На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу "Рада", з'явився фудкорт. ФОТОрепортаж
На третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Крім цього, там з’явилася зона, де продають напої та їжу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Ця зона працює з учорашнього дня. Тут можна придбати чай, каву, крем-суп, кашу швидкого приготування, бутерброди, шоколадки та цукерки.
На фото можна ознайомитися з цінами та асортиментом. Чай та кава коштують близько 20 грн, стільки ж коштує бутерброд з ковбасою, пиріжки можна придбати за 15 грн, а от за сосиску в тісті доведеться заплатити 25 грн.
Раніше повідомлялось, що на третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Тут відбуватимуться брифінги керівництва ВР та народних депутатів, а ввечері - проводитимуть політичні токшоу.
У понеділок під час Погоджувальної Ради на третьому поверсі працюють парламентські журналісти. Столи, за якими вони раніше сиділи, прибрали, виділивши їм невелике місце в кутку.
Будь ласка, зачекайте...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D1%82%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/кто подставил кролика Роджера
хотя, бордель уже есть - в зале заседаний
Кстати, кто в курсе, Ленка Скумбрия с Сейшел вернулась или там осталась что бы из Украины не эвакуироваться?
ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"
Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.
Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.
"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
Пускай зеленский у себя дома студию откроет и прямой эфир выставляет 24/7
500 грн за бустер замість фінансування Армії.
*************** Фопів замість реформ.
це вже занадто, як на мене
✅Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала диверсійну групу, що діяла під керівництвом російських спецслужб у Харкові та Житомирі. Під час обшуків було виявлено вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, **********, технічні засоби радіозаглушення та засоби радіозв'язку.📻
😠Диверсійну групу організували два місцевих жителі, один з яких громадянин Росії.
👉Членів банди організатори набирали під прикриттям роботи в охоронній фірмі, а також використовували свої зв'язки в середовищі криміналітету. Зараз встановлюються всі учасники бандитського формування.
А на вот те 10 софитов зеленые потратили 48 654 800 грн. ох...ть