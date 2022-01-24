"STOP медичний фашизм": акція антивакцинаторів відбулася біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля стін Верховної Ради кілька сотень людей протестують проти обов'язкової вакцинації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Близько 300 людей зібралися біля Верховної Ради та протестують проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу.
Також вони вимагають звільнити "антивакцинатора" Остапа Стахіва, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
+32 Чайка Київ
+25 sokrovichshe
+22 A San
единственный адекват это одесский судья..который признал этот маразм незаконным
- Захотите - добровольной, не захотите - принудительной.
Хто спонсор? - Той, хто розгойдує ситуацію в Молдові та Україні.
Кому вигідно розгойдувати ситуацію в Молдові та Україні? - Рашці.
Бінго!