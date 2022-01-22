Пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні в Києві відбулась пам'ятна хода на честь перших загиблих у січні 2014 року Героїв Небесної Сотні - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери та Богдана Калиняка.
Люди принесли квіти, запалили лампадки та помолилися біля пам’ятних дощок перших полеглих майданівців, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції пройшли усталеним маршрутом: Лядські ворота → вулиця Хрещатик у бік Європейської площі → вулиця Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" → Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС → Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.
Біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна край Європейської площі відбулось богослужіння за полеглими.
Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян, перший активіст Революції Гідності, про загибель якого дізналася вся Україна. Блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій Нігоян, було розміщено біля Лядських воріт, які тепер є місцем початку акції.
Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!