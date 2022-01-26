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На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу "Рада", з'явився фудкорт. ФОТОрепортаж

На третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Крім цього, там з’явилася зона, де продають напої та їжу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ця зона працює з учорашнього дня. Тут можна придбати чай, каву, крем-суп, кашу швидкого приготування, бутерброди, шоколадки та цукерки.

На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 01
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 02
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 03

На фото можна ознайомитися з цінами та асортиментом. Чай та кава коштують близько 20 грн, стільки ж коштує бутерброд з ковбасою, пиріжки можна придбати за 15 грн, а от за сосиску в тісті доведеться заплатити 25 грн.


На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 04

Раніше повідомлялось, що на третьому поверсі Верховної Ради встановили студію телеканалу "Рада". Тут відбуватимуться брифінги керівництва ВР та народних депутатів, а ввечері - проводитимуть політичні токшоу.

На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 05
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 06
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 07
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 08
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 09
На третьому поверсі ВР, поряд зі студією телеканалу Рада, зявився фудкорт 10

У понеділок під час Погоджувальної Ради на третьому поверсі працюють парламентські журналісти. Столи, за якими вони раніше сиділи, прибрали, виділивши їм невелике місце в кутку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про зміну концепції телеканалу "Рада": Потім з цим будуть розбиратися правоохоронні органи - як це так і звідки взялися ці гроші

Автор: 

ВР (15021) телеканал Рада (27)


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Топ коментарі
+31
Вистачить вже нам "будки" зеленського... Бо скоро його "будка " , зі скумбрією по 8 гривень, вже в камеру не влізе....
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24.01.2022 11:14
+30
Говорить телеканал Зрада. Брехня з місця подій.
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24.01.2022 11:13
+25
Телеканал "Зрада" вже в самій Раді
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24.01.2022 11:10
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Телеканал "Зрада" вже в самій Раді
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24.01.2022 11:10 Відповісти
В Раде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC совмещена рисованная мультипликация и игра живых актёров . Анимационные персонажи (именуемые «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 мультяшками », https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. toons) столь же реальны, сколь и люди.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D1%82%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/кто подставил кролика Роджера
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24.01.2022 14:22 Відповісти
завтра откроют бордель ?
хотя, бордель уже есть - в зале заседаний
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26.01.2022 11:24 Відповісти
выделите бородатому аналу этаж
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26.01.2022 12:15 Відповісти
порошенкові окремоЇ будки чого не поставили?
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24.01.2022 11:11 Відповісти
Вистачить вже нам "будки" зеленського... Бо скоро його "будка " , зі скумбрією по 8 гривень, вже в камеру не влізе....
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24.01.2022 11:14 Відповісти
Ту будку віддали для песика під назвою "валерій_андрійович". Чуєте, як він погавкує?
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24.01.2022 11:15 Відповісти
о,загавкали, сьогодні побігайте ввечері під,,Царським селом,,,може там будуть свіжі кісточки,то ж поласуєте,вам явно кинуть!!!
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24.01.2022 11:46 Відповісти
сегодня ты Валера дежурным дурачком на сайте работаешь?
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26.01.2022 10:54 Відповісти
Сегодня очередь Валеры быть оплеванным
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Для тебе поставили.
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24.01.2022 11:17 Відповісти
гнида, тянешь за предателей?
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Новий сезон "слуг" знімати будуть. Це так, щоб далеко не ходити
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24.01.2022 11:13 Відповісти
Говорить телеканал Зрада. Брехня з місця подій.
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24.01.2022 11:13 Відповісти
👍
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Зніматиму кацапське порно Зечлена?
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24.01.2022 11:15 Відповісти
"Брехінг" це звичайно - набагато дієвіше ніж дивізіон "НЕптуна" Він захистить Україну набагато якісніше! Ви що - не бачите? "Блазенська команда" розпорошує гроші щоб не було чого витрачать на оборону! Невже не видно?!!!
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24.01.2022 11:24 Відповісти
тв "зрада" знiмає серiал "скоти"...
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24.01.2022 11:25 Відповісти
За наши деньги весь каприз. Не знают наверное на что деньги тратить с бюджета.
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24.01.2022 11:30 Відповісти
Виселицу лучше бы установить.
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24.01.2022 11:31 Відповісти
А, что сегодня за "праздник" такой в ВР, что вокруг, столько метярни с тихарями и нацгвардии навезли? Даже в день возвращения Пороха меньше было.
Кстати, кто в курсе, Ленка Скумбрия с Сейшел вернулась или там осталась что бы из Украины не эвакуироваться?
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24.01.2022 11:31 Відповісти
Там нижче тема є. ФОПи знову протестують
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26.01.2022 11:03 Відповісти
ПОРОШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВИЗИТ НА ЗАСЕДАНИЕ НАТО -

ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"

Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.

Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
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24.01.2022 11:38 Відповісти
Вовка Криворізький замість ракет "Нептун" створює за державні кошти свої пропагандканали, щоб піднімати рейтинги. Що разом з ними будуте відбивати російські ракети?
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24.01.2022 11:41 Відповісти
Клоун карлик по пути кгбиста карлика путлера идет......
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24.01.2022 11:50 Відповісти
Після фрази "політичні токшоу" можна зразу зрозуміти призначення - рятувати скумбрію по 8 за гроші з кишень платників податків.
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24.01.2022 11:43 Відповісти
В нашій державі одне тільки ШОУ...більше нічого не цікавить людей...Але є вихід простий і дуже дієвий!!! Дорогі громадяни, просто ігноруйте ці всякі продажні шкури і все..Немає попиту ,не буде і пропозиції....Країні потрібні ваш холодний розум і ваші серця, тільки владі потрібне покірне стадо...
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24.01.2022 11:44 Відповісти
40 сотрудников канала -помойки и 20 миллионов долларов в год!!!
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24.01.2022 11:49 Відповісти
І не просто співробітники, а журнашлюхи мервячука та відверто прокацапські журнашюлхи.
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26.01.2022 10:54 Відповісти
А где комната режиссёра Коломойского?
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24.01.2022 11:53 Відповісти
А для детей будут теле передачи перед сном?
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24.01.2022 11:55 Відповісти
Які скажені бюджетні гроші витрачаются на цих лизожопих утирків з телеканалу "Рада"... Під ВР зараз проходить багатотисячна акція протесту проти примусової вакцинації, неконституційного карантину і прийняття злочинного законопроекту №4142. І що, ці свині з каналу "Рада" хоч якось зацікавились цією акцією, - аж ніяк. Їх місце не в ВР, а в біля вигрібної ями громадського туалету.
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24.01.2022 11:57 Відповісти
Це вже повний пердімонокль.... А де кінозал з непреривним фільмом Слуги народу?
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24.01.2022 12:26 Відповісти
На режимный объект будут ходить на телешоу вечерами?
Пускай зеленский у себя дома студию откроет и прямой эфир выставляет 24/7
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24.01.2022 14:07 Відповісти
нуихорошо.
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25.01.2022 00:00 Відповісти
А де сало?!
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26.01.2022 10:49 Відповісти
сало салом, а де скумбрія по 8 гривень за кіло?
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26.01.2022 10:51 Відповісти
Мордатые должны хорошо питаться ....
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26.01.2022 10:50 Відповісти
Шашлики замість закупівлі зброї.
500 грн за бустер замість фінансування Армії.
*************** Фопів замість реформ.
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26.01.2022 10:51 Відповісти
Снікерс, баунті і московська ковбаска...
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26.01.2022 10:51 Відповісти
А дансинг коли буде?
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26.01.2022 10:51 Відповісти
Чомусь не здивований, що цукерок "Рошен" там немає...
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Это соседка Зеленских открыла
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26.01.2022 10:53 Відповісти
Мивина по чём?
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26.01.2022 10:54 Відповісти
нормально все, то зелупа дав добро, це буфет троюрідної сестри дядька його коханця, потрібно ж людям дати "прибарахлитись" бо і місця у владі вже закінчились та й пи.дець вже блиЗеньо!
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26.01.2022 10:54 Відповісти
шашличьок і "фсьо харашо"
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26.01.2022 10:56 Відповісти
Чето скумбрии по 8 грн не нашел, ничего интересного)
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26.01.2022 10:58 Відповісти
МАФ у Верховній Раді 0_0🤯🤥🤡🤢
це вже занадто, як на мене
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26.01.2022 10:59 Відповісти
Як цікаво тепер звучить слово "буфет" - фудкорт, о как!
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26.01.2022 11:15 Відповісти
А у сесійній залі - "95 квартал"?!
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26.01.2022 11:16 Відповісти
Е-ее, а де печена скумбрія по 8 за кіло?
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26.01.2022 11:21 Відповісти
А скумбрия где по 8?
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Ну всё! Осталось посередине поставить пилон и пригласить знакомых этого урода, у которого подружки анал-табу и можно вообще домой не ходить. Все, что наужно для слуг урода в одном здании.
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26.01.2022 11:29 Відповісти
Шоу повинно продовжуватись...
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26.01.2022 11:29 Відповісти
Ошиблись в слове "Зрада",первую букву упустили
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26.01.2022 11:32 Відповісти
ох и "новость".....
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26.01.2022 11:33 Відповісти
а могли и каток залить
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26.01.2022 11:35 Відповісти
Ще для "Хламідії" поставити пару-трійку прибамбасів і пілон для безУглої і "повний фарш" чи треш....
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26.01.2022 11:40 Відповісти
Клоуны угашенные, а гиде будка с шаурмой ?
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26.01.2022 11:43 Відповісти
😯Дестабілізація ситуації в Харкові: СБУ спіймала диверсантів, які готували напади

✅Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала диверсійну групу, що діяла під керівництвом російських спецслужб у Харкові та Житомирі. Під час обшуків було виявлено вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, **********, технічні засоби радіозаглушення та засоби радіозв'язку.📻

😠Диверсійну групу організували два місцевих жителі, один з яких громадянин Росії.

👉Членів банди організатори набирали під прикриттям роботи в охоронній фірмі, а також використовували свої зв'язки в середовищі криміналітету. Зараз встановлюються всі учасники бандитського формування.
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26.01.2022 11:43 Відповісти
а закінчать в будці в собачому розпліднику.
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26.01.2022 11:46 Відповісти
А касовий апарат чи ПОС-термінал з РРО в тому буфеті встановлено?
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26.01.2022 11:49 Відповісти
Там контрабанда
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26.01.2022 12:00 Відповісти
Раду нужно распустить в годы войны, а Депутатов с прислугой нужно отправить на восточный фронт
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26.01.2022 11:58 Відповісти
Пааатужно!
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26.01.2022 12:27 Відповісти
то есть на вот этот кусок стекла который называется "телеканал рада" и 2 монитора был потрачено сколько там 800 лям?? поправьте если я не прав.
А на вот те 10 софитов зеленые потратили 48 654 800 грн. ох...ть
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26.01.2022 12:37 Відповісти
На закупку биляшей тоже будут 8 значные цифры??
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26.01.2022 12:38 Відповісти
О шо.... Самую "дорогую" столовую ВР уже закрыли? Или это кто то из бубочкиных открыл "маленький" семейный бизнес?
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26.01.2022 12:38 Відповісти
А рояль уже купили? Зе на биз будет исполнять?
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26.01.2022 12:42 Відповісти
***, що це за фудкорт? Пишіть нормальною мовою!
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27.01.2022 13:22 Відповісти
 
 