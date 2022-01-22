УКР
Пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Києві відбулась пам'ятна хода на честь перших загиблих у січні 2014 року Героїв Небесної Сотні - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадери та Богдана Калиняка.

Люди принесли квіти, запалили лампадки та помолилися біля пам’ятних дощок перших полеглих майданівців, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції пройшли усталеним маршрутом: Лядські ворота → вулиця Хрещатик у бік Європейської площі → вулиця Михайла Грушевського до стадіону "Динамо" → Меморіал пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС → Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час Революції Гідності в Україну ввезли з РФ 17 тисяч гранат, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна край Європейської площі відбулось богослужіння за полеглими.

Акцію у 2015 році започаткувала Третя сотня Самооборони Майдану, до якої належав Сергій Нігоян, перший активіст Революції Гідності, про загибель якого дізналася вся Україна. Блокпост 3-ї барикади, на якому чергував Сергій Нігоян, було розміщено біля Лядських воріт, які тепер є місцем початку акції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вісім років від "Вогнехреща" на Грушевського: "Вогонь запеклих не пече". ФОТО

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 01
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 02
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 03
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 04
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 05
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 06
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 07
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 08
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 09
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 10
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 11
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 12
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 13
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 14
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 15
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 16
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 17
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 18
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 19
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 20
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 21

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 22

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 23
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 24
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 25

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 26
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 27
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 28
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 29
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 30
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 31

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 32
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 33

Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 34
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 35
Память перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 36
ФОТО та ВІДЕО - Олег Богачук

Топ коментарі
+32
Площадь, которая перевернула мир - МАЙДАН
показати весь коментар
22.01.2022 14:08 Відповісти
+30
показати весь коментар
22.01.2022 14:03 Відповісти
+26
показати весь коментар
22.01.2022 14:09 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:03 Відповісти
Площадь, которая перевернула мир - МАЙДАН
показати весь коментар
22.01.2022 14:08 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:09 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:12 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:13 Відповісти
Я сподiваюсь що хоча б малороса сьогодні там не буде?
показати весь коментар
22.01.2022 14:18 Відповісти
Так он уже в Запорожье здрыснул. Ну вот такая супер необходимость появилась.
показати весь коментар
22.01.2022 14:22 Відповісти
Січень 2022 року:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
показати весь коментар
22.01.2022 14:27 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим!
показати весь коментар
22.01.2022 14:19 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Україну Героям...
Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!

показати весь коментар
22.01.2022 14:29 Відповісти
і як завжди ні представників влади ні опозиції на заходах не помічено.
показати весь коментар
22.01.2022 15:36 Відповісти
А зачем? Они получили то, ради чего это все затевали - власть. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
показати весь коментар
22.01.2022 16:44 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
22.01.2022 17:44 Відповісти
 
 