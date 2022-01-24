"STOP медичний фашизм": акція антивакцинаторів відбулася біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля стін Верховної Ради кілька сотень людей протестують проти обов'язкової вакцинації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Близько 300 людей зібралися біля Верховної Ради та протестують проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу.

Також вони вимагають звільнити "антивакцинатора" Остапа Стахіва, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Також дивіться: "Скажи Україні ТАК" - акція до Дня Соборності відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.