Колишнього російського найманця, який втікав із ОРДЛО по українську пенсію, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.
За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.
"Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини", - повідомляють у СБУ.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.
Крім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ...
А в лугандонців все навпаки. Всі шпигуни та диверсанти. Може запозичити в них деякі методи дізнання?
Ни чести, ни достоинства, ни ума.
Помнится в ОПУ предполагали, что выборы в ОРДЛО возможны в октябре, ноябре 2021 года....
Какая нахер реинтеграция, какие выборы?