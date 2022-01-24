Колишнього російського найманця, який втікав із ОРДЛО по українську пенсію, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

"Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини", - повідомляють у СБУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.