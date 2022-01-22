Резніков подякував США за надання військової допомоги: Прилетіла перша пташка. Далі буде. ВІДЕО+ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США й особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за надання першої партії військової допомоги від США, яка включає 200 тис. фунтів летальної зброї.

"Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде", - повідомив Резніков.

Зазначається, що перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним Силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до Міжнародного аеропорту Бориспіль.









"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону. Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, нагадується, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.