Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час відпочинку в нічному розважальному закладі між двома компаніями виникла бійка, під час якої один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників. У результаті стрілянини травмовано двоє людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні. Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 3.30 год. За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисників затримали спецпризначенці КОРДу. У одного з них вилучили вогнепальну зброю.
Наразі зловмисники затримані у процесуальному порядку. Обставини злочину наразі встановлюють оперативники та слідчі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.
