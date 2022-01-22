УКР
Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час відпочинку в нічному розважальному закладі між двома компаніями виникла бійка, під час якої один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників. У результаті стрілянини травмовано двоє людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні. Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 3.30 год. За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисників затримали спецпризначенці КОРДу. У одного з них вилучили вогнепальну зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі зловмисники затримані у процесуальному порядку. Обставини злочину наразі встановлюють оперативники та слідчі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей 01
Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей 02
Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей 03
Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей 04

Вінницька область (1064) Нацполіція (15429) стрілянина (1821)
Всіх учасників відправити на передову розміновувати учасники, нічний клуб спалити!
показати весь коментар
22.01.2022 12:26 Відповісти
Глупо получилось - если бы были на улице, то мордой в асфальт. А так - мордой прямо на обоссаный пол сортира.
показати весь коментар
22.01.2022 12:33 Відповісти
Даже не знаю что бестолковее: открыть стрельбу в ночном клубе или спрятаться в туалете после стрельбы...
показати весь коментар
22.01.2022 12:41 Відповісти
да просто они два **********, два брата -один гавно , другой лопата, шизики спрятались в туалете хахахаха нужно было без камеры в унитаз башкой дурной помокать....((
показати весь коментар
22.01.2022 12:57 Відповісти
Що значить *********? Був збройний опір поліції - уже мінімум дві статті. А ще до цього, дивлячись яка зброя, спроба вбивства, вогнепальною зброєю. Чому КОРД не знищив озброєних людей, які створювали небезпеку оточуючим?
показати весь коментар
22.01.2022 12:47 Відповісти
КОРД боится. Всегда боится. Никогда не открывает стрельбу на поражение. Разве что по бутылкам в Киевский дворах.
показати весь коментар
22.01.2022 12:51 Відповісти
А де там був збройний опір поліції? Спокійно лягли відпочивати на підлогу біля параші.
показати весь коментар
22.01.2022 13:00 Відповісти
Ну так це ж очевидно, це або мажори або бандюки - то це ж пошти шо коллегі їм як би почті шо можна - ну єслі не попався то тіпа можна...
показати весь коментар
22.01.2022 14:02 Відповісти
був опір, точно, ти бачило? небезпеку в туалеті, тебе сцикуна в заручники взяли чи, що?
показати весь коментар
22.01.2022 14:35 Відповісти
"Строго на севэр. Порядка 50-и мэтров. Туалэт типа сортыр."
"Сеня. Нам пора освежиться".
Освежились. Робята.
показати весь коментар
22.01.2022 13:03 Відповісти
Самое интересное что областной отдел полиции в 100 м. от клуба, смешно зная это смотреть как грузят в машину, если там пройтись быстрее будет) видимо ради сюжета))
показати весь коментар
22.01.2022 13:05 Відповісти
щоб не втекли
показати весь коментар
22.01.2022 14:36 Відповісти
"Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД"
Якби пресслужба злодіїв була б така ж тупа як і МВС, то відповідь:
А злодії застосували план "Шухер" та залучили гопників на довірі.
показати весь коментар
22.01.2022 13:20 Відповісти
Кал Інін, твою тупість навіть менти не переплюнуть
показати весь коментар
22.01.2022 14:37 Відповісти
достали стволы и обасрались.. очевидцы рассказывают шо у одного из их
из штанины куски говна вылетали.. -уборщица была в ярости...
показати весь коментар
22.01.2022 13:48 Відповісти
пестик, судячи по всьому - травмат Фортовський. А по закіпченій гільзі дуже схоже що набої лівакові, і яка там енергетика - один Бог знає... Може і 20 джоулів, а може і 150, а це уже статєйку можна ще одну можна впаяти.
показати весь коментар
22.01.2022 14:10 Відповісти
і це коли офіційно зброя для усих не дозволена. Я соі просто не уявляю скільки ***************". якщо дозволити; Зброя і *********--це нонсенс. Дістав зброю і навівши на людину це замах на життя. Крапка.
показати весь коментар
22.01.2022 23:00 Відповісти
Сумніваюсь що в Канаді пристрій для відстрілу гумових набоїв це зброя і що там хоч один такий є.
показати весь коментар
23.01.2022 03:36 Відповісти
У Канаді за простий ляпас по морді ви сплатите величезну компенсацію, і навіки забудете про рукоприкладство. Про зброю промовчу--ви явно не зрозумієте, що і до чого. У нас дуже рідко стріляють. А у вас з гранатами ходять по вулицях. Переживаю за вас, чи доживете до завтра?
показати весь коментар
23.01.2022 07:08 Відповісти
Це ви перекручуєте. Саме в Великобританії одне з самих жорстких законодавств про зброю у світі. Тому патрульна поліція ходить без зброї, лише з дубинкою. Але навала мігрантів з Близького Сходу, Африки дається взнаки. У нас взагалі майже не стріляють, ні поліція, ні громадяни. Бо мінімальна довжина, наприклад, пістолета, має бути не менш 60 см, з яких 30 см ствол.
показати весь коментар
23.01.2022 10:58 Відповісти
 
 