Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії. ФОТОрепортаж

Біля будівлі посольства України в Грузії 23 січня відбулася акція на знак солідарності та підтримки України на фоні безпрецедентної ескалації збройної агресії РФ проти нашої країни та нарощування країною-агресором військової присутності поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє дипломатична місія України у Фейсбуці.

У самому мітингу взяли участь представники різних політичних партій, громадянські активісти, організації та українці, які проживають на території Грузії.

Заступник глави місії й радник Андрій Касьянов у своєму виступі повідомив, що на тлі агресивної зовнішньої політики РФ проти України надзвичайно важливе значення має солідарність й міжнародна підтримка. Україна високо цінує тверду й непохитну підтримку Грузії та Грузинського народу, який пліч-о-пліч з Українським народом продовжує протидіяти російській агресії, вживати спільних скоординованих кроків з деокупації українських та грузинських територій, відновлення їх територіальної цілісності.

Посольство висловило вдячність всім учасникам акції, підкресливши, що голос підтримки та солідарності з Україною є надзвичайно важливим у протистоянні загарбницьким амбіціям російського режиму, реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України та Грузії, а також забезпечення їх демократичного розвитку й економічного процвітання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії поділити Європу є неприйнятними, - МЗС Грузії

Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії 01
Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії 02
Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії 03
Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії 04
Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії 05

Грузія (1864) посольство України (287)
Топ коментарі
+29
Браттям грузинам-респект...
23.01.2022 16:43 Відповісти
23.01.2022 16:43 Відповісти
+29
Дякую, Сакартвело!
23.01.2022 16:45 Відповісти
23.01.2022 16:45 Відповісти
+12
Все познаётся в сравнении.А многие помнят и другое....когда куйло оскорблял Грузинский Народ после нападения в 2008.....Юля-баранок так забавно улыбалась.
23.01.2022 17:17 Відповісти
23.01.2022 17:17 Відповісти
І што, навіть про Мишу не згадали?
23.01.2022 16:42 Відповісти
23.01.2022 16:42 Відповісти
Браттям грузинам-респект...
23.01.2022 16:43 Відповісти
23.01.2022 16:43 Відповісти
Дякую, Сакартвело!
23.01.2022 16:45 Відповісти
23.01.2022 16:45 Відповісти
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій. Політик не вважає Москву ворогом Європи. Про це він https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/markus-soeder-russland-ist-kein-feind-europas-17744426.html заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
23.01.2022 16:52 Відповісти
23.01.2022 16:52 Відповісти
jedem das Seine? десь вже чув(((
23.01.2022 16:58 Відповісти
23.01.2022 16:58 Відповісти
МВС германии якого у відставку відправили та вони усі там безголові трохи, їх і негри лупцюють і поляки скоро будуть з германії швабрами виганяти
23.01.2022 17:55 Відповісти
23.01.2022 17:55 Відповісти
დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს! საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
23.01.2022 16:55 Відповісти
23.01.2022 16:55 Відповісти
дякую
23.01.2022 17:00 Відповісти
23.01.2022 17:00 Відповісти
Все познаётся в сравнении.А многие помнят и другое....когда куйло оскорблял Грузинский Народ после нападения в 2008.....Юля-баранок так забавно улыбалась.
23.01.2022 17:17 Відповісти
23.01.2022 17:17 Відповісти
И что? Это вообще к чему?
23.01.2022 17:44 Відповісти
23.01.2022 17:44 Відповісти
Я что не могу вспомнить момент некрасивого поведения вашего идеала?А как же демократия....( кстати,именно после той встречи Ваш идеал ЮВ привезла кабальный контракт Украине...газ по цене в 2 раза дороже чем Германии....и в 6раз!!!! дороже чем Беларуси.Я даже не буду намекать на ее личный интерес...чтобы не травмировать Вашу крайне ранимую душу.У неё просто не было другого выхода....наверное.
23.01.2022 18:12 Відповісти
23.01.2022 18:12 Відповісти
Я не знаю, що Ви взагалі робите на українському сайті. Ваша Білорусія страждає та потребує Вашої персональної участі в боротьбі з місцевою диктатурою. По друге, Президент України на момент російської війни в Грузії Віктор Андрійович Ющенко та його уряд були на чолі повної та необмеженої підтримки Грузії, чим викликав шалену ненависть московитських загарбників. Не лізьте із своїми недолугими порадами, якщо не маєте бодай якогось розуміння про стан справ в Україні.
23.01.2022 18:32 Відповісти
23.01.2022 18:32 Відповісти
Ты когда пишешь думать пытаешься?( От войны сбежал дрЫщ в демократическую Америку ... а людям советуешь рты зашить.Ату тебя ...
23.01.2022 21:26 Відповісти
23.01.2022 21:26 Відповісти
и посмотри теперь в какое гавно превратилась твоя страна и ее население с газом в 6раз!!!! дешевле чем в Украине!
23.01.2022 19:37 Відповісти
23.01.2022 19:37 Відповісти
Послушай,Макс... в гавно могут превратиться только ЛЮДИ оскорбляющие СТРАНУ.Ну как ты с 73% ЗЕбилья...для которых Украина продажная женщина.... готовая дать с любой стороны.И заметь,непутевый,Я НИ РАЗУ не позволил себе оскорбить УКРАИНУ иза все время.....ибо понимаю разницу.И моя БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАСНАЯ и ЛЮБИМАЯ.....даже с временным пассажиром Лукой.Если ты не понимаешь сути сказанного...то у тебя капроновая головушка....только рыбу глушить.Без обид прими по взрослому.
23.01.2022 21:20 Відповісти
23.01.2022 21:20 Відповісти
Порошенко не iдеал... чекай на янгелiв...можливо через рокiв 100 вони колись появляться...але швидше всьго нiт. iнфантильнiсть для дорослого - це безвiдповiдальнicть та грiх, а вiдповiдальнi дорослi люди розумiють що янгелiв серед полiтикiв не буває, потрiбно вибирати кращого з того що є.
придуркуватi хАхли-iнфантили вибрали Зе-чмо, бо ж Порох був не янгел, якого вони хотiли...
23.01.2022 23:05 Відповісти
23.01.2022 23:05 Відповісти
Я опять не понимаю, что ты хотел сказать.
24.01.2022 14:51 Відповісти
24.01.2022 14:51 Відповісти
тут головне не растеряться и ударить по рашкованам одновременно с двух сторон, объединенного удара грузии и украины касабы точно не сдюжат и пэрэмога будет в кармане
23.01.2022 17:39 Відповісти
23.01.2022 17:39 Відповісти
на грузию не расчитывай,а вот китайцы очко вам развальцуют
23.01.2022 18:59 Відповісти
23.01.2022 18:59 Відповісти
шо, тебе калибр уже развальцевали и теперь пляшки для тебя просто забава?
23.01.2022 19:09 Відповісти
23.01.2022 19:09 Відповісти
бутылки и швабры в очке это чисто ваша кацапская национальная забава
показати весь коментар
23.01.2022 19:32 Відповісти
Антоха йди свого кадировця обслужи.
Він вже чекає.
23.01.2022 20:55 Відповісти
23.01.2022 20:55 Відповісти
 
 