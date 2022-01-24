Облаштували незаконну парковку на території медзакладу та отримували "дохід": Викрито посадовців на столичній Оболоні. ФОТО

Посадовці столичного медзакладу організували незаконну парковку для авто, які не мають відношення до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що на території комунального некомерційного підприємства на вулиці Юрія Кондратюка незаконно використовується територія підприємства під паркувальний майданчик. У рамках проведення досудового розслідування слідчим відділом Оболонського управління поліції було проведено санкціонований огляд медзакладу.

Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди за розміщення транспортних засобів, які не мають відношення до лікарні, правопорушники самовільно встанови шлагбаум, облаштували площу під майданчик з місцями для паркування та отримували неконтрольований державою дохід.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії.

