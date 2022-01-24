Поліцейський на Харківщині вимагав у підлітка неіснуючий борг у сумі $500, - прокуратура. ФОТО

У Куп'янську Харківської області затримано поліцейського батальйону конвойної служби за підозрою у вимаганні, вчиненому з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, у Куп'янську один із поліцейських батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області протягом 2021 року вимагав у 16-річного хлопця неіснуючий борг у сумі 500 доларів. Через побоювання 16-річний потерпілий звернувся до правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

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24 січня під час передання необхідної суми поліцейського було затримано у порядку ст.208 КПК України. Вирішують питання повідомлення йому про підозру.





Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, що розташоване у Полтаві, оперативний супровід - працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, процесуальне керівництво – Харківська облпрокуратура.