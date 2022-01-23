Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС. ФОТО
Групу туристів у неділю, 23 січня, накрило лавиною поблизу селища Воловець на гірській долині Боржава (схил гори Плай, Закарпатська обл.), внаслідок чого один з них дістав травму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил м.Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що туристи відкопалися самостійно, проте один з них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування.
"Для допомоги залучені гірські рятувальники с. Н.Ворота та Пилипець, загалом 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами підтримується", - наголосили у ДСНС.
сьогодня групу засипало, знову мнс працює.
яка у цих казлів фінансова відповідальність?
от я особисто не хочу, що б гроші платників податків витрачали на тих,
хто сам шукає пригоди на свою сраку.
це не випадковість а цілеспрямована дія туристів.
попередження про сходження лавин в ЗМІ вже півтора місяця
"Козли! Після офіційного оголошення про небезпеку в горах, вас ніхто рятуватии не буде.
Пам'ятайте, Бог дурнів не любить!"