УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13498 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 191 51

Резніков подякував США за надання військової допомоги: Прилетіла перша пташка. Далі буде. ВІДЕО+ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США й особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за надання першої партії військової допомоги від США, яка включає 200 тис. фунтів летальної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони. 

"Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде", - повідомив Резніков.

Зазначається, що перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним Силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до Міжнародного аеропорту Бориспіль.



Резніков подякував США за надання військової допомоги: Прилетіла перша пташка. Далі буде 01
Резніков подякував США за надання військової допомоги: Прилетіла перша пташка. Далі буде 02

Читайте також: Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону. Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, нагадується, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Автор: 

допомога (8667) США (24096) Резніков Олексій (1451) Остін Ллойд (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
22.01.2022 12:08 Відповісти
+20
Какая мотивация у кацапских солдат на границе Украины?

ТОЛЬКО ГРАБЕЖ . Каждый надеется урвать по авто и унитазу , ещё булут тащить ковры и телевизоры 😀😀😀
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
показати весь коментар
22.01.2022 12:13 Відповісти
+19
God bless USA!
показати весь коментар
22.01.2022 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это очень хорошо!
показати весь коментар
22.01.2022 12:06 Відповісти
а у немцев разрешения спрашивали ?
забыли ?
вот и славненько
показати весь коментар
22.01.2022 13:15 Відповісти
Лучше поздно чем никогда, но почему этого всего не было в 2014 году? Почему так долго раскачивались? Почему столько времени заглядывали пособникам ***** немцам в глаза?
показати весь коментар
22.01.2022 12:07 Відповісти
Повірили ...йлу про путч. І тому перевіряли довго. І мабуть, не вірили, що українці в силах дати відсіч. Шкода, що Крим так безславно віддали. Бо й ми не сподівались ні на чию допомогу. Он як Юлька волала, що можемо втрати і всю країну, якщо стрілятимемо у "зелених колорадів".
показати весь коментар
22.01.2022 12:12 Відповісти
в чём проблема? есть стенограма заседания, найди и убедись, в очередной раз, какой ты асёл
показати весь коментар
22.01.2022 13:13 Відповісти
Та панятна мы пам'ятаємо її висер шо - " Ни адин танк не должен выйти из казармы"
показати весь коментар
22.01.2022 13:28 Відповісти
Так пастор и был юлиным человеком. И останется навсегда.
показати весь коментар
22.01.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 12:08 Відповісти
Перерабатываю давальческое сырье.
показати весь коментар
22.01.2022 13:13 Відповісти
God bless USA!
показати весь коментар
22.01.2022 12:08 Відповісти
200 000 фунтов летального оружия? не проще ли сказать 90 тонн?
показати весь коментар
22.01.2022 12:09 Відповісти
лишь бы не пудовъ...
показати весь коментар
22.01.2022 12:12 Відповісти
..200000 фунтів - це цитата з першоджерела
показати весь коментар
22.01.2022 12:13 Відповісти
Фунт изюму, но пуд соли.
показати весь коментар
22.01.2022 14:36 Відповісти
Звикати треба до британських ГОСТів. Вони ліпші ніж СРСРні.
показати весь коментар
22.01.2022 12:14 Відповісти
Я пом'ятаю як пшениця с США до СРСР йшла. Все було в лонг-тоннах і ми переводили іх в метрични тонни.
показати весь коментар
22.01.2022 12:20 Відповісти
Приємно бачити сторічну живу людину)
показати весь коментар
22.01.2022 13:06 Відповісти
Возможно. Но меры, которые мы используем, и использовались в СССР не СССРовские. Это европейская Метрическая Система Мер. Как по мне, килограммы и метры сантиметры удобнее футов, фунтов, ярдов и дюймов
показати весь коментар
22.01.2022 13:29 Відповісти
Чем тебе не нравится Дюймовочка ?
показати весь коментар
22.01.2022 14:37 Відповісти
Тепер все залежить від практичних дій Резнікова по ЗАСТОСУВАННЮ цієї "допомоги". Не законсервуйте її на складах.
показати весь коментар
22.01.2022 12:10 Відповісти
Звичайно! Ії ніхто не побаче !
показати весь коментар
22.01.2022 12:21 Відповісти
Какая мотивация у кацапских солдат на границе Украины?

ТОЛЬКО ГРАБЕЖ . Каждый надеется урвать по авто и унитазу , ещё булут тащить ковры и телевизоры 😀😀😀
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
показати весь коментар
22.01.2022 12:13 Відповісти
Заниматься мародёрством - это единственная мотивация для кацапов.

https://youtu.be/p1J9CyB922Y?t=1664
показати весь коментар
22.01.2022 14:41 Відповісти
сша признали наші стугни та корсари дуже ефективною зброєю.
чому їх не десятки тисяч на озброєнні?
наша Вльха, супер,
скільки їх зроблено?
танк, кращий в світі,
скільки їх в ВСУ?
Нептун і тд і тп.
одним реченням, дорога важливіша
у наші владі, об,їбубули, ворюги та зрадники
показати весь коментар
22.01.2022 12:14 Відповісти
Зараз конче потрібна зброя. А не довгострокові замовлення. Та й ...йло починає мислити верхньою половиною тулуба, а не нижньою.
показати весь коментар
22.01.2022 12:16 Відповісти
зброя потрібна тобі, мені, загалом нормальним людям, звісно для ВСУ
але чомусь на """велике будівництво""" гроші освоєні на 280% і ще
позичають а на закупівлю для ВСУ освоїно 47%
то зелень турбується про небезпеку України, чи знову, як всі 2,5 роки бреше???
показати весь коментар
22.01.2022 14:35 Відповісти
Головне, щоб "патріоти" з офісу не передали частину цієї зброї ворогу.
показати весь коментар
22.01.2022 12:14 Відповісти
Норм. Супер. Экстра.
показати весь коментар
22.01.2022 12:14 Відповісти
Летальна - це добре. Тепер і ...йлу треба літати. Як крокодил на "бреющем полете".
показати весь коментар
22.01.2022 12:17 Відповісти
США очікує подяки від Порошенко, а не від зрадників.
показати весь коментар
22.01.2022 12:17 Відповісти
Как говорили в фильме День независимости 1 - Элвис пропел и выходит заходит.
показати весь коментар
22.01.2022 12:32 Відповісти
Буде тепер бистріше кацапів утілізувати якщо полізуть))СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
22.01.2022 12:39 Відповісти
Ну а на кого еще Украине надееяться ,на клоуна уклониста,который во время войны себе уикенды устраивает ?
показати весь коментар
22.01.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 12:44 Відповісти
Президент в Україні це не цар, як в росії. Вроме нього ще є Верховна Рада, КабМін, МінОборони, РНБО, Верховний суд - мало?
показати весь коментар
22.01.2022 14:01 Відповісти
Ты о чем сейчас? Речь идет о военной помощи Украине.
Если бы все что ты перечислил работало в Украине при Зешобле , военную помощь просить бы не пришлось.
показати весь коментар
22.01.2022 14:04 Відповісти
Это созззак говорит что бункерфюреру очень выгоден такой бардак в Украине, созданный зелеными ушлепками по руководством кремлевского куратора Дерьмака.
показати весь коментар
22.01.2022 14:10 Відповісти
Я тобі намагаюся сказати, що в Україні окрім президента є інші органи влади, на які можна покладатися. Вважаєш, що Україна не отримувала допомогу від США при інших президентах?

Давай я тобі допоможу і перерахую допомогу іноземних держав з 2014 по 2019 роки:

200 млн.євро кожного року починаючи з 2014 в програмі "Європейське сусідство"

США починаючи з 2014 р. виділив близько 2 млрд. долл.

Тут детальніше написано про військову допомогу:

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes

Судячи з твоєї логіки, всі перераховані органи влади поламалися ще в 2014-му ))))))))
показати весь коментар
31.01.2022 17:18 Відповісти
Дякуємо друзям зі США за віру і підтримку Українському народу у його прагненні до свободи і кращого майбутнього для наших дітей та онуків!ДЯКУЄМО✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇸🇺🇸🇺🇸
показати весь коментар
22.01.2022 12:43 Відповісти
Ящики продолговатые.Возможно там стингеры.
показати весь коментар
22.01.2022 12:55 Відповісти
Сьогодні по чеському ТБ казали, що Чехія готує 5000 снарядів 152 мм для України.
показати весь коментар
22.01.2022 12:59 Відповісти
надзвичайно мало !
показати весь коментар
22.01.2022 13:20 Відповісти
З миру по нитці, путіну мотузка.
показати весь коментар
22.01.2022 13:35 Відповісти
у них там куча на зберіганні БМП-2 та БМП-1, хай як раніш можна і в кредит )
показати весь коментар
22.01.2022 14:17 Відповісти
Uze 8 strana NATO soglasilis peredat Ukraine voruzenyje.Poslednije iz nix Danija,skoro ix budet i bolse.
показати весь коментар
22.01.2022 13:00 Відповісти
І вам дякуємо брати литовці.
показати весь коментар
22.01.2022 13:05 Відповісти
Мой вариант логистики.Авиаполк США Стелс заключают договор с Новой поштой и берут на себя функции доставки по Украине.Таким образом ни у кого не возникнет вопросов,шо делают Стелсы и Рапторы в небе Украины
показати весь коментар
22.01.2022 13:32 Відповісти
Добре так а де я маю отримати свою зброю?
Если шо то я пенс отслуживший строкову, ще й працювавший по камандировках у збройних силах.
Дасте хоч АК чи мосинку? Патрони вже сам докуплю!
Чи знову будете нам срати у вуха шо ми не сазрелі і закон недозволяє?
показати весь коментар
22.01.2022 13:35 Відповісти
бурятам всё груснее и грустные с каждым днем ...Я уверен мы победим : потому как добро всегда побеждает зло ...
показати весь коментар
22.01.2022 15:21 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
24.01.2022 01:09 Відповісти
 
 