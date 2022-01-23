Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Нічні пошукові роботи тривали сьогодні на Закарпатті в районі гори Гимба. Там, через туман заблукало 4 лижників 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження, що приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Впродовж 5 годин гірські рятувальники проводили пошуки і врешті знайшли чоловіків у підніжжя гори Гимба та доставили їх до села Березники Мукачівського району, де на них вже чекали друзі. Стан здоров'я туристів - задовільний.

У попередьому повідомленні ДСНС зазначальсь, що вчора о 20:50 до ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли та не виходять на зв'язок четверо туристів, які ймовірно втратили орієнтир та заблукали. О 21:15 туристи все ж вийшли на зв'язок та повідомили свої координати. Рятувальниками їх було скеровано у напрямку села Березники.

