Акція солідарності та підтримки відбулася під посольством України у Грузії. ФОТОрепортаж
Біля будівлі посольства України в Грузії 23 січня відбулася акція на знак солідарності та підтримки України на фоні безпрецедентної ескалації збройної агресії РФ проти нашої країни та нарощування країною-агресором військової присутності поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє дипломатична місія України у Фейсбуці.
У самому мітингу взяли участь представники різних політичних партій, громадянські активісти, організації та українці, які проживають на території Грузії.
Заступник глави місії й радник Андрій Касьянов у своєму виступі повідомив, що на тлі агресивної зовнішньої політики РФ проти України надзвичайно важливе значення має солідарність й міжнародна підтримка. Україна високо цінує тверду й непохитну підтримку Грузії та Грузинського народу, який пліч-о-пліч з Українським народом продовжує протидіяти російській агресії, вживати спільних скоординованих кроків з деокупації українських та грузинських територій, відновлення їх територіальної цілісності.
Посольство висловило вдячність всім учасникам акції, підкресливши, що голос підтримки та солідарності з Україною є надзвичайно важливим у протистоянні загарбницьким амбіціям російського режиму, реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України та Грузії, а також забезпечення їх демократичного розвитку й економічного процвітання.
