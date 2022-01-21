Волонтерка Юсупова збирає допомогу для воїнів на Донбасі: потрібні ліки, квадрокоптери та планшети. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Українським воїнам на передовій необхідні ліки, а також планшети та квадрокоптери.

Про це у Facebook пише волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Всі нарешті зрозуміли, що ситуація в країні дуже серйозна, весь світ спостерігає за подіями в Україні. Багато людей отямились і почали питати, чим допомогти нашим військовим.

Зараз на фронт потрібні ліки, квадрокоптери, планшети, запчастини. Холод, сирість, хлопці хворіють. Мені знову прислали великий список та купу інших замовлень. Зараз треба терміново викупити два планшети це 24 тис, ліки онкохворому воїну та інше по списку - 37 тис. Вже в січні я купила два квадрокоптера 39 тис та 57 тис, монітор 5600 грн, запчастини 7200грн , кабеля, ліки, все відправлено на фронт. А зараз треба закупити ліки по списку, купую в аптечному складі зі знижкою. Люди, всі разом, допомогаємо, кожна копійка, це велика допомога", - наголосила волонтерка.

Реквізити для допомоги: 5375 4115 0267 5353

5375 4115 0265 7732.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптера та планшетів для наших воїнів на фронті. ФОТОрепортаж





























