Українські пенсіонери звернулися до російських: Не пусти онука загинути в Україні!. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські пенсіонери вийшли до посольства РФ у Києві із закликами до своїх однолітків з Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції тримали плакати з написами "Украина не угроза для России", "Не допустите повторения 22 июня 1941 года", "Смерть ваших внуков на земле Украины - это позор, а не геройство".
Когда, в 20-14 году совбез этого паскудного образования с самоназванием Парашная *********, пардон, Российская Федерация, впрочем какая разница если и так правильно и так верно, дал ******* разрешение на использование их армии на нашей земле, я обзвонил ВСЕХ родственников и знакомых там, в стране грёбанных паребриков и скрепного лаптеплетения, и спросил, - вы понимаете, что это война и начинает её РФ? Так вот, всего один сказал - да, понимаю, но вас хохлов, надо поставить на место.
ВЫВОД:
Пока не завалим парашу их мясом, сдохшим на нашей земле, мозги там не включаться. Впрочем и тогда они будут обвинять нас в том, что мы убили их внуков пришедшего убивать нас.
Что касается "руского вопроса", то он не имеет иного решения, кроме окончательного.
И самым гуманным окончательным решением является предоставление свободы всем коренным народам империи с тотальным запретом через полное лишение прав называть себя "рускими".
Вы хотите сказать , ЧТО КАЦАПЫ ИДУТ ГРАБИТЬ ДОМА УКРАИНЦЕВ ????
Ты видно с Марса на парашуте упал,лежиш и не поднимаешся?
IQ до 90. У тех несчастных, рождённых с интеллектом, раздвоение сознания - абсурд понимают, но всецело поддерживают.
Меня больше интересует,что в Украине будут делать с толпами рашавояк,тупо сдавшихся в плен?
Сколько их предпочтет переждать эту трупорезку в Украине,чем сдохнуть(остаться инвалидом) за расею?
для чого цi звернення до кацапських ватних тварин? не ганьбiться, дорогi.
це виглядає жалюгiдно i тупо, так само, як благати Зе-Чму про перемовини з пуйлом, щоб
подивитись в його шакаладный глаз. ((
Бежит по засранной улице радостный мужик, трясет над головой похоронкой и кричит жАне: "Радуйся, Маруся, на нашего Ваню похоронка пришла, теперь наш кредит погашен!"
Приходит домой Маруся, голосит:
- Ой, убили нашего Ванечку в Украине!
А муж ей как даст в глаз:
- Ты что, дура, пиндосам продалась? Запомни, не было у нас никогда никакого Ванечки!
людикацапи. В 14 році якась більш менш людська кацапська організація проводила опитування, чи підтримуєте ви війну в Україні, так майже всі відповіли так, а чи ви підете на війну, всі відповіли ні, нехай армія йде, як наче в армії не люди, або принаймі не руські. А взагалі то ці бабушки навіть раді будуть що їхнього внучка десь замочуть, бо ці онуки на переферії в більшості на їхню пенсію й живуть.
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"
"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"
Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
"Деды воевали", вот и внуки и правнуки РАБЫ, выродки РАБОВ будут дохнуть в ымперских войнах зажравшихся московских бояр!
Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.
московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.
https://youtu.be/6nY9mPjGfZM
Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.
Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.
Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
https://youtu.be/rSFUSh7dUqw
фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.
http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html
Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.
https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8
так же будут первое время ничего не говорить если что то пойдет не так
а когда придумают вранье, его и будут расспространять в сми