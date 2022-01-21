Директор лісгоспу, який збив дитину і залишив помирати на Прикарпатті, затриманий. Йому "світить" до 8 років ув'язнення, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області, який втік з місця ДТП.

про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні відзначається: "У максимально стислі строки слідчі Бюро зібрали докази та встановили фактичні обставини події. Так, близько 19:00 20 січня посадовець, перебуваючи за кермом службового авто, у селі Лоєва Надвірнянського району, наїхав на 9-річну дівчинку. Дитина знаходилася у небезпечному для життя стані. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні".

"Тривають всі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне розслідування кримінального провадження. Готується повідомлення про підозру затриманому у порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - підкреслюється у повідомленні.

