Поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти, знайшли в Німеччині, - Кулеба. ФОТО

МЗС знайшло солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни. Місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як "Російське кладовище", - йдеться в повідомленні.

Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Вони розуміли, що кладовище ніяке не "російське", а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці.

"Наші дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв. Ми добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке розкрило сенсацію", - продовжив міністр.

Після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання. Але в 1947-1948 роках були перепоховані лише 456. Згодом розкопки із невстановлених причин припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.

Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони). Серед них був і жетон № 14683, який знашов студент Олександр Глущенко. Жетон належав українському солдату Івану Пастернаку.

"Крім Івана Пастернака ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо. На розкопках ще є неідентифіковані рештки, тож незабаром нас можуть очікувати нові відкриття. Розкопки триватимуть до березня 2022 року", - зазнав глава МЗС.

Кулеба пообіцяв обов'язково забезпечити гідне вшанування українців та інших військовополонених, рештки яких можуть бути виявлені у ході розкопок. Та продовжити вимагати належного визнання і вшанування їхньої жертви на міжнародному рівні.

Поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти, знайшли в Німеччині, - Кулеба 01
Поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти, знайшли в Німеччині, - Кулеба 02

Друга світова війна (303) поховання (208) Кулеба Дмитро (3605)
+9
І скільки мільйонів українців загинули, захищаючи інтереси Росії...це я до українців Росії у першу чергу звертаюсь...
показати весь коментар
21.01.2022 14:09 Відповісти
+7
правильну справу хлопці роблять по людськи ховаючи решти радянських солдатів. і не важливо якої національності вони були. навіть орки повинні бути нормально поховані як тоді так і зараз
показати весь коментар
21.01.2022 14:03 Відповісти
+7
а ведь там и русские могут быть, русские-совецкие..., но раше на своих солдат насрать было есть и будет..., они из дня памяти 9-мая сделали балаган ряженых, так что им какие-то старые кости, которые никак не вписываются в большой и веселый карнавал, который они называют "день победы"
показати весь коментар
21.01.2022 14:13 Відповісти
що до них звертатися ,вони асимільовані касапами і втратили коріння.
показати весь коментар
21.01.2022 14:33 Відповісти
Польских офицеров расстрелянных НКВДистами в ССсре дохлом нашли в 4 местах дохлого Совка...в Осташкове,Старобельске,под Харьковом и местечке Раубичи под Минском...,а расстрелы в Катыни то отдельная тема...
показати весь коментар
21.01.2022 14:27 Відповісти
Украинцев угнанных в Германию.после оккупации Украины в 1941-42 гг было около 6 миллионов....,в основном молодые девушки 1924-1928 гг рождения...
показати весь коментар
21.01.2022 14:31 Відповісти
Для кацапів це хфантастика щоб кості їх пращурів хтось шукав і ВШАНОВУВАВ - там навіть до живих відносяться як до собак, Максім помєр, ну і хрєн з ним (С)
От в цьому і різниця між нами - європейцями українцями і азіатами московитами.
показати весь коментар
21.01.2022 14:32 Відповісти
Крысы кремлевские прикрыли свою ЖО....от Гитлера Латвией Литвой Эстонией Украиной Молдавией и Белоруссией...,захваченных ПОЛНОСТЬЮ Вермахтом...,зато Гитлер не захватывал рюсскае говно...,историки говорять всего 10% чЛенинградской Новгородской и Мацковской области захватил брат Молотова,Риббентроп...
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
Украина не РАБссия и никогда ею не была до 18 века...сказал еще Карл Маркс в середине 19 века...,вопрос почему знаменитый коммунист считал РАБссию РАБами..а Украинцев Свободными Людьми......задайте себе САМИ...
показати весь коментар
21.01.2022 14:49 Відповісти
Илья Репненко знаменитый художник 20 века...прочитал труды Карла Маркса и сказал ....РАБссия Лапотная,это круче Америки...
показати весь коментар
21.01.2022 14:59 Відповісти
моя рідна тітка з Сумщини, після примусового заслання за окупації німцями та праці на німецьких, людяних, панів у Німеччині, коли у 45му повернулася на Батьківщину та згадала-порівняла совєцьке лайно з Рейхом, незабаром втекла до Львова, якнайближче, наскільки тоді було можливо, до оккупанта-німця.. там на Львівщині і залишилася.. отакий він - чЄловЄколюбивий Совок..(
показати весь коментар
21.01.2022 16:11 Відповісти
В братській могилі було 772 поховання, 450 москалі "перепоховали" десь -кудись, а 300 за старою москальською звичкою просто засипали двометровим шаром піску, аби могили очі не муляли, і забули. Це називається -віддячити за "отданный долг Отчизне".
показати весь коментар
22.01.2022 18:57 Відповісти
 
 