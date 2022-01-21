УКР
Директор лісгоспу, який збив дитину і залишив помирати на Прикарпатті, затриманий. Йому "світить" до 8 років ув'язнення, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області, який втік з місця ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні відзначається: "У максимально стислі строки слідчі Бюро зібрали докази та встановили фактичні обставини події. Так, близько 19:00 20 січня посадовець, перебуваючи за кермом службового авто, у селі Лоєва Надвірнянського району, наїхав на 9-річну дівчинку. Дитина знаходилася у небезпечному для життя стані. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні".

"Тривають всі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне розслідування кримінального провадження. Готується повідомлення про підозру затриманому у порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - підкреслюється у повідомленні. 

Директор лісгоспу, який збив дитину і залишив помирати на Прикарпатті, затриманий. Йому світить до 8 років увязнення, - ДБР 01
Директор лісгоспу, який збив дитину і залишив помирати на Прикарпатті, затриманий. Йому світить до 8 років увязнення, - ДБР 02
Директор лісгоспу, який збив дитину і залишив помирати на Прикарпатті, затриманий. Йому світить до 8 років увязнення, - ДБР 03

ДТП (4530) Івано-Франківська область (979) ДБР (3700)
Топ коментарі
+15
Было бы справедливей - сбить машиной и оставить подыхать на дороге.
21.01.2022 18:56 Відповісти
+14
Наверное ск@тина как всегда ехала бухая. И, что значит "не имея возможности помочь?"
21.01.2022 18:56 Відповісти
+11
Повісити в Коломиї на площі.
21.01.2022 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одно слово-тварь . Посадите его лет на 10.
21.01.2022 18:52 Відповісти
Его нужно расстрелять, а не "лет на 10". Те кто пишут такие законы, по которым убийцам дают 8 лет, а зачастую и меньше - это нелюди и преступники.
21.01.2022 22:19 Відповісти
Уголовный Кодекс писал Портнов. Так чтоб своих можно было отмазать, а плебеям- по всей строгости
22.01.2022 00:23 Відповісти
падла... отброс скотский...
21.01.2022 19:06 Відповісти
Закинути на обіженку і дати главпівню команду "уважить клиента" до розриву дупи на юніонджек - а потім у карцер здихати від анальної кровотечі.

І ґабсолютно не шкода. Залишив дівчинку на дорозі помирати... тварюка, пілюать.
21.01.2022 19:11 Відповісти
Непогана ідея. Але після отримання британьських гранатометів мені соромно застосовувати таку алегорію. Пропоную компроміс: хай форма розриву буде нагадувати двоголову курку.
21.01.2022 19:21 Відповісти
Підтримую!
21.01.2022 19:36 Відповісти
Цензор, на надавай вже повне інфо : https://report.if.ua/akcent/zatrymaly-kerivnyka-nadvirnyanskogo-lisgospu-yakyj-zbyv-dytynu-i-vtik/

"Нагадаємо, що аварія сталась 20 січня, о 18:30, у селі Лоєва на Надвірнянщині.Водій легковика збив дитину і втік з місця аварії, не надавши допомоги постраждалій. Потерпіла дівчинка від отриманих травм померла у лікарні через кілька годин після ДТП."
Поліцейські встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці.

Як "Репортер" дізнався із власних джерел, мова йде про Василя Павлюка, керівника надвірнянського лісгоспу.
21.01.2022 19:11 Відповісти
Alas...
21.01.2022 19:42 Відповісти
Такому бидлу років п'ятнадцять тюряги з конфіксацією майна,ну нічого не вчить цих паскудників
21.01.2022 19:30 Відповісти
Черговий мерзенний огидний покидьок...
21.01.2022 19:51 Відповісти
Даже если ты гавно последнее и скотина бездушная, мозги то включать надо? Помоги же ты девочке, отвези в больницу и сообщи копам. И людям польза, если ребенка спасти можно и свою жопу максимально спасешь- пару лет или вообще условка.
21.01.2022 20:07 Відповісти
Не забагато 8 років, ліпше пожиттєвє тварюкі.
21.01.2022 20:14 Відповісти
ну такое законодательство - если бы остановился и вызвал скорую получил бы вообще максимум лет 5 по удо вышел бы через года три , а тут скрытие с места преступления , не предоставил первую помощь пострадавшему - но у нас сроки не плюсуються а поглощаються
21.01.2022 20:34 Відповісти
Одни трусы кругом. Обосрутся и сбегут, а другие пусть хлебают.
21.01.2022 20:22 Відповісти
Спалити нахрін його клоповник. 8 років. Це мало.
За таке треба довічне. Ця **** була бухою.
21.01.2022 21:05 Відповісти
Не понимаю почему убийство человека у нас в стране так мало стоит. Причем он пытался скрыться.
В то же время никто не запрещает авто, водяру и кухонные ножи, хотя от них гибнут каждый день. Но запрещают короткоствол для защиты, распуская байки что мы сразу друг друга перестреляем
22.01.2022 00:20 Відповісти
За убийство ребенка ДО 8 лет?!!!!! Почему не ОТ 15??!!! , как в европейских странах, и никаких условных или ограничений, только лишение свободы? Почему в ценах на продукты, газ, бензин... в тарифах, равняются и указывают населению на Европу? Почему не в законодательстве? Почему здоровье и жизнь, самое дорогое что есть у человека, ребенка, так обесценена государством?
22.01.2022 08:53 Відповісти
Он точно пьяный был, потому и сбежал с места преступления. Ублюдок!
22.01.2022 09:01 Відповісти
 
 