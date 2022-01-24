УКР
Облаштували незаконну парковку на території медзакладу та отримували "дохід": Викрито посадовців на столичній Оболоні. ФОТО

Посадовці столичного медзакладу організували незаконну парковку для авто, які не мають відношення до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що на території комунального некомерційного підприємства на вулиці Юрія Кондратюка незаконно використовується територія підприємства під паркувальний майданчик. У рамках проведення досудового розслідування слідчим відділом Оболонського управління поліції було проведено санкціонований огляд медзакладу.

Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди за розміщення транспортних засобів, які не мають відношення до лікарні, правопорушники самовільно встанови шлагбаум, облаштували площу під майданчик з місцями для паркування та отримували неконтрольований державою дохід.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії.

Облаштували незаконну парковку на території медзакладу та отримували дохід: Викрито посадовців на столичній Оболоні 01
Облаштували незаконну парковку на території медзакладу та отримували дохід: Викрито посадовців на столичній Оболоні 02

+3
ужасное и изощрённое преступление,как раз для цензора
24.01.2022 11:59 Відповісти
+1
Обычная практика..
24.01.2022 11:58 Відповісти
+1
Ще й видно погано знали табличку ділення.
24.01.2022 12:01 Відповісти
Хм...
Начался "месячник по борьбе с незаконными парковками"?
Владельцам МАФов и самостроев можно не на долго расслабиться?
24.01.2022 12:02 Відповісти
Еще никто не крышевал?
24.01.2022 12:17 Відповісти
Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Киев уже оккупирован эрэфией???
24.01.2022 12:26 Відповісти
очень смешно. Долларов США, тупое существо.
24.01.2022 12:40 Відповісти
Баран, статью прочитай!
24.01.2022 12:57 Відповісти
Санкция за эту статью предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.
24.01.2022 12:49 Відповісти
Дивно,
а в українському варіанті - "...зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. .."
24.01.2022 13:21 Відповісти
Так что держись москаль, санкций тебе неизбежать.
24.01.2022 12:52 Відповісти
как это не имеет видношення??? Если кто приехал хз откуда на несколько днй то стоять нельзя под охраной??
24.01.2022 13:53 Відповісти
 
 