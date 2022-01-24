УКР
Колишнього російського найманця, який втікав із ОРДЛО по українську пенсію, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

"Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали "даниною" своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини", - повідомляють у СБУ.

Також читайте: Трьох терористів "ЛДНР" заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Колишнього російського найманця, який втікав із ОРДЛО по українську пенсію, затримано на Луганщині, - СБУ 01

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Автор: 

затримання (4365) контррозвідка (470) СБУ (13281) найманці рф (2071) ОРДЛО (320) Луганська область (4927)
+21
Ще можуть і заборгованість по пенсії виплатити.
24.01.2022 12:21 Відповісти
+18
24.01.2022 12:28 Відповісти
+16
Проси на колінах пенсію у терористів яких ти звав і палко підтримував
24.01.2022 12:18 Відповісти
отпустят и к гадалке не ходи
24.01.2022 12:17 Відповісти
Ще можуть і заборгованість по пенсії виплатити.
24.01.2022 12:21 Відповісти
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.

Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен

Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.

По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ...
24.01.2022 12:27 Відповісти
Ці тварюки ні за що не платять,а потім розповідають нам,що у нас у лугандонії низькі тарифи!
24.01.2022 13:20 Відповісти
Я ненавиджу українську владу за утримання, потакання і заохочення ворогів! Якщо я в Києві не заплачу комірне мені за місяць відріжуть всі види постачання - газ, воду, електрику і заблокують якоюсь затичкою каналізацію! Всі жидоахметівські "енерго та водо" "... Підкрадуться як кішечка, виждуть нещасливий у тебе час та й запустять пазурі в печінки. І не благай - не вимолять ні діти ні жінка..." І в той же час ворогам прощають всі борги ось уже 8 років... Я б теж хотів не платити 8 років і нажитися приблизно на 400 000 гривень... Впевнений що розслідування виявить відкати вищому керівництву держави від Пєті до Зєлі за "безкоштовне постачання" за рахунок бюджету України... За 17 мільярдів можна було побудувати житло переселенцям. Ні... Нехай рабами назад повертаються або живуть в картонних коробках, підвалах, арендують і голодають на користь сепаратистів... При владі *****...
24.01.2022 13:44 Відповісти
Крым не заплатил за воду за 13г! И 2 квартала14г. Хотя тариф там почти самый низкий был от среднего по стране. И никто за 9 лет не составил отчёт по долгам на госуровне. А ведь бюджет пополняли мы здесь все! Весело жили халявщики. А как смеялись---догадались с кого???
13.05.2022 16:54 Відповісти
Проси на колінах пенсію у терористів яких ти звав і палко підтримував
показати весь коментар
24.01.2022 12:18 Відповісти
пишуть людка яникова, - всьо...
24.01.2022 12:19 Відповісти
так, пройшли такі чутки
24.01.2022 12:31 Відповісти
батя я стараюсь - всe?
24.01.2022 13:32 Відповісти
У Хряка-молодуха,а Людка "наколотая апельсинша"-давно выброшена им.
24.01.2022 14:05 Відповісти
Абстрактна діяльність баканівської СБУ.
24.01.2022 12:19 Відповісти
Викиньте його на смітник, на шо він тут потрібен.
24.01.2022 12:21 Відповісти
І ніхто не стріляв! Всі копали та спостерігали і чергували на блок постах.
А в лугандонців все навпаки. Всі шпигуни та диверсанти. Може запозичити в них деякі методи дізнання?
24.01.2022 12:21 Відповісти
Дайте йому хероя україни
24.01.2022 12:21 Відповісти
Пришел по скумбрию по 8, а лизнул тунца , дайте ему пи з ды, просто так не зря ж ходил ..
24.01.2022 12:21 Відповісти
Боже! Яким треба бути недоумком, конкретніше москаликом, щоб звертатись де Держави проти якої воював! за допомогою!!!!!!
24.01.2022 12:21 Відповісти
І це вже не перший випадок. Схоже, що в тих областях могла звити кубло "пенсійна мафія", якщо і не вище, під чиїмсь "особистим контролем".
24.01.2022 12:26 Відповісти
Не могла, а звила з перших днів, там если ковирнуть лярди в прірву уходять.
24.01.2022 12:31 Відповісти
В тому і причина, що не зацікавлені "ковиряти", це ж не поставки вугілля в 2014-2015 роках.
24.01.2022 12:41 Відповісти
А вони це розглядають як частину війни - відбір коштів у лохів.
24.01.2022 13:23 Відповісти
Этому чмошнику пофиг все ваши стенания, он тупо нашарика пытался воспользоваться лазейкой обогатиться за наш счет.
24.01.2022 12:22 Відповісти
Ехал украинцев кормить,а его поймали.
24.01.2022 12:23 Відповісти
Та не , эти узкопленочные без пенбделя жить спокойно не могут.
24.01.2022 12:25 Відповісти
оформите ему лет 15
24.01.2022 12:24 Відповісти
Щасс оформлять! Йому ще пенсію та статус УБД дадуть, і компенсацію за вимушений прогул за ці всі роки.
24.01.2022 12:26 Відповісти
не дадут. кто он такой. страхового стажа нет и до свидания.
24.01.2022 12:41 Відповісти
"він там же наша люди". А оскільки в Україні міністр реінтеграції "міністерство яке необхідно реінтегрувати, разом з усіма хто там отримував зряплатню, в колективне господарство під назвою "реінтегровані"" , діє не в інтересах України, то страховий стаж йому зарахують за той період, за який перебував в складі бандформувань. Причому зарахують рік за два.
24.01.2022 13:23 Відповісти
кацапстан уже все? бабла не дает? только за мелкие, и не очень, криминальные услуги?
24.01.2022 12:24 Відповісти
такой молодой копатель, а уже пенсию - давай? 35 лет окопы копал для оккупантов - дайте денеХ, Хунта!
24.01.2022 12:24 Відповісти
Навіщо ім писки цензурять?
24.01.2022 12:25 Відповісти
кармілєц повернувся!
24.01.2022 12:25 Відповісти
24.01.2022 12:28 Відповісти
Я это фото всегда вспоминаю, когда путешествую по Европе. Европейцы раскормили морды, настроили особняки за счёт бедных луганчан. Но теперь то гордые луганчане никого не кормят, наконец то зажили ,,кормильцы".
24.01.2022 12:49 Відповісти
зелена русня при владі відпустить
24.01.2022 12:28 Відповісти
Когда уже россиян ловить будете?
24.01.2022 12:28 Відповісти
русня по пенсії в Україну не їздить, генію
24.01.2022 12:32 Відповісти
Кацапы бз.ять в открытую ходить за пенсией, тока ряжеными любят(зелеными человечками). Дык, те мирно себе по посадкам и полям украинский гумус улучшают.
24.01.2022 12:34 Відповісти
І таких тисячі , ненавидить Украіну , а отримує украінську пенсію і це при тому що ворог погрожує війною.
24.01.2022 12:29 Відповісти
24.01.2022 12:31 Відповісти
И шо, атэта "гордый кармилец" Украины и любитель руССкава мира не брезгует пенсией от "баньдеравскай хунты"?
24.01.2022 12:35 Відповісти
Чому вони це сміття не застрелили?!
24.01.2022 12:36 Відповісти
Вот я - в а.уе... Вот шо жадность животврящая делает с лугандонцами - червоточит, изнутри жабой ест.
24.01.2022 12:39 Відповісти
СБУшникам наручники не выдают? Или оно честное слово дало, что не убежит?
24.01.2022 12:45 Відповісти
Яркий представитель "наших людей" на Донбассе.
Ни чести, ни достоинства, ни ума.
Помнится в ОПУ предполагали, что выборы в ОРДЛО возможны в октябре, ноябре 2021 года....
Какая нахер реинтеграция, какие выборы?
24.01.2022 12:45 Відповісти
и вот прям так сразу и - к стенке (на фото)!? Как говорил один старый совковый полит-обОРзеватель: суровенько... но... справедливо...
24.01.2022 12:48 Відповісти
Поражаюсь борзости этих людей из лугандона! Пенсию ему? Ещё ж **** будет кричать что он мол «30 лет в шахте на укропов горбатился». Нет, извините меня выходцы из бамбаса, ноя всегда остаюсь при своём мнении только стена и ров с крокодилами!
24.01.2022 12:56 Відповісти
Ущемите ему его русский язык.
24.01.2022 12:57 Відповісти
он его, этот изыг, сам себе уже ущемил - себе в жо ппу засунул ..
24.01.2022 14:43 Відповісти
Треба було йому сквозні дзюрки в колінах просвердлити , свердлом на 12 , та й відпустити назад . Нехай собі йде геть .
24.01.2022 14:06 Відповісти
Прикопать в ближайшем лесочке.
24.01.2022 16:10 Відповісти
 
 