Волонтерка Юсупова збирає допомогу для воїнів на Донбасі: потрібні ліки, квадрокоптери та планшети. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж
Українським воїнам на передовій необхідні ліки, а також планшети та квадрокоптери.
Про це у Facebook пише волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Всі нарешті зрозуміли, що ситуація в країні дуже серйозна, весь світ спостерігає за подіями в Україні. Багато людей отямились і почали питати, чим допомогти нашим військовим.
Зараз на фронт потрібні ліки, квадрокоптери, планшети, запчастини. Холод, сирість, хлопці хворіють. Мені знову прислали великий список та купу інших замовлень. Зараз треба терміново викупити два планшети це 24 тис, ліки онкохворому воїну та інше по списку - 37 тис. Вже в січні я купила два квадрокоптера 39 тис та 57 тис, монітор 5600 грн, запчастини 7200грн , кабеля, ліки, все відправлено на фронт. А зараз треба закупити ліки по списку, купую в аптечному складі зі знижкою. Люди, всі разом, допомогаємо, кожна копійка, це велика допомога", - наголосила волонтерка.
Реквізити для допомоги: 5375 4115 0267 5353
5375 4115 0265 7732.
Питання до влади величезне,але імхо повторюсь влади як такої нема,то може якось народу допомагати своїй армії,чи вже просто здаватись?
Це делікатне питання,але судити з позиції вони на роботі,вони заробляють,якось дивно(я не про тих хто в штабах).Якщо на працівника на заводі впаде цеглина,то хто має допомогти/компенсувати керівництво/страхова/спілка чи хай лікується за свої він же з/п отримував, та й скільки там той бинт коштує?.Розумію що приклад притягнений за вуха але всеж.Нема зараз керівництва в державі,одні дороги..
Є люди які захоплюються війною і пішли зі своїми цілями не відкидаю,але загалом хіба вони там через гроші?!
Доречі,кетанов це один з прикладів бо це те що було в переліку який запамятала,Наталія оплачує за наші/ваші/мої внески лікування онкохворих,купує коптери і тд.
21 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/30-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%83%d1%88%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Недавно презентованный https://dasu.gov.ua/attachments/f0e110f4-1c29-4d87-bcf5-835217841173_%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf отчет Госаудитслужбы об использовании денег ковидного фонда только подтвердил то, о чем уже давно говорят эксперты - миллиарды гривен были использованы не по назначению, а то и просто разворованы.
Об этом https://strana.news/articles/analysis/372572-30-milliardov-ushlo-po-skhemam-kak-razvorovali-kovidnyj-fond-i-pridetsja-li-ukraintsam-vozvrashchat-po-8-tysjach.html говорится в сегодняшней статье издания «Страна».
Напомним: на волне эпидемии в Украине был создан Фонд по борьбе с COVID-19. Деньги должны были пойти на поддержание экономики и людей. В меморандуме с МВФ прописали, что по итогу будет проведен аудит, причем он должен был появиться намного раньше - весной 2021 года. Но сроки сорвались.
В ковидный фонд направили рекордную сумму - 78,4 млрд гривен (потрачено - 67,9 млрд). Под аудиторский контроль попало 60 млрд. И, как оказалось, 30,1 млрд из них - то есть половина всей суммы - «проблемные». Речь идет о «неэффективном использовании средств», но понятно, что под эту формулировку попадают и коррупционные схемы.
Пока не ясно, какими будут последствия огромных растрат для чиновников. Но вот простым украинцам придется ответить.
В предложениях по итогу отчета Госаудитслужба указывает, что излишне уплаченные бизнесу и людям деньги неплохо бы вернуть. В частности, речь идет о возврате «излишне полученной субъектами хозяйствования одноразовой компенсации». Речь идет о 8 тысячах гривен, которые платили бизнесу, «выключенному» локдауном. «Лишняя» сумма - порядка 6 миллионов.
Также Госаудитслужба предлагает обязать центры занятости предпринять меры по возврату работодателями «лишней» помощи по частичной безработице. Хотя тут конкретные суммы не указаны.
Разбирались, как в Украине освоили ковидный фонд, кто на этом заработал и кто в итоге заплатит.
Сэкономили на ковиде
Отчет Госаудитслужбы охватывает период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года. Документ достаточно внушительный - текста и таблиц в нем более чем на 50 страниц.
Анализируются траты из ковидного фонда отдельно по ведомствам.
К примеру, Минэкономики было выделено порядка 10,7 млрд, МВД - 4,7 млрд, Укравтодору - 26,2 млрд, Минсоцполитики - около 11,8 млрд, Минздраву - 21, 8 млрд, Минрегиону - 1,7 млрд, Министерству образования - 52,5 млн, Минюсту - 126,7 млн, Госуправлению делами - 51,2 млн, Министерству культуры - 777,8 млн, Министерству спорта - 475,8 млн, Фонду госимущества - 48,4 млн.
Первый минус, который отметили аудиторы, - далеко не все средства были потрачены. Хотя на волне пандемии, казалось бы, потребность в деньгах была особенно высокой, и даже озвучивались прогнозы, что средств может не хватить.
Тем не менее Минздрав, для которого противостояние эпидемии является прямой обязанностью, потратил всего 88% средств. У Минсоцполитики, которое должно было поддержать граждан в череде локдаунов, показатели еще хуже - освоено 58% средств. Это худший показатель среди всех получателей ковидных денег.
В то же время Укравтодор, МВД и Госуправление делами потратили все или почти все (98% и 100% соответственно).
В целом по ковидному фонду было освоено 88% денег или порядка 60 млрд, которые и взяли на контроль аудиторы.
И обнаружили немало интересного.
8 тысяч придется вернуть
Как говорится в отчете, установлено нарушений и проблемных вопросов на сумму около 30,2 млрд, то есть половину ковидного бюджета. При этом не берутся в расчет 155,6 млн, нарушения по которым были обнаружены ранее в ходе аудиторских проверок и уже устранены.
Много нарушений выявили по выплатам и компенсациям людям и бизнесу. Напомним: предприниматели имели право на разовую помощь в 8 тысяч гривен, компании могли получать компенсации по частичной безработице (до 4,7 тысячи на каждого работника) плюс тем, кто потерял работу, платили отдельные пособия.
По Фонду соцстраха (получал деньги из ковидного фонда по линии Минэкономики) Госаудитслужба выявила нарушений на 3,4 млрд гривен. Претензии аудиторов следующие: помощь по частичной безработице давали рабочим- пенсионерам, начисляли излишние суммы за фактически неотработанное время и в размерах, превышающих минимальную зарплату (изначально было требование - компенсация не должна превышать минималку, что на тот момент составляло 4723 гривны). Также пособия платили тем, кто трудился по совместительству или не был оформлен в штат (что также запрещено).
Кроме того, Фонду соцстраха выделили больше 1,27 млрд на поворотной основе. Но деньги до сих пор так и не возвращены. И, как говорится в отчете, нет законодательного механизма взыскания этих средств, что создает риск их невозврата в бюджет.
То же самое по Фонду безработицы - нет алгоритма, определяющего начисления и выплаты по безработице по источникам поступления. То есть для аудиторов это своего рода «серая зона» - невозможно проверить, какие именно выплаты пошли с ковидного фонда, а какие - за счет других расходных статей. Из-за этого нет выводов по эффективности использования почти на миллиард гривен.
По компенсациям бизнесу (https://strana.news/news/327391-kakie-vidy-dejatelnosti-izjali-iz-perechnja-dlja-vyplat-pomoshchi-v-*******.html 8 тысяч гривен для компаний и ФОПов , которые не могли работать в карантин, в частности сферы услуг) аудиторы обнаружили, что бизнесмены предоставляли недостоверные данные и все равно получали деньги. В перечень претендентов на помощь от государства было зарегистрировано около 12 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, основной вид деятельности которых не относился к тем, что имели право на компенсации и которые платили ЕСВ менее 9 месяцев.
Минсоцполитики аудиторы обвинили в незаконном назначении выплат помощи ФОПам на детей. Компенсации якобы начислили 66 предпринимателям, которые на тот момент не вели бизнес или не относились к первой и второй группам налогоплательщиков. Таких нарушений - на 800 тысяч гривен.
Еще 43 ФОПа получили и компенсации на детей, и выплаты по программе «Муниципальная няня», что также незаконно. 51 предприниматель получили деньги на детей старше 10 лет, что не было предусмотрено программой.
Всего, по мнению аудиторов, Минсоцполитики завысило потребность в бюджетных средствах по выплатам на 3,6 млрд. Вместе с тем, из-за разного рода ошибок почти 5,5 тысячи граждан лишили законных выплат.
В предложениях по итогам отчета Госуадитслужба настаивает на мерах по возврату в бюджет излишне полученных бизнесом компенсаций на сумму в 6 млн гривен. Будет перерасчет и компенсаций по частичной безработице - провести его обязали центры занятости. Но сумма, которую выставят работодателям к возврату, не называется.
То есть, получается, теперь многим предпринимателям, которые получили «8 тысяч от Зеленского», придется эти деньги вернуть.
Впрочем, как говорит экономист Алексей Кущ, еще не факт, что станут массово забирать деньги. «Предпринять меры по возврату в бюджет средств» - это традиционная для Госаудитслужбы формулировка. Реальный механизм по возврату средств может быть только через суд, или если люди сами согласятся отдать компенсации. Но последнее маловероятно, а массовые суды потребуют немалых расходов со стороны государства и времени», - говорит Кущ.
«Если ошибка в оплате возникла по вине стороны, которая ее произвела, получатель, как правило, не несет никакой ответственности. Подобные иски были со стороны Пенсионного фонда, которые начислял людям слишком большие пенсии, но суды их отклоняли. В случае с ковидными компенсациями ситуация, по моему мнению, будет аналогичной, если речь не идет о мошенничестве со стороны получателей. В любом случае затребовать возврат денег можно только через суд», - отметил глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. Но донимать людей просьбами вернуть деньги чиновники могут.
Как лечил Минздрав
Интересно по Минздраву, который в общем-то и должен противостоять эпидемии.
Но как раз к нему у аудиторов - целый список претензий.
Первая - по расчету стоимости ковидного пакета (по которому НСЗУ покрывала больницам лечение пациентов с коронавирусом) и принципам выплат. В Госаудитслужбе считают, что ценник завышен, а деньги не всегда получали те, кто был на передовой борьбы с эпидемией. В итоге из бюджета ушли лишние 3,2 млрд. В пример приводят, в
