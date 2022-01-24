Цього тижня "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України, - Монастирський. ІНФОГРАФІКА
Уже цього тижня поліцейські автомобілі "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
За словами очільника МВС, нові поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання — запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.
"Автомобіль "фантом" без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості", — повідомив очільник МВС.
Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.
Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме українцям у дотриманні Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.
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З радарами швидкості всередині
Вважаю, що це, вартує участі у гімно шоу "Розсміши препізедента-коника": Автомобілі-фантоми із превентивними намірами та фантомні Аваківці із бажанням наживи. Хто ж кого, питання риторичне.
Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.
Превенция по нашему.
Вот в этом и есть главная цель этих т.н. "фантомов" - очередная баблокосилка. Камер авт.фиксации показалось мало, теперь придумали "фантомы". И опять "за превышение".
Хотя уже и детям понятно, что % ДТП по причине превышения скорости наименьший. Никакого отношения к "порядку на дорогах" или "предотвращению ДТП" эти "фантомы" не имеют!
А фантом сам буде визначати МЕЖІ швидкісного обмеження?!
Нынешные барыги у власти изобретают все новые способы отъема денег у населения.