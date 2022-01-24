Цього тижня "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України, - Монастирський. ІНФОГРАФІКА

Уже цього тижня поліцейські автомобілі "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За словами очільника МВС, нові поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання — запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.

"Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості", — повідомив очільник МВС.

Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

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Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме українцям у дотриманні Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.