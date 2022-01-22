"Скажи Україні ТАК" - акція до Дня Соборності відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
22 січня 2022 року на Софійській площі у Києві відбулася акція "Скажи Україні ТАК" з нагоди Дня Соборності.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події.
22 січня відзначається День Соборності України і в цей день українці у різних куточках світу організовують світовий ланцюг єднання з Україною під гаслом #СкажиУкраїніТак
Як зазначають організатори, "це продовження блискучої акції #SayNOtoPutin, яку помітив весь світ".
Учасники акції звернулися до міжнародних партнерів із закликами посилити військову допомогу Україні, превентивно застосувати "пекельні" санкції проти Росії, заблокувати "Північний потік та сприяти Україні у наближенні до НАТО.
Також вони виступили із закликами до українських політиків: припинити політично мотивовані переслідування; пришвидшити реалізацію реформ, необхідних для отримання ПДЧ НАТО; всі свої сили скерувати для організації оборони держави.
О 15:00 було сформовано символічний ланцюг єдності між собором Святої Софії та Михайлівським Золотоверхим монастирем і між ними розгорнули 500-метровий прапор України.
Фото, відео - Олег Богачук
Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.
московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.
https://youtu.be/6nY9mPjGfZM
Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.
Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.
Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
https://youtu.be/rSFUSh7dUqw
фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.
http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html
Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.
https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8
Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя Соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що областями є різниця,
Одна країна в нас, однак.
Ми з вами - це одне єдине,
Ми - це родина: ти і я.
Багато друзів в України,
А Україна в нас одна.
Нам наша зЕмля Богом данна.
І в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов !!!
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя Соборна Україна
Знов зустрічає Божий день.