який знашов студент Олександр Глущенко. Жетон належав українському солдату Івану Пастернаку.

"Крім Івана Пастернака ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо. На розкопках ще є неідентифіковані рештки, тож незабаром нас можуть очікувати нові відкриття. Розкопки триватимуть до березня 2022 року", - зазнав глава МЗС.

Кулеба пообіцяв обов'язково забезпечити гідне вшанування українців та інших військовополонених, рештки яких можуть бути виявлені у ході розкопок. Та продовжити вимагати належного визнання і вшанування їхньої жертви на міжнародному рівні.

Також читайте: "Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням", - Кулеба



