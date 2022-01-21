УКР
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні!. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські пенсіонери вийшли до посольства РФ у Києві із закликами до своїх однолітків з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримали плакати з написами "Украина не угроза для России", "Не допустите повторения 22 июня 1941 года", "Смерть ваших внуков на земле Украины - это позор, а не геройство".

Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 01
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 02
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 03
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 04
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 05
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 06
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 07
Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні! 08

пенсіонери (905) посольство рф (332) протест (2442)
+59
21.01.2022 21:23 Відповісти
21.01.2022 21:23 Відповісти
+44
ЧЕПУХА
Когда, в 20-14 году совбез этого паскудного образования с самоназванием Парашная *********, пардон, Российская Федерация, впрочем какая разница если и так правильно и так верно, дал ******* разрешение на использование их армии на нашей земле, я обзвонил ВСЕХ родственников и знакомых там, в стране грёбанных паребриков и скрепного лаптеплетения, и спросил, - вы понимаете, что это война и начинает её РФ? Так вот, всего один сказал - да, понимаю, но вас хохлов, надо поставить на место.
ВЫВОД:
Пока не завалим парашу их мясом, сдохшим на нашей земле, мозги там не включаться. Впрочем и тогда они будут обвинять нас в том, что мы убили их внуков пришедшего убивать нас.
21.01.2022 21:34 Відповісти
21.01.2022 21:34 Відповісти
+39
21.01.2022 21:20 Відповісти
21.01.2022 21:20 Відповісти
21.01.2022 21:20 Відповісти
21.01.2022 21:20 Відповісти
21.01.2022 21:23 Відповісти
21.01.2022 21:23 Відповісти
....получить ... и не той, что с волосами, а когда при детонации БК в танке, тело за миллисекунды превращается сначала в отбивную, а потом в круттон с беконом и говном.
21.01.2022 21:56 Відповісти
21.01.2022 21:56 Відповісти
21.01.2022 22:26 Відповісти
22.01.2022 11:19 Відповісти
у вас китай в монголию переехал
22.01.2022 11:19 Відповісти
22.01.2022 11:19 Відповісти
Душить чем будет, долларом по сто рублей?
21.01.2022 21:30 Відповісти
21.01.2022 21:30 Відповісти
Вже 77.5
21.01.2022 21:42 Відповісти
21.01.2022 21:42 Відповісти
Это надо делать..идет инфовойна
21.01.2022 21:30 Відповісти
21.01.2022 21:30 Відповісти
І нащо тоді нападати взагалі?
21.01.2022 21:34 Відповісти
21.01.2022 21:34 Відповісти
и именно поєтому в расеи истерика от осознания краха расейской економики в предверии отключения свифта?))
21.01.2022 21:42 Відповісти
21.01.2022 21:42 Відповісти
Ну замену свифту они уже сделали) А вот от доллара они их полностью не отрежута только отдельные банки) да от свифта тоже наврятле) Но это правда не очень болезнено) Доларовый рачеты да а свиыт нет)
21.01.2022 23:19 Відповісти
21.01.2022 23:19 Відповісти
Дуже просто можуть відрізати від долара повністю. Будь-який міжнародний платіж у доларі йде через американський банк-кореспондент. Заборонять банкам-кореспондентам обробляти платежі з Московії і на Московію, і прівєт. Так само платежі в євро йдуть через німецькі банки кореспонденти. США і Німеччина могли б на день заблокувати кацапам розрахунки в доларі і євро, для демонстрації, і вся войовничість пуйла вмить би зникла. Але на Дойчів нема надії, у них бізнес убер аллес.
22.01.2022 10:02 Відповісти
22.01.2022 10:02 Відповісти
ще такий варіант:"не отпускай внука,сина погибать за путина в Украине".
21.01.2022 21:32 Відповісти
21.01.2022 21:32 Відповісти
ЧЕПУХА
Когда, в 20-14 году совбез этого паскудного образования с самоназванием Парашная *********, пардон, Российская Федерация, впрочем какая разница если и так правильно и так верно, дал ******* разрешение на использование их армии на нашей земле, я обзвонил ВСЕХ родственников и знакомых там, в стране грёбанных паребриков и скрепного лаптеплетения, и спросил, - вы понимаете, что это война и начинает её РФ? Так вот, всего один сказал - да, понимаю, но вас хохлов, надо поставить на место.
ВЫВОД:
Пока не завалим парашу их мясом, сдохшим на нашей земле, мозги там не включаться. Впрочем и тогда они будут обвинять нас в том, что мы убили их внуков пришедшего убивать нас.
21.01.2022 21:34 Відповісти
21.01.2022 21:34 Відповісти
Я на данный момент нахожусь в Польше, что будешь делать ? поляки спросили, если нападут, ну и я ответила, стрелять не могу( в школе в молоко не попадала) а вот набои подавать , дам раду, мне 63 если шо
21.01.2022 21:52 Відповісти
21.01.2022 21:52 Відповісти
А чего ты так волнуешься ? у меня на начало 2014-го в козлостане даже родственники жили. Они потерялись мгновенно ранней весной 2014-го. Если их потомки (а они есть), приедут на мою землю воевать, я их даже не узнаю. Ибо нефиг.
Что касается "руского вопроса", то он не имеет иного решения, кроме окончательного.
И самым гуманным окончательным решением является предоставление свободы всем коренным народам империи с тотальным запретом через полное лишение прав называть себя "рускими".
21.01.2022 22:16 Відповісти
21.01.2022 22:16 Відповісти
Я не волнуюсь, а констатирую факт полного одебиливания населения Параши. Впрочем и 73% нашего населения аналогично этим нашим вонючим соседям с севера.
22.01.2022 09:06 Відповісти
22.01.2022 09:06 Відповісти
Поправка - тільки 73 % від тих хто прийшов на другий тур виборів президента у 2019 му, а це десь максімум 25 % від народу України, зараз вже мабуть 12 - 15 % )
23.01.2022 16:49 Відповісти
23.01.2022 16:49 Відповісти
Прошу прощения, а что остальные сказали?
22.01.2022 13:30 Відповісти
22.01.2022 13:30 Відповісти
А остальные говорили, что я вру и, что я бИндерИвец и националист (таки да, я теперь такой),что это всё американцы виноваты и они, пиндосы а не их парашники в Крыму. И т.д. в том же ключе. ну, пара сказала, что их вЯликай Пу всё правильно делает. Ещё один сказал, - право сильного типа делать что хочет (а теперь на США обижается, ведь право сильного по его теории в действии).
22.01.2022 13:40 Відповісти
22.01.2022 13:40 Відповісти
23.01.2022 16:22 Відповісти
23.01.2022 16:22 Відповісти
офис попрохав...множатся дебилы помалу.
21.01.2022 21:34 Відповісти
21.01.2022 21:34 Відповісти
Внуки кацапских пенсионерок будут дохнуть грузом 200 или умирать на земле от ран , оставаться без ног и глаз ТОЛЬКО РАДИ ДВОРЦОВ ХУТИНА
21.01.2022 21:40 Відповісти
21.01.2022 21:40 Відповісти
Представляете. кацапы решили во имя путина засамурайничать , а он возьми , в этом году, да и покажи им средний палец, бо сам сдохнет от рака.
21.01.2022 21:59 Відповісти
21.01.2022 21:59 Відповісти
Представь себе ДА, ТОЛЬКО РАДИ ДВОРЦОВ! Причина проста: "живя в нищете и уголовщине (в глубинке России), каждый из них на подсознании мечтает сам иметь такой дворец, заезжать в него на черном гелентвагене, отсидеть на зоне, иметь татуировке и т.п.! Мечты сильнее доводов разума! Ради мечты и погибнуть не жалко!"
21.01.2022 22:03 Відповісти
21.01.2022 22:03 Відповісти
Ради мечты и от водки можно погибнуть 😀😀😀
Вы хотите сказать , ЧТО КАЦАПЫ ИДУТ ГРАБИТЬ ДОМА УКРАИНЦЕВ ????
21.01.2022 23:57 Відповісти
21.01.2022 23:57 Відповісти
Да. Когда их буряты заселялись в дома, отобранные у луганчан, то говорили что они таких хоромов у себя на родине и не видели. Унитазы вывозили... Так что - да, идут грабить.
22.01.2022 03:27 Відповісти
22.01.2022 03:27 Відповісти
люди в поважному віці, а менталітет кацапа так і не зрозуміли...це нащадки орди історію вчіть !!! орда розуміє силу все інше сприймає як слабкість!!!!
21.01.2022 21:44 Відповісти
21.01.2022 21:44 Відповісти
При взлёте збивать не будем( В. БОЙ идут одни старики)
21.01.2022 21:45 Відповісти
21.01.2022 21:45 Відповісти
неплохо бы уничтожать перед взлетом -прямо на земле
21.01.2022 21:52 Відповісти
21.01.2022 21:52 Відповісти
Пенсы в нарабсее - тупые инфантилы. Там молодые и без нашего троллинга начали выступать против войны в Украине(Воронеж).
21.01.2022 21:57 Відповісти
21.01.2022 21:57 Відповісти
Ответ будет от буранвских бабушек вывсёврёте....
21.01.2022 22:06 Відповісти
21.01.2022 22:06 Відповісти
Напала в 2014 году и война продолжаеться.
Ты видно с Марса на парашуте упал,лежиш и не поднимаешся?
21.01.2022 22:11 Відповісти
21.01.2022 22:11 Відповісти
Это тебе твоё ***** сказало? Лично?
21.01.2022 22:47 Відповісти
21.01.2022 22:47 Відповісти
У кацапов установка, что у хахлов гражданская война. Они в это свято верят. У кого

IQ до 90. У тех несчастных, рождённых с интеллектом, раздвоение сознания - абсурд понимают, но всецело поддерживают.
22.01.2022 02:33 Відповісти
22.01.2022 02:33 Відповісти
Фамилия Никто. Зовут меня Никак.
22.01.2022 13:52 Відповісти
22.01.2022 13:52 Відповісти
Внуки быстро кончаться.
Меня больше интересует,что в Украине будут делать с толпами рашавояк,тупо сдавшихся в плен?
Сколько их предпочтет переждать эту трупорезку в Украине,чем сдохнуть(остаться инвалидом) за расею?
21.01.2022 22:09 Відповісти
21.01.2022 22:09 Відповісти
Дороги строить они будут, бесплатно, за макароны!
21.01.2022 22:19 Відповісти
21.01.2022 22:19 Відповісти
За скумбрию
21.01.2022 22:48 Відповісти
21.01.2022 22:48 Відповісти
Концлагер - Ап! Але краще взагалі в полон не брати. 2014-2019 це довели.
22.01.2022 00:00 Відповісти
22.01.2022 00:00 Відповісти
Це коли 1-3,а коли рота?!
22.01.2022 08:33 Відповісти
22.01.2022 08:33 Відповісти
Я, наприклад, своїх двох рабів ще не отримала.
22.01.2022 08:54 Відповісти
22.01.2022 08:54 Відповісти
Есть уже израильский опыт , они пленных арабов на арбузы меняли , ну а мы будем на нефть или газ.
23.01.2022 16:23 Відповісти
23.01.2022 16:23 Відповісти
21.01.2022 22:18 Відповісти
21.01.2022 22:18 Відповісти

для чого цi звернення до кацапських ватних тварин? не ганьбiться, дорогi.
21.01.2022 22:21 Відповісти
21.01.2022 22:21 Відповісти
Так пусть повесятся , нагрузка на дурдомы меньше будет , чему ***** будет искренне рад.
23.01.2022 16:25 Відповісти
23.01.2022 16:25 Відповісти
в очередной раз убеждаюсь что с возрастом люди в большинстве своём глупеют,потому что на данном примере обратится к диким животным надеясь что они вас поймут и прислушаются это пздц.
21.01.2022 22:22 Відповісти
21.01.2022 22:22 Відповісти
це виглядає жалюгiдно i тупо, так само, як благати Зе-Чму про перемовини з пуйлом, щоб

подивитись в його шакаладный глаз. ((
21.01.2022 22:28 Відповісти
21.01.2022 22:28 Відповісти
Вместо того, что бы обратиться к специально обученным специалистам по усыплению бешенных собак.
22.01.2022 02:36 Відповісти
22.01.2022 02:36 Відповісти
Они считают, что Раша никогда никого за границу не посылала. Ну разве что контрактников. Контрактников можно. Опять же за них похоронные хорошие дают...
21.01.2022 22:25 Відповісти
21.01.2022 22:25 Відповісти
Два анекдота, которые как нельзя лучше демонстрируют истинное лицо рюSSкого мира:
Бежит по засранной улице радостный мужик, трясет над головой похоронкой и кричит жАне: "Радуйся, Маруся, на нашего Ваню похоронка пришла, теперь наш кредит погашен!"

Приходит домой Маруся, голосит:
- Ой, убили нашего Ванечку в Украине!
А муж ей как даст в глаз:
- Ты что, дура, пиндосам продалась? Запомни, не было у нас никогда никакого Ванечки!
21.01.2022 22:46 Відповісти
21.01.2022 22:46 Відповісти
Для уйла, все граждане страны отбросы, ему насрать, Ваня или феня сдохнет. он маняк, смотрит и кайфует, этот **** питетется кровью
21.01.2022 22:29 Відповісти
21.01.2022 22:29 Відповісти
Та пусть едут... На хрена нам оно надо этих придурков предупреждать или просить??? Когда это мясо поедет частями домой тысячами... то этих полудурков уже не надо будет предупреждать или просить... фарш хоронить не всегда приятно в цинке... тем более, что его частей там может и не быть... а только дух и память...
21.01.2022 22:36 Відповісти
21.01.2022 22:36 Відповісти
Нашли куда с этим идти и к кому обращаться... жалкое зрелище.
21.01.2022 22:39 Відповісти
21.01.2022 22:39 Відповісти
По перше кацапи думають, що пенсію їм платить держава з якогось невідомого фонду, а не з податків працюючих людей. По друге що воює їхня якась міфічна армія, а не прості люди кацапи. В 14 році якась більш менш людська кацапська організація проводила опитування, чи підтримуєте ви війну в Україні, так майже всі відповіли так, а чи ви підете на війну, всі відповіли ні, нехай армія йде, як наче в армії не люди, або принаймі не руські. А взагалі то ці бабушки навіть раді будуть що їхнього внучка десь замочуть, бо ці онуки на переферії в більшості на їхню пенсію й живуть.
21.01.2022 22:50 Відповісти
21.01.2022 22:50 Відповісти
И ещё пожалеют, что нет парочки л он х внуков для усыпления.
22.01.2022 02:38 Відповісти
22.01.2022 02:38 Відповісти
21.01.2022 22:52 Відповісти
21.01.2022 22:52 Відповісти
"зюгановшвайн"
21.01.2022 23:57 Відповісти
21.01.2022 23:57 Відповісти
Не-а... Дракула какой-то.
22.01.2022 10:25 Відповісти
22.01.2022 10:25 Відповісти
ЧАСЫ ПЕРЕВЕРНУЛ **** КОРРУПЦИОННАЯ !!!
22.01.2022 11:07 Відповісти
22.01.2022 11:07 Відповісти
чуство такое, что они все под наркотой, притом- их пичкают принудительно.
24.01.2022 07:52 Відповісти
24.01.2022 07:52 Відповісти
Возможно...правильно они вышли, хоть пока это бесполезно, там все одурманены пропагандой в лучших традициях Геббельса по переделки людей в стадо свиней. Но потом чтобы не говорили, что вас не предупреждали. Что за нападение на другую страну, будут судить и по международным законам их дети и внуки преступники.
21.01.2022 22:54 Відповісти
21.01.2022 22:54 Відповісти
Ось тут є про "разєйскіх бабушек", до яких звертаються наші пенсіонери. Вірш 2014 року...

"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
22.01.2022 00:20 Відповісти
22.01.2022 00:20 Відповісти
Бедные бабушки. А молодежь вовсю в интернете с врагом тусит.
22.01.2022 01:21 Відповісти
22.01.2022 01:21 Відповісти
Даремні заклики, їм же потрібно якось погашати кредити.
22.01.2022 08:24 Відповісти
22.01.2022 08:24 Відповісти
Ага! А кто их (старых пердунов и РАБОВ, которые уже БАЛЛАСТ) будет спрашивать?
"Деды воевали", вот и внуки и правнуки РАБЫ, выродки РАБОВ будут дохнуть в ымперских войнах зажравшихся московских бояр!
22.01.2022 10:10 Відповісти
22.01.2022 10:10 Відповісти
Вірніше буде посил кацапам "Якщо твій онук прийде на мою землю, мій онук його вб'є, а якщо не зможе, я твого ******** доб'ю😁 Воно тобі треба, свиня рязанська"
22.01.2022 10:19 Відповісти
22.01.2022 10:19 Відповісти
УКРАИНЕ ГЛАВНОЕ ОТБИТЬ ПЕРВУЮ МАСШТАБНУЮ АТАКУ !!!
22.01.2022 10:42 Відповісти
22.01.2022 10:42 Відповісти
Україні АТАКИ не потрібні - ти не встигнеш злізти з дивана !!!
показати весь коментар
23.01.2022 20:43 Відповісти
НЕ ПЗДИ !!!
показати весь коментар
24.01.2022 16:51 Відповісти
А ТУРЦИЯ ПУСТЬ ПО АБХАЗИИ КОЛПАШНЕТ, А АЗЕРБАЙДЖАН ПО ЧЕЧЕНЕ !!! ТОЧЕЧНО !!!
показати весь коментар
22.01.2022 11:02 Відповісти
Странные люди. Им же Зеленский сказал, что нужно убрать линию разграничения в своей голове... И вообще нужно готовится к шашлыкам, ну там майские, День победы.
показати весь коментар
22.01.2022 11:17 Відповісти
По части подлости, лживости, жадности, зависти, презрения и ненависти ко всему свободному и демократичному равных московии нет и никогда не будет.

Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.

московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.

https://youtu.be/6nY9mPjGfZM

Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.

Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.

Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.

Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.

https://youtu.be/rSFUSh7dUqw

фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.

http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html

Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.

https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8
показати весь коментар
22.01.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 21:27 Відповісти
у них про военных у границ почти ничего не говорят
так же будут первое время ничего не говорить если что то пойдет не так
а когда придумают вранье, его и будут расспространять в сми
показати весь коментар
23.01.2022 09:45 Відповісти
Когда в каждом райцентре Мордора будут каждый день хоронить по 5-10 молодых орков , то СМИ уже не кого убеждать не будут.
показати весь коментар
23.01.2022 16:27 Відповісти
А я підтримую пенсіонерів - МОЛОДЦІ !!! Під лежачій камінь вода не тече ! Кожен робить, що може !!! Звичайно я не вірю що в кацапії є адекватні... Але пенсіонери молодці !!!
показати весь коментар
23.01.2022 20:46 Відповісти
А ще можна "рускагаварящім" зробити акцію (під посольством московії) "НЕ НУЖНО МЕНЯ ЗАЩИЩАТЬ, Я ЛЮБЛЮ УКРАИНУ "і вчу МОВУ
показати весь коментар
23.01.2022 20:49 Відповісти
Та они за обещаную 1-2 млн фуфлорублей по смерти - отправят туда всю семью оптом.
показати весь коментар
24.01.2022 07:47 Відповісти
 
 