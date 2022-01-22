Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі: Наша кінцева мета повністю добудувати цей комплекс мостів. ФОТО

Вантовий міст через Дніпро у Запоріжжі символізуватиме єдність Запоріжжя та України, а також єдність усієї Української держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході урочистого відкриття верхової частини споруди у День Соборності у суботу, 22 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей міст називали монументом корупції багато років. Нехай відтепер це буде монумент єдності", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що для того, щоб побудувати вантовий міст, фахівці з різних регіонів України працювали цілодобово на висоті 30-35 метрів і в спеку, і в холод. Таким чином, міст, який стояв незавершеним майже 20 років, добудували всього за 20 місяців.

За словами Зеленського, вантовий міст з’єднає центр Запоріжжя та острів Хортиця. Висота його пілону становить 150 метрів – це висота хмарочоса у 50 поверхів. Загальна довжина споруди дорівнює довжині 5 футбольних полів, а її вага - понад 6 тисяч тон, або 100 літаків "Мрія".

"Наша кінцева мета – повністю добудувати цей комплекс мостів. Тож верхова частина вантового мосту – тільки початок", - наголосив президент України.













Зеленський також нагадав, що 103 роки тому було проголошено Акт Злуки, та долучився до акції єднання, що відбулася на мосту.

"Об’єднатися по-справжньому дійсно складно – тільки сильний народ може бути єдиним. Тільки єдиний народ – створити сильну країну, яка живе, яка будує лікарні, стадіони, літаки, кораблі; яка дійсно зводить знакові історичні об’єкти. Сьогодні ми бачимо живий доказ того, що разом ми все можемо, разом ми сильніші, разом ми можемо набагато краще, разом ми можемо більше", - підкреслив президент.

Вантовий міст – частина інженерного ансамблю Запорізьких мостів, які зводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". До складу нової магістралі протяжністю 9,1 км увійдуть шість розв’язок, 26 штучних споруд та 2 позакласних мости. У грудні 2020 року був відкритий рух першим проїздом балкового мосту.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" ремонтні та будівельні роботи тривають на 560 мостах по всій Україні. За наступні два роки планується охопити ще 810 мостів і мостових переходів.