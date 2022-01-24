В результаті зіткнення вантажівки та легковика на Київщині загинули 4 особи, - поліція. ФОТОрепортаж
На Київщині водій легковика зіткнувся із вантажівкою. В результаті ДТП загинули 4 людини.
Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 24 січня о 8:20 в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі "Київ-Одеса" 37-річний водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою "Мercedes-Benz", яка знаходилася на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули.
Наразі на місці події працює слідче управління поліції. Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Даеву - иномарка. хехехе