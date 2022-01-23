Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Олександру Зубченку відкрили у Миргороді. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 21 січня, у місті Миргород Полтавської області на фасаді будівлі Миргородського ПТУ №44 урочисто відкрили меморіальну дошку Олександру Миколайовичу Зубченку (позивний Запал), 1990 року народження, уродженцю смт Диканька Полтавської області, добровольцю 18-ї окремої тактичної групи "Волинь" Української Добровольчої Армії, який загинув 10.12.2017 року внаслідок підриву на протипіхотній міні з розтяжкою під час виконання бойового завдання поблизу міста Мар’їнка Донецької області.

У межах вшанування пам'яті захисників, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, на фасаді Миргородського ПТУ №44 відкрили меморіальну дошку миргородцю, випускнику цього закладу Олександру Зубченку.

"Наш земляк, разом з багатьма захисниками Батьківщини, долучився до Небесного Легіону патріотів України - віддав найдорожче і найцінніше – своє юне життя, щоб над Україною засяяло сонце миру і спокою. Подяка батькам, які виховали такого патріота, та вічна пам'ять усім полеглим Героям. Меморіальна дошка на училищі, в якому навчався Олександр, буде вічним нагадуванням про героїзм захисників України", - зазначив у промові секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій.













Олександр Миколайович народився 4 червня 1990 року в смт. Диканька Полтавської області. З 1991 року проживав у м. Миргороді, де і пройшло його дитинство та юність за шкільними партами другої та третьої шкіл.

У ПТУ №44 він здобув професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Після навчання працював в службі охорони, згодом - слюсарем по ремонту автомобілів на Миргородському хлібозаводі.

Із березня 2017 року служив в українській добровольчій армії.

10 грудня 2017 року Олександр загинув внаслідок підриву на протипіхотній міні з розтяжкою під час виконання бойового завдання поблизу міста Мар’їнка Донецької області. Поховали його на Алеї Героїв у Миргороді. На 37–й сесії Миргородської міської ради депутати підтримали рішення щодо надання звання "Почесний громадянин міста Миргорода" (посмертно) Зубченку Олександру Миколайовичу.

"Пам’ять героя вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки", - зазначється у повідомленні.