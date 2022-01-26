На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу "Рада", з'явився фудкорт. ФОТОрепортаж

На третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Крім цього, там з’явилася зона, де продають напої та їжу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ця зона працює з учорашнього дня. Тут можна придбати чай, каву, крем-суп, кашу швидкого приготування, бутерброди, шоколадки та цукерки.







На фото можна ознайомитися з цінами та асортиментом. Чай та кава коштують близько 20 грн, стільки ж коштує бутерброд з ковбасою, пиріжки можна придбати за 15 грн, а от за сосиску в тісті доведеться заплатити 25 грн.





Раніше повідомлялось, що на третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Тут відбуватимуться брифінги керівництва ВР та народних депутатів, а ввечері - проводитимуть політичні токшоу.













У понеділок під час Погоджувальної Ради на третьому поверсі працюють парламентські журналісти. Столи, за якими вони раніше сиділи, прибрали, виділивши їм невелике місце в кутку.

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