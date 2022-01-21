Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА. ФОТОрепортаж

Новий триповерховий Центр нейрохірургії і неврології готують до запуску в Ужгороді. Довгобуд вже завершено, лікарню введуть в експлуатацію після встановлення ангіографа і отримання дозвільних документів.

Обласний центр нейрохірургії і неврології почали створювати декілька років тому, але в 2016 році процес зупинився через брак фінансування. Розморозити проєкт і завершити його вдалося завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наразі в центрі обладнують внутрішні приміщення.

"Днями підрядна організація завершила додаткові роботи з облаштування санвузлів для маломобільних груп населення. Окрім того, триває підготовка приміщення, призначеного для розміщення ангіографа. Оскільки він великогабаритний, доставляти його будуть частинами", - розповів Білецький.

У центрі також є операційні, палати інтенсивної терапії та киснева станція, яка забезпечить централізованим киснем кожне ліжко. Новий центр дозволить вирішити проблему хронічного браку ліжок цього профілю, надаючи якісну допомогу пацієнтам із гострими порушеннями мозкового кровообігу, черепно-мозковими травмами та іншими хворобами центральної та периферійної нервової системи.

Раніше повідомлялось, що у 2022 році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почнуть модернізацію 48 обласних клінічних багатопрофільних дитячих і дорослих лікарень.

