Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні!. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські пенсіонери вийшли до посольства РФ у Києві із закликами до своїх однолітків з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримали плакати з написами "Украина не угроза для России", "Не допустите повторения 22 июня 1941 года", "Смерть ваших внуков на земле Украины - это позор, а не геройство".















