"STOP медичний фашизм": акція антивакцинаторів відбулася біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля стін Верховної Ради кілька сотень людей протестують проти обов'язкової вакцинації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Близько 300 людей зібралися біля Верховної Ради та протестують проти законопроєкту №4142  "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу.

Також вони вимагають звільнити "антивакцинатора" Остапа Стахіва, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

+32
При тому, що у антивакцинаторів спонсори- мокшани.
24.01.2022 10:51 Відповісти
+25
Кстати, налоги эти люди исправно государству платят. Тут Израиль рассказал, что четвёртая доза повышает силу трёх предыдущих для людей 60+. Я так думаю, что после 10 они станут бессмертными. Огласите тогда общее количество этих доз.
24.01.2022 10:57 Відповісти
+22
Прочитайте законопроект 4142. Хоча там повинні будуть внести зміни , але це і є фармацевтичний фашизм.
24.01.2022 10:50 Відповісти
Сторінка 4 з 4
...ОВОЧІ - генетично-модифіковані ВТРАТИЛИ природний ГЕНОМ ... і що пропонуєте "ЗРУЧНИХ" людей-ЗОМБІКІВ модерувати ... хех
24.01.2022 16:52 Відповісти
Та тебе ніхто не змушує, вмирай не зомбіком….як каже наш гарант - яка різниця
24.01.2022 17:11 Відповісти
25.01.2022 06:54 Відповісти
25.01.2022 07:35 Відповісти
Радіолог певно не знає масштабів смертності в еру до антибіотиків.
25.01.2022 06:52 Відповісти
Ковидобесы против антиваксеров...и тех и других надо отправить на уколы в специализированную клинику
24.01.2022 14:10 Відповісти
Так звані антивакси закликають не колотись і бажають хвороби або смерті своїм співвітчизникам???
24.01.2022 14:32 Відповісти
К сожалению на улицу выходят одни скрепоносцы...адекватных людей там нет....

единственный адекват это одесский судья..который признал этот маразм незаконным
24.01.2022 15:01 Відповісти
Фарм тероризм процвітає. Якщо вся ця вакцинація насправді проводиться з метою запобігання розповсюдженню пандемії, то на крові ніхто не повинен заробляти. Якщо все-таки заробляють на крові та ще й знімають з себе відповідальність за наслідки, то це вже конфлікт інтересів, що викликає сумнів у необхідності та ефективності такого "лікування"
24.01.2022 14:46 Відповісти
Всех антиваксеров -расстрелять. Вместе с семьями. Имущество -конфисковать. Мы -не расея. У нас все по Закону. Перед Законом все равны. Мы не НКВД.
24.01.2022 15:06 Відповісти
Садись в паровоз и дуй ка ты на свою Соломенку тролль! Где там она у тебя? Наверное в Ольгино? И запомни - у нас в Украине рашку, кацапстан, куйлостан никто и никогда расеей нне называет, чести для вас много лаптеногие!
24.01.2022 16:46 Відповісти
кацапская морда это здесь ты
24.01.2022 17:18 Відповісти
Зомбі адійоти повиходили. Дустом їх, дустом.
24.01.2022 15:07 Відповісти
Зомбі адійоти повиходили. Дустом їх, дустом.
25.01.2022 15:37 Відповісти
Ну и хари у этого быдла!
24.01.2022 16:51 Відповісти
Кацапські тупорилі.
25.01.2022 15:38 Відповісти
Дебилы ! Вакцинация всегда была и будет ! Это обычное явление ! Из тех кто на больничном знаю только тех кото купил сертификаты а остальные все здоровые . Зомби херни на читаются
24.01.2022 20:43 Відповісти
- А вакцинация будет добровольной или принудительной?
- Захотите - добровольной, не захотите - принудительной.
24.01.2022 21:47 Відповісти
В Молдові - теж самий дизайн плакатів. Робимо висновок - протести мають спонсора.

Хто спонсор? - Той, хто розгойдує ситуацію в Молдові та Україні.

Кому вигідно розгойдувати ситуацію в Молдові та Україні? - Рашці.

Бінго!
24.01.2022 23:42 Відповісти
Всё равно мы вас всех вакцинируем и чипируем, через водопроводную воду и с вертолётов распылять вакцины будем. От нас, фарммахвии масоно-рептилоидов вам не скрыться.
24.01.2022 23:58 Відповісти
25.01.2022 07:37 Відповісти
Молодці! Пишаюся, що в нашій країні ще є люди, які не лише про свій комфорт думають, а й готові відстоювати права людей.
25.01.2022 08:53 Відповісти
У мене одного виникла підозра, що кацап, який розробляв дизайн цього транспаранту, не знав, як виглядає український прапор?
25.01.2022 21:51 Відповісти
Цей тренд почався з інаугурації Янелоха. Пам'ятаю, як біля ВР стояли зевиборці з нашим прапором до гори дригом та вітали свого ЗЕбоха.
25.01.2022 23:58 Відповісти
