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Цього тижня "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України, - Монастирський. ІНФОГРАФІКА

Уже цього тижня поліцейські автомобілі "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За словами очільника МВС, нові поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання — запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.

"Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості", — повідомив очільник МВС.

Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

Також читайте: За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін

Цього тижня фантоми розпочнуть стежити за порядком на дорогах України, - Монастирський 01

Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме українцям у дотриманні Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.

Автор: 

дороги (3071) МВС (3509) ПДР (477) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+8
лучше включи эти фантомы в отряд терробороны ( существующий только в голове резникова))
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24.01.2022 13:58
+5
Сьогодні в м. Києві виїзджають фантоми. Автомобілі Шкоди Кадіаки, сірого кольору, не тоновані, копи по формі.
КА 0225СВ
КА 2851 СЕ
КА 2896 СЕ
КА 2096 СЕ
З радарами швидкості всередині
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24.01.2022 14:04
+4
Геніяльно. Не якісь там кущі, а фантоми. Для цього треба було переіменовувати міліцію.
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24.01.2022 14:03
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24.01.2022 13:57 Відповісти
лучше включи эти фантомы в отряд терробороны ( существующий только в голове резникова))
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24.01.2022 13:58 Відповісти
Та ладно... там (в тер.обороні) вже можна з власною мисливською зброєю воювати. Далі скажуть, що можна на своєму транспорті )
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24.01.2022 14:16 Відповісти
І де інфографіка?
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24.01.2022 14:00 Відповісти
Геніяльно. Не якісь там кущі, а фантоми. Для цього треба було переіменовувати міліцію.
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24.01.2022 14:03 Відповісти
Фантоми это штраф за то что не нарушал,и с места в котором ты не находился.
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24.01.2022 14:11 Відповісти
предлагаю оснастить их джавелинами...., на всякий случай...
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24.01.2022 14:03 Відповісти
Сьогодні в м. Києві виїзджають фантоми. Автомобілі Шкоди Кадіаки, сірого кольору, не тоновані, копи по формі.
КА 0225СВ
КА 2851 СЕ
КА 2896 СЕ
КА 2096 СЕ
З радарами швидкості всередині
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24.01.2022 14:04 Відповісти
Спасибо добрый человек, а интересно только в Киёве или по всем регионам?
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24.01.2022 14:14 Відповісти
такі штрафи на місці будуть виписувати, а не листи щастя надіюсь.
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24.01.2022 14:04 Відповісти
Нова кормушка вступила в дію!!!!!!!Камери треба ставити а не на бензин тратити!!!!!!!
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24.01.2022 14:05 Відповісти
Нарешті. Це треба було зробити давно
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24.01.2022 14:06 Відповісти
За словами очільника МВС (в народі- Фантом аса), нові поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію.

Вважаю, що це, вартує участі у гімно шоу "Розсміши препізедента-коника": Автомобілі-фантоми із превентивними намірами та фантомні Аваківці із бажанням наживи. Хто ж кого, питання риторичне.
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24.01.2022 14:07 Відповісти
"Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об'єктів одночасно. Система передаватиме інформацію - й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості", - повідомив очільник МВС.

Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

Превенция по нашему.
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24.01.2022 14:16 Відповісти
Превентивно впаяють штраф за перевищення швидкості (превентивно = до того, як водій встигне розігнатися)
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24.01.2022 14:17 Відповісти
Точно-точно! Там по обличчю вони зразу побачать шо то ж гонщик!
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24.01.2022 15:36 Відповісти
Зручно під "фантомами" наружку за будь-ким приховати.
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24.01.2022 14:17 Відповісти
Той міністр взагалі вже з´ясував - чи було кермо в автівці трухіна???
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24.01.2022 14:30 Відповісти
Уже три года по Украине преЗЕдент-фантом катается между отпусками,просирая деньги налогоплатильщиков.
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24.01.2022 14:38 Відповісти
добре діло,за..бало свавілля дикунів на дорогах!!!
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24.01.2022 14:57 Відповісти
Плять, ну палятся идиоты на каждом шагу. Начал со стандартного вранья: "запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі", но потом не выдержал и спалился: " ...порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості"
Вот в этом и есть главная цель этих т.н. "фантомов" - очередная баблокосилка. Камер авт.фиксации показалось мало, теперь придумали "фантомы". И опять "за превышение".
Хотя уже и детям понятно, что % ДТП по причине превышения скорости наименьший. Никакого отношения к "порядку на дорогах" или "предотвращению ДТП" эти "фантомы" не имеют!
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24.01.2022 15:17 Відповісти
Янукович тихо плаче - він про таке навіть не мріяв.
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24.01.2022 15:37 Відповісти
Шо це за бл*дство? Як можна фіксувати швидкість із рухаючогося авто?
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24.01.2022 16:03 Відповісти
Слід враховувати швидкість самого "Фантома". Якщо в попутному напрямку, то показники радару і швидкість Фантому додаються. Якщо назустріч один одному - то від показників радару віднімаємо швидкість Фантому.Побачимо ,як воно буде виглядати на практиці . По закону ,наскільки я знаю , радари мають бути встановлені на стаціонарний штатив. Якщо не правий,то можете поправити.
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24.01.2022 17:16 Відповісти
Все делают для того чтобы ограбить людей тем или иным способом, самая непорядочная власть какая была за все время. Лучше они занялись бы розвитием экономики . Одни штрафы и рост цен.
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24.01.2022 16:56 Відповісти
... І знак "фотозона" спереду і ззаду на бамперах буде???
А фантом сам буде визначати МЕЖІ швидкісного обмеження?!
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24.01.2022 17:59 Відповісти
А чи законно це?Бо мені здається що в суді їх дії можуть кваліфікувати як рекет на дорогах...Фантазія наших бувших гаїшників по добуванню бабла не має меж...Краще б направили кошти925000грн.*130шт на оборону країни,а не для кормушок поліції.
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24.01.2022 20:02 Відповісти
Можна і трохи "простіші" автомобілі придбати))
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24.01.2022 23:47 Відповісти
Шуткуєте? А як же їм тоді відмивати гроші?
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25.01.2022 10:49 Відповісти
Это замена гайца в кустах!
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26.01.2022 10:10 Відповісти
Хочется посоветовать гр. Монастырскому сначала разобраться с оборотнями в полиции Днепра. О которых ему достоверно известно. Которые гораздо опаснее простых водителей. И которые плевать на него хотели и все МВД. А уж потом заниматься Фантомами и другой ерундой.
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26.01.2022 16:49 Відповісти
Неправильное название. Правильное--Как еще больше выписать штрафов с украинцев.
Нынешные барыги у власти изобретают все новые способы отъема денег у населения.
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29.01.2022 06:35 Відповісти
 
 