Працівники заводу "Зоря"-"Машпроект" скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили. ФОТОрепортаж

На миколаївському державному підприємстві "Зоря"-"Машпроект" випустили наказ про заборону користування будь-якими нагрівальними приладами - тепер температура в деяких приміщеннях опустилася до +2°C.

Про це НикВести повідомили працівники підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання вказали, що до виходу нового розпорядження температура теплоносія в системі опалення не піднімалася вище за +40°C, тому локальні обігрівачі та кондиціонери дозволяли доводити температуру до прийнятної. Тепер середня температура в різних приміщеннях коливається від +8°C до +13°C.

На підтвердження вони надіслали кілька фото термометрів.

Працівники заводу Зоря-Машпроект скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили 01
Працівники заводу Зоря-Машпроект скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили 02

"Люди грілися, тепловентиляторами, кондиціонерами, чаєм. До нормальної температури важко дотягували, але не завжди і не у всіх. 20 січня на заводі видано наказ про заборону користування будь-якими нагрівальними приладами. Сьогодні температура знову впала, приміщення починають охолоджуватись. У нас 15 градусів, а в цехах від +2, - розповідають  працівники заводу.

Працівники заводу Зоря-Машпроект скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили 03

Повідомляється також, що раніше завод "Зоря"-"Машпроект" близько трьох тижнів не працював для економії енергоносіїв. Розрахункові витрати на енергоносії на січень 2022 року становили близько 150 мільйонів гривень при тому, що традиційно це місяць невисокої виробничої активності, пояснили у прес-службі підприємства.

Під час вимушених "канікул" на заводі викрали дороге електронне обладнання.

Цю інформацію також підтвердив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" голова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Миколаївській міськраді Артем Іллюк.

"Зранку дізнався про черговий маразм, який влаштувало керівництво "Зорі"-"Машпроект" для заводчан. Людям доводиться працювати у холоді. В офісних приміщеннях температура у кращому разі ледве дотягує до +15. У цехах – майже мороз, близько +2 градусів (...) Мало того, що котрий рік вони знищують підприємство, але ще й так знущаються з людей, які роки свого життя віддали "Зорі". Все це відбувається на тлі "відпусток за свій рахунок" для заводчан, що свідчить про провальний фінансовий стан "Зорі", нездатність платити за опалення. На тлі крадіжки дорогого обладнання із цехів", - написав депутат Миколаївської міськради.

Іллюк також згадав, як півроку тому на завод приїжджав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія із цілою делегацією - "обіцяли роботу, замовлення, антикризову турборежимну команду". 

"А пам'ятається, як півроку тому на "Зорю" із цілою делегацією приїжджав головний "слуга народу" Арахамія. Обіцяли роботу, замовлення, антикризову турборежимну команду. "Підносити патрони з максимальною швидкістю" обіцяли. Ну що? Піднесли? Де обіцяні замовлення Індії? Може у пана Арахамії знайдеться бажання зараз приїхати на "Зорю"? Посидіти в цеху за +2 градуси, поспілкуватися з людьми, яким півроку тому дали надію на роботу. Чи це вийшов черговий Зе-обман?", - резюмував депутат.

Працівники заводу Зоря-Машпроект скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили 04
Працівники заводу Зоря-Машпроект скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили 05

+42
А голосували за Зеленського?
То терпіти тепер...
23.01.2022 12:55 Відповісти
+29
все нормально в Україні.
ЖАРТЕ ШАШЛИКИ!!!!!
велічайший президент, дозволив....
23.01.2022 12:56 Відповісти
+29
то летіть відпочиньте, ви ж всі призеденти.

23.01.2022 13:03 Відповісти
Даешь безплатное аатмосферное электричество.
Я вот смотрю картины художников середины19 века, (там в больших дворцах(Зимний,Питер) танцуют бал в легких одеждах.
Нам говорят шо свечи горели-какой трындеж!
23.01.2022 13:42 Відповісти
Я реально не понимаю этих людей , а на хера вы там вообще, работаете ? В таких не человеческих условиях ? Мне интересно , на станции им. Вернадского, тоже запрещено включать обогреватели ? Езжайте в Польшу , Чехию для спецов полно работы .
23.01.2022 13:56 Відповісти
Совки уже в возрасте, их реально научить пользоваться смартфоном, но заграница для них по старой совковой привычке- это что-то далекое и фантастическое. Я говорю про большинство, а не тех кто еще с совка имел блат и катался по Юрмалам и Сочи
23.01.2022 14:02 Відповісти
В Польше и Чехии языки надо учить, а тут все понятно
23.01.2022 14:03 Відповісти
а вы готовы в хостеле по 20 человек в комнате жить и работать по 12 часов в день(и в выходные), чтобы смысл был туда ехать? Берут охотно спецов, кому уже за 40 или 50? Всем нужны молодые, а в Польше тоже не везде з/п как хотелось бы...
24.01.2022 12:59 Відповісти
Рыги в ЗЕленой шкуре возвращают нам 90-е годы, во всех аспектах. Спасибо 73% мух которые не ошиблись, слетаясь на кучу
23.01.2022 13:57 Відповісти
Николаевская вата, нажравшись покращення от клована, теперь побежит за ОПЗЖ голосовать, ибо токо на них и дружбу с расеей теперича вся надежда. Совки, пострадавшие от промывки мозгов при срсере. Это клиника.
23.01.2022 14:01 Відповісти
А соевые сделают всё, чтоб так и сталося!
23.01.2022 14:13 Відповісти
В чём проблемы?
Просто нужно перестать мёрзнуть. (В.А. Найвеличніший)
23.01.2022 14:17 Відповісти
а вы в курсе что у нас уже ДВА дерьмака?

23.01.2022 14:19 Відповісти
розмножаются!
23.01.2022 16:32 Відповісти
Ну, у них это на потоке

24.01.2022 02:22 Відповісти
Виробниче підприємство, у певному сенсі, - організм, тільки не біологічний, а технологічний. І хвороби у нього технологічні, у яких технологічні симптоми, зокрема ті, що зазначені у статті, вказують на початок технологічної агонії. І ця агонія не буде безкінечною, а кінець відомий і безповоротний. Точно такий шлях пройшли багато українських підприємств, серед них є навіть високотехнологічні унікальні, в одному екземплярі на весь колишній Союз, без продукції яких тій же Росії просто ніяк від слова "зовсім". Але й це їх не врятувало
23.01.2022 14:20 Відповісти
Дохазяйнувались до ручки. Патамушта крєпкіє хазяйственікі.
23.01.2022 14:23 Відповісти
Патамушта крєпкіє прєдатєлі і саботажнікі.
23.01.2022 18:35 Відповісти
Українцям незабаром https://www.slovoidilo.ua/2022/01/21/novyna/ekonomika/********-nezabarom-mozhut-zrosty-taryfy-nbu-povidomyv-podrobyczi додадуть ще один комунальний платіж . Крім оплати газу та опалення за спожиті обсяги їм доведеться платити ще й абонентську плату за опалення - в тому числі за ті місяці, коли житло не опалюється.


Новий платіж з'явиться відповідно до законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік комунальних послуг». Раніше всі принади нової норми відчули на собі кияни, а з січня 2022 року оновлені платіжки почали отримувати й в інших містах. Пояснюють ситуацію тим, що гроші від абонплати підуть виключно на обслуговування лічильників і тепломереж.

Також зазначається, що за формулою для розрахунку абонплати основний показник - це розмір прожиткового мінімуму. Відповідно, зі зростанням прожиткового мінімуму зростатиме і розмір абонплати.

https://www.slovoidilo.ua/2022/01/23/novyna/suspilstvo/***********-dodadut-shhe-odyn-taryf-opalennya-platizhkax-komunalku
23.01.2022 14:29 Відповісти
Во время вынужденных "каникул" на заводе похитили дорогое электронное оборудование.

Источник:

Жесть. Пока диванную армию отвлекают фейковым вторжением Украина возвращается в каменный век. А ведь когда-то покупали газ за 40 долларов и плевали в лицо кацапам на оранжевых и прочих майданах.
23.01.2022 14:45 Відповісти
При чому тут кацапський газ. В Україні достатньо газу добувається на дві України. А на ракунок плювати на кацапів, то ми сьогодні не тільки плюємо на них, а ще й і вбиваємо цих свинособак.
23.01.2022 18:02 Відповісти
Спецы бегут в Рыбинск.
23.01.2022 14:52 Відповісти
на фоне кацапского вторжения померзнуть месяц-другой и третий це неоценимый вклад в повышение обороноспособности страны. и громадяне должны це понимать, бо колы придет злой путен, то сразу же даст усим тепло, шо подтвердит агрессию кремля
23.01.2022 14:57 Відповісти
Украли оборудование во время простоя. Ладно денег нет на газ и электричество. Но зачем разворовывать итак подыхающее предприятие. Вы совсем с дуба рухнули? Дикий бардак во всем.
23.01.2022 15:11 Відповісти
Тот, кто пишет такую статью, никогда не работал на большом металлургическом предприятии) цех таких размеров никогда не отапливается, тем более до +20 град цельсия) будет холодно в таком цеху, особенно когда морозы на улице (( это суровая правда. По отоплению явная манипуляция. Я не верю что 3-5-10 лет назад в морозы там было хотя бы +12-14 град цельсия! Что происходит с остальным - я не могу обсуждать, так как не имею достоверной информации
23.01.2022 15:13 Відповісти
Так и есть. Я 10 лет отработал в Запорожье на крупном металлургическом предприятии… а по поводу Зари, завод гле работает моя жена давно работал с Зарей. Так вот по ее словам завод целенаправленно утопили, при пете. Они там покупали отходы никелевых сплавов. Так что с петей все понятн
23.01.2022 21:58 Відповісти
А если бы тогда заводчане, забили до смерти абхазскую обезьяну, то сейчас бы такой херни не было бы.
23.01.2022 15:18 Відповісти
На Западе за "обезьяну" вас бы полностью изолировали в интернете. Вы бы только через почту смогли общаться.
23.01.2022 15:23 Відповісти
Ну в офісі має буть тепло. Да. А от цеховщики чого ниють???? Це ж цех!!!!
23.01.2022 15:25 Відповісти
Для полной картины не плохо было бы узреть электоральные предпочтения работников предприятия...
23.01.2022 15:39 Відповісти
85% за величайшего гения человечества, это ж Николаев, гуле
23.01.2022 17:13 Відповісти
Это совковый завод ! Он давно должен быть декомунизирован !!!.....
23.01.2022 15:47 Відповісти
Да кому вы верите? Этой зелёной команде, никогда и ни в чём доверять нельзя. Там клоун, всех подобрал по своему вкусу, раз уж он сам брехло, то и подбор был точно таких же. Так что, удивляться здесь нечему.
23.01.2022 15:57 Відповісти
КАКАЯ РАЗНІЦА ? Зе актор зате президент.
Зе біли ви щасливі ?
23.01.2022 16:58 Відповісти
Хай покличуть на допомогу Гусєва, "Хламідію" та Голобородько, якщо не можуть захистити свої права. Всіх тих, хто обіцяв їм манну небесну та за кого вони проголосували, але хто відправляє їх спочатку на "середню" і готує до наступного зменшення заробітку.
23.01.2022 17:28 Відповісти
Скільки робітників голосили за бєніну макаку???

А скільки тепер проголосить за монатіка, мураєва чи розумкова???
23.01.2022 19:05 Відповісти
Я працюю на об'єкті у 0, зігріваємося Джемейсоном і Гленфіддіком, за зеленського не голосували і ніколи не проголосуємо, дай Боже пережити зиму і москальську навалу...
23.01.2022 22:14 Відповісти
Живу в Николаеве. На этом заводе сепар на сепаре, и мечтают что бы Украины вообще не было, ждут ввз. Нехай мёрзнут.
24.01.2022 04:44 Відповісти
Миколи, ви шо там нейробіологи? На хартроні мать його, і навіть там, часто така температура.
24.01.2022 06:17 Відповісти
