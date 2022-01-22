Резніков подякував США за надання військової допомоги: Прилетіла перша пташка. Далі буде. ВІДЕО+ФОТО
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США й особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за надання першої партії військової допомоги від США, яка включає 200 тис. фунтів летальної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде", - повідомив Резніков.
Зазначається, що перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним Силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до Міжнародного аеропорту Бориспіль.
"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону. Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, нагадується, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну зброю американського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
забыли ?
вот и славненько
ТОЛЬКО ГРАБЕЖ . Каждый надеется урвать по авто и унитазу , ещё булут тащить ковры и телевизоры 😀😀😀
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
https://youtu.be/p1J9CyB922Y?t=1664
чому їх не десятки тисяч на озброєнні?
наша Вльха, супер,
скільки їх зроблено?
танк, кращий в світі,
скільки їх в ВСУ?
Нептун і тд і тп.
одним реченням, дорога важливіша
у наші владі, об,їбубули, ворюги та зрадники
але чомусь на """велике будівництво""" гроші освоєні на 280% і ще
позичають а на закупівлю для ВСУ освоїно 47%
то зелень турбується про небезпеку України, чи знову, як всі 2,5 роки бреше???
выходитзаходит.
Если бы все что ты перечислил работало в Украине при Зешобле , военную помощь просить бы не пришлось.
Давай я тобі допоможу і перерахую допомогу іноземних держав з 2014 по 2019 роки:
200 млн.євро кожного року починаючи з 2014 в програмі "Європейське сусідство"
США починаючи з 2014 р. виділив близько 2 млрд. долл.
Тут детальніше написано про військову допомогу:
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes
Судячи з твоєї логіки, всі перераховані органи влади поламалися ще в 2014-му ))))))))
Если шо то я пенс отслуживший строкову, ще й працювавший по камандировках у збройних силах.
Дасте хоч АК чи мосинку? Патрони вже сам докуплю!
Чи знову будете нам срати у вуха шо ми не сазрелі і закон недозволяє?