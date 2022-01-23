Працівники заводу "Зоря"-"Машпроект" скаржаться на нестерпні умови праці: у цехах до +2°C, обігрівачі заборонили. ФОТОрепортаж

На миколаївському державному підприємстві "Зоря"-"Машпроект" випустили наказ про заборону користування будь-якими нагрівальними приладами - тепер температура в деяких приміщеннях опустилася до +2°C.

Про це НикВести повідомили працівники підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання вказали, що до виходу нового розпорядження температура теплоносія в системі опалення не піднімалася вище за +40°C, тому локальні обігрівачі та кондиціонери дозволяли доводити температуру до прийнятної. Тепер середня температура в різних приміщеннях коливається від +8°C до +13°C.

На підтвердження вони надіслали кілька фото термометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпровський металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів УЗ, - ЗМІ





"Люди грілися, тепловентиляторами, кондиціонерами, чаєм. До нормальної температури важко дотягували, але не завжди і не у всіх. 20 січня на заводі видано наказ про заборону користування будь-якими нагрівальними приладами. Сьогодні температура знову впала, приміщення починають охолоджуватись. У нас 15 градусів, а в цехах від +2, - розповідають працівники заводу.

Також читайте: Казанський: Бойко контролює найбільший завод-виробник вибухівки для "оборонки". ВIДЕО

Повідомляється також, що раніше завод "Зоря"-"Машпроект" близько трьох тижнів не працював для економії енергоносіїв. Розрахункові витрати на енергоносії на січень 2022 року становили близько 150 мільйонів гривень при тому, що традиційно це місяць невисокої виробничої активності, пояснили у прес-службі підприємства.

Під час вимушених "канікул" на заводі викрали дороге електронне обладнання.

Цю інформацію також підтвердив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" голова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Миколаївській міськраді Артем Іллюк.

"Зранку дізнався про черговий маразм, який влаштувало керівництво "Зорі"-"Машпроект" для заводчан. Людям доводиться працювати у холоді. В офісних приміщеннях температура у кращому разі ледве дотягує до +15. У цехах – майже мороз, близько +2 градусів (...) Мало того, що котрий рік вони знищують підприємство, але ще й так знущаються з людей, які роки свого життя віддали "Зорі". Все це відбувається на тлі "відпусток за свій рахунок" для заводчан, що свідчить про провальний фінансовий стан "Зорі", нездатність платити за опалення. На тлі крадіжки дорогого обладнання із цехів", - написав депутат Миколаївської міськради.

Іллюк також згадав, як півроку тому на завод приїжджав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія із цілою делегацією - "обіцяли роботу, замовлення, антикризову турборежимну команду".

"А пам'ятається, як півроку тому на "Зорю" із цілою делегацією приїжджав головний "слуга народу" Арахамія. Обіцяли роботу, замовлення, антикризову турборежимну команду. "Підносити патрони з максимальною швидкістю" обіцяли. Ну що? Піднесли? Де обіцяні замовлення Індії? Може у пана Арахамії знайдеться бажання зараз приїхати на "Зорю"? Посидіти в цеху за +2 градуси, поспілкуватися з людьми, яким півроку тому дали надію на роботу. Чи це вийшов черговий Зе-обман?", - резюмував депутат.



