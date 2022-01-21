УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10652 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 988 11

Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА. ФОТОрепортаж

Новий триповерховий Центр нейрохірургії і неврології готують до запуску в Ужгороді. Довгобуд вже завершено, лікарню введуть в експлуатацію після встановлення ангіографа і отримання дозвільних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Обласний центр нейрохірургії і неврології почали створювати декілька років тому, але в 2016 році процес зупинився через брак фінансування. Розморозити проєкт і завершити його вдалося завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наразі в центрі обладнують внутрішні приміщення.

"Днями підрядна організація завершила додаткові роботи з облаштування санвузлів для маломобільних груп населення. Окрім того, триває підготовка приміщення, призначеного для розміщення ангіографа. Оскільки він великогабаритний, доставляти його будуть частинами", - розповів Білецький.

У центрі також є операційні, палати інтенсивної терапії та киснева станція, яка забезпечить централізованим киснем кожне ліжко. Новий центр дозволить вирішити проблему хронічного браку ліжок цього профілю, надаючи якісну допомогу пацієнтам із гострими порушеннями мозкового кровообігу, черепно-мозковими травмами та іншими хворобами центральної та периферійної нервової системи.

Раніше повідомлялось, що у 2022 році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почнуть модернізацію 48 обласних клінічних багатопрофільних дитячих і дорослих лікарень.

Також читайте: Обласну дитячу лікарню в Харкові очікує глобальна реконструкція, - ОДА. ФОТО

Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА 01
Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА 02
Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1374) Ужгород (346) Велике будівництво (742)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А може досить пиз.діти??? Центр нейрохірургії вже працює давно! Тварюки брехливі!
показати весь коментар
21.01.2022 14:40 Відповісти
+3
На відміну від тебе імбецила я спокійний.
І цей центр надавав послуги АТО шникам за безкоштовно з самого початку бойових дій коли великий будівничий жидюк упоротий наркотою довбився в гудок!
показати весь коментар
21.01.2022 15:29 Відповісти
+3
Я тобі пишу, що перше в моєму житті МРТ мені зробили саме в цьому центрі, безкоштовно як учаснику бойових дій у 2015 році. І на МРТ там черга була, + до всього там знаходиться кафедра нейрохірургії УЖНУ. Може цей ********* ще й УжНУ побудував??
показати весь коментар
21.01.2022 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може досить пиз.діти??? Центр нейрохірургії вже працює давно! Тварюки брехливі!
показати весь коментар
21.01.2022 14:40 Відповісти
Узбагойся) це ж не черговий магазин рошену пецька побудував)
показати весь коментар
21.01.2022 15:02 Відповісти
На відміну від тебе імбецила я спокійний.
І цей центр надавав послуги АТО шникам за безкоштовно з самого початку бойових дій коли великий будівничий жидюк упоротий наркотою довбився в гудок!
показати весь коментар
21.01.2022 15:29 Відповісти
Сподіваюсь, що так і є
показати весь коментар
21.01.2022 17:02 Відповісти
Саме так! Пофарбували фасад то повiсили свiй плакатик - ось вам й будiвнитство!
показати весь коментар
21.01.2022 15:21 Відповісти
Областной центр нейрохирургии и неврологии начали создавать несколько лет назад, но в 2016 году процесс остановился из-за нехватки финансирования. Источник:
показати весь коментар
21.01.2022 15:55 Відповісти
Дату зйомки подивись!
https://www.google.com/maps/place/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/@48.6188076,22.2906988,3a,84.4y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipM0FoV9gJAnsHyk_EiVg2h_JCFesILOg-jMxoiE!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM0FoV9gJAnsHyk_EiVg2h_JCFesILOg-jMxoiE%3Dw203-h152-k-no!7i920!8i690!4m7!3m6!1s0x473919ad90cb3339:0xd3321c04c24e1584!8m2!3d48.6188076!4d22.2906988!14m1!1BCgIgAQ Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології
Там ще багато цiкавих фото. Й можна побачити, що саме там "побудували".
показати весь коментар
21.01.2022 16:04 Відповісти
Ты это модератору напиши. Он наверное не в курсе.
показати весь коментар
21.01.2022 16:12 Відповісти
Я тобі пишу, що перше в моєму житті МРТ мені зробили саме в цьому центрі, безкоштовно як учаснику бойових дій у 2015 році. І на МРТ там черга була, + до всього там знаходиться кафедра нейрохірургії УЖНУ. Може цей ********* ще й УжНУ побудував??
показати весь коментар
21.01.2022 16:37 Відповісти
Так я не спорю. Напиши модератору, чтоб дезу не распространял.
показати весь коментар
21.01.2022 16:39 Відповісти
Деньги собирал весь 95 квартал Кривого Рога.
показати весь коментар
21.01.2022 15:06 Відповісти
 
 