Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС. ФОТО

Групу туристів у неділю, 23 січня, накрило лавиною поблизу селища Воловець на гірській долині Боржава (схил гори Плай, Закарпатська обл.), внаслідок чого один з них дістав травму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил м.Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що туристи відкопалися самостійно, проте один з них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування.

"Для допомоги залучені гірські рятувальники с. Н.Ворота та Пилипець, загалом 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами підтримується", - наголосили у ДСНС.

