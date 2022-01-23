УКР
Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС. ФОТО

Групу туристів у неділю, 23 січня, накрило лавиною поблизу селища Воловець на гірській долині Боржава (схил гори Плай, Закарпатська обл.), внаслідок чого один з них дістав травму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил м.Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що туристи відкопалися самостійно, проте один з них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування.

"Для допомоги залучені гірські рятувальники с. Н.Ворота та Пилипець, загалом 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами підтримується", - наголосили у ДСНС.

Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС 01

Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС 02

вчора групу шукали. знайшли
сьогодня групу засипало, знову мнс працює.
яка у цих казлів фінансова відповідальність?
от я особисто не хочу, що б гроші платників податків витрачали на тих,
хто сам шукає пригоди на свою сраку.
це не випадковість а цілеспрямована дія туристів.
попередження про сходження лавин в ЗМІ вже півтора місяця
показати весь коментар
23.01.2022 16:35 Відповісти
Згоден. Всю владу потрібно віддати корпораціям на аутсорсінг. Наріту платити безумовний базовий дохід, щоб з голодухі не померли. Ніякой творчості, ніяких юлятських гуртків типу 95й пірівулак. Даєш їм на прожиття - і нехай мразі не отсвєчуют. І ніяких кварталів. Басто
показати весь коментар
23.01.2022 16:41 Відповісти
Группа туристов без проводника никуда бы не пошла.А ведь всю неделю предупреждали о снегопадах и лавиноопасности.Так кто выпустил группу в горы,кто ради прыбыли нарушил технику безопастности,кто будет отвечать?
показати весь коментар
23.01.2022 16:40 Відповісти
Их ни кто не мог выпустить. Уже больше недели по всем каналам связи сообщают о том, что выходы в горы запрещены
показати весь коментар
23.01.2022 16:43 Відповісти
сОпель уже сдрыснул с гулянки, чы не???
показати весь коментар
23.01.2022 16:50 Відповісти
,,Дикари,, возможно и вышли бы в горы без ведома,но это двойка-тройка но не группа туристов.Это просто у виновников такие отмазки чтобы не отвечать перед законом.
показати весь коментар
23.01.2022 16:50 Відповісти
Конче потрібне просте(!) оголошення для дебілів:
"Козли! Після офіційного оголошення про небезпеку в горах, вас ніхто рятуватии не буде.
Пам'ятайте, Бог дурнів не любить!"
показати весь коментар
23.01.2022 17:55 Відповісти
 
 