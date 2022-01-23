УКР
46 508 233

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі. ФОТОрепортаж

Підрозділ російських морських піхотинців і залізничний ешелон з бронетехнікою прибутку до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці продовжують прибувати для участі у перевірці сил реагування Союзної держави на території", - йдеться у повідомленні.

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 01
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 02
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 03
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 04

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 05
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 06
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 07
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 08

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 09

Також військові та техніка прибували напередодні.

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 10
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 11
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 12
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 13

Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 14
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 15
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 16
Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі 17

"Интерфакс" уточнює, що на опублікованих фотографіях - підрозділ російської морської піхоти - у зимовій польовій формі та шевронами з якорями.

До цього Міноборони Білорусі оприлюднило фотографії прибуття російських морпіхів на навчання до Білорусі 20 січня.

Нагадаємо, з 10 по 20 лютого у Білорусі проходитимуть білорусько-російські навчання.

Автор: 

Білорусь (8034) росія (67347)
Топ коментарі
+54
ну шо , сябры,
цветочки были...
теперь - ягодки
показати весь коментар
23.01.2022 20:52 Відповісти
+51
белорусская область уже оккупирована. потом новая "конституция" и очевидно референдум по присоединению к совку
показати весь коментар
23.01.2022 20:48 Відповісти
+50
Впервые соглашусь с Лукашенком. Действительно руководство Украины ведёт себя непредвиденно неадекватно. Любой нормальный президент давно уже готовил бы страну к защите, а не бухал бы на горнолыжном курорте. Такой тупости даже враг не ожидал
показати весь коментар
23.01.2022 20:52 Відповісти
оркестр Мозырского погранотряда, и даже хлеб-соль...
фу ***, стыдно за сограждан.

А какие "славянские" лица в строю... Чтоб они все и передохли, преодолевая зону отчуждения.
показати весь коментар
23.01.2022 23:21 Відповісти
Будемо смажити московських окупантів !

показати весь коментар
23.01.2022 23:25 Відповісти
Не сомневаюсь. Бог в помощь!
показати весь коментар
23.01.2022 23:30 Відповісти
Підрозділ російських морських піхотинців Джерело:
Під мрії Лукашенко ... а то його задовбали - в Білорусіїї моря нема - а креветки і т.п. у великій кількості з цієї країни імпортуються
Ну моря нема , але майте морських піхотинців !
показати весь коментар
23.01.2022 23:38 Відповісти
Мяско подвезли. Рыла,одухотворённые максимум на войну с ящиком водки.
показати весь коментар
23.01.2022 23:42 Відповісти


На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот вот рванёт боекомплект
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын Ваш больше не вернётся
И не приедет погостить.

Что сын Ваш больше не вернётся
И не приедет погостить.

В углу заплачет мать старушка
Смахнёт слезу старик отец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
показати весь коментар
23.01.2022 23:49 Відповісти
Які москалі тупі - досі не розуміють чому в Україні найкращі в світі чорноземи... віками окупанти (русо-монголи, татари) лізли на цю землю - тепер її удобрюють!
показати весь коментар
23.01.2022 23:49 Відповісти

показати весь коментар
24.01.2022 00:14 Відповісти
Надо 5-6 приглашать, по числу дублей.
показати весь коментар
24.01.2022 00:39 Відповісти
У ******* мивина закончилась. Пусть Картофельный идиот кормит ораву...
показати весь коментар
24.01.2022 00:14 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 00:20 Відповісти
***** помогает Луке с подъемом показателей в отрасли ритуальных услуг.
показати весь коментар
24.01.2022 00:41 Відповісти
Жгите росийских подонков всех без остатка .
показати весь коментар
24.01.2022 05:02 Відповісти
Бульбаши и своих женщин положили под бурятов, тьфу, гидота!!!
показати весь коментар
24.01.2022 07:40 Відповісти
Не называйте это пушечное мясо "русские морские пехотинцы". Посмотрите на их рожи.
показати весь коментар
24.01.2022 08:30 Відповісти
свіже м"ясо
показати весь коментар
24.01.2022 08:56 Відповісти
Бориспольские аэропорты, будут перегружены. А потом будут назад приезжать и говорить в студиях о политике))) У нас тоже мерзкие есть мрази, я вам говорю.
показати весь коментар
24.01.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 10:05 Відповісти
Тельняшки на роспашку,что за тупость.
Я так понял в первых рядах сточт "дедушки"😁
показати весь коментар
24.01.2022 09:13 Відповісти
****** мясо
показати весь коментар
24.01.2022 09:39 Відповісти
шапки дудки ********* металлолом ватные танец и трубадуры дерЕвни
показати весь коментар
24.01.2022 10:04 Відповісти
удобрения едут
показати весь коментар
24.01.2022 10:20 Відповісти
Крестовый поход детей. Один старый импотент и 160 млн. терпил.
показати весь коментар
24.01.2022 11:01 Відповісти
Пригнали детей.
показати весь коментар
24.01.2022 11:05 Відповісти
Путін не зможе напасти на Україну.Але з введення військ рф у Белорусь це буде повний аншлюз сябрів.
показати весь коментар
24.01.2022 11:42 Відповісти
Упырь жаждет крови, а не захлебнешься, *****?
показати весь коментар
24.01.2022 11:53 Відповісти
Де ж ми їх всіх будемо хоронити?! Терміново треба буде переносні крематорії для утилізації всіх московських Іванів і Сєрьгєєв!
показати весь коментар
24.01.2022 12:11 Відповісти
О, руське солатики уже бяларуськых девок таскают А вообще жесть. Тельняшки, ушанки, вагоны, гармошки, танцы... сделать бы эти снимки в ЧБ цвете, точно 41й год))
показати весь коментар
24.01.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 23:44 Відповісти
удобрение само к нам едет
показати весь коментар
25.01.2022 13:33 Відповісти
КУЧНЕЕ СТАНОВИСЬ !)
показати весь коментар
25.01.2022 14:27 Відповісти
