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Поліцейський на Харківщині вимагав у підлітка неіснуючий борг у сумі $500, - прокуратура. ФОТО

У Куп'янську Харківської області затримано поліцейського батальйону конвойної служби за підозрою у вимаганні, вчиненому з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, у Куп'янську один із поліцейських батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області протягом 2021 року вимагав у 16-річного хлопця неіснуючий борг у сумі 500 доларів. Через побоювання 16-річний потерпілий звернувся до правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

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24 січня під час передання необхідної суми поліцейського було затримано у порядку ст.208 КПК України. Вирішують питання повідомлення йому про підозру.

Поліцейський на Харківщині вимагав у підлітка неіснуючий борг у сумі $500, - прокуратура 01
Поліцейський на Харківщині вимагав у підлітка неіснуючий борг у сумі $500, - прокуратура 02

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, що розташоване у Полтаві, оперативний супровід - працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, процесуальне керівництво – Харківська облпрокуратура.

прокуратура (3694) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
ЧЕРГОВИЙ МАЙБУТНІЙ КАНДИДАТ У МІНІСТРИ МВС...
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24.01.2022 16:36
+6
не...ну им же зарплату только с января повысят... шо тут не понятного?
разрешили ж подрабатывать... ну воооот! подрабатывал рекетирчиком...
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24.01.2022 16:56
+4
А шо? Збільшують собі зарплату, як можуть.
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24.01.2022 16:38
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ЧЕРГОВИЙ МАЙБУТНІЙ КАНДИДАТ У МІНІСТРИ МВС...
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24.01.2022 16:36 Відповісти
Ростуть зі шкільних туалетів.Яка великаа дінаміка. Чом,би,ненабирати лягавню прямо з Зони. Чим більший термін,тим вище звання , оплата
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24.01.2022 16:50 Відповісти
Цікаво, що у авакова теж саме ім'я, як у дохлого моторили, Арсен. Може це спецільне імя для відморозків.
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24.01.2022 18:05 Відповісти
А шо? Збільшують собі зарплату, як можуть.
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24.01.2022 16:38 Відповісти
Школота пепекочувала в лягавку!
Кончена мусарня!
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24.01.2022 16:47 Відповісти
И это лишь 1 случай получивший огласку, а сколько случаев когда такие негодяи все же получают от жертв свое?
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24.01.2022 16:48 Відповісти
не...ну им же зарплату только с января повысят... шо тут не понятного?
разрешили ж подрабатывать... ну воооот! подрабатывал рекетирчиком...
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24.01.2022 16:56 Відповісти
задержан полицейский батальона конвойной службы по подозрению в вымогательстве, совершенном с использованием своего служебного положения Источник:
Основний службовий обов'язок поліціянта конвойної служби - конвоювати заарештованих: до суду, слідчого управління, прокуратури, під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів та судово-психіатричних експертиз

А вопрос можно? Где 16-ти летний подросток пересекается с купянским конвоем?
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24.01.2022 17:19 Відповісти
а може просрав наркоту яку йому дали на реалізацію.
не виключаю...
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24.01.2022 17:25 Відповісти
Понабирали по объявлению.
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24.01.2022 17:26 Відповісти
нормальный такой себе полицай, к успеху шел, не подфартило, не свезло.
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24.01.2022 17:34 Відповісти
А долг за что интересно? закладки раскладывал и был пойман? И пожаловался крыше
ой не верю что мент просто так взял и придумал "долг"
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24.01.2022 17:42 Відповісти
 
 