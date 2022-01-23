УКР
Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Нічні пошукові роботи тривали сьогодні на Закарпатті в районі гори Гимба. Там, через туман заблукало 4 лижників 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження, що приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Впродовж 5 годин гірські рятувальники проводили пошуки і врешті знайшли чоловіків у підніжжя гори Гимба та доставили їх до села Березники Мукачівського району, де на них вже чекали друзі. Стан здоров'я туристів - задовільний.

У попередьому повідомленні ДСНС зазначальсь, що вчора о 20:50 до ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли та не виходять на зв'язок четверо туристів, які ймовірно втратили орієнтир та заблукали. О 21:15 туристи все ж вийшли на зв'язок та повідомили свої координати. Рятувальниками їх було скеровано у напрямку села Березники.

Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС 01
Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС 02
Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС 03
Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС 04

Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС 05

Топ коментарі
+10
тепер мають оплатити всі затрати на пошукову операцію.
заплатити штраф.
за те що зірвали з місця рятувальників.
бо не дай Бог десь пожежа, чи серйозна аварія, а рятувальники, дебілів рятують.
показати весь коментар
23.01.2022 11:29 Відповісти
+3
Предупреждения висят на каждом углу и на сайтах погоды.Так какого хрена этих уродов туда понесло.Ведь своими жизнями и рискуют и те кто их ищет.
Возможно верить предупреждениям об опасностях начнут тогда когда поймут что искать их до весны никто и не собирается а весной просто пособирают ,,подснежников,,
показати весь коментар
23.01.2022 11:45 Відповісти
+3
"ґимбиць по закарпатськи означає велике пузо. Так що нічого африканського в назві гори немає. Ґимба означає пузата гора, тому що схожа на ґимби наших чиновників.
Коли бачать обжертого чинушу з великим пузом то кажуть : Нажер собі ґимбиць
показати весь коментар
23.01.2022 12:17 Відповісти
Не хрін шастать придуркам, то і рятувальникам роботи не буде!
показати весь коментар
23.01.2022 11:32 Відповісти
ГИМБА!Прям как гдето в Африке!
показати весь коментар
23.01.2022 11:35 Відповісти
Як сніг зійде, то "туристів" знайдуть більше.
показати весь коментар
23.01.2022 11:36 Відповісти
нит. а звиряткам шо кушать?
показати весь коментар
23.01.2022 12:10 Відповісти
Казав знайомий вовк, що дурні несмачні.
показати весь коментар
23.01.2022 13:14 Відповісти
голод не тітка
показати весь коментар
23.01.2022 13:20 Відповісти
То вони шукали схрони зброї своїх дідів-бандерівців.
показати весь коментар
23.01.2022 11:42 Відповісти
Знов зве нечиста сила...в гори, коли така погода, що собаку на двір не виженеш.
показати весь коментар
23.01.2022 15:02 Відповісти
