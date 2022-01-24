Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків. ФОТОрепортаж
У понеділок, 24 січня, у Національній гвардії України розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (Tactical Combat Casualty Care), що триватиме три тижні. Проходитиме він під керівництвом канадських інструкторів операції "UNIFIER"
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу МВС.
"Проводять курс чотири інструктори операції "UNIFIER" та два інструктори від Нацгвардії. На першому тижні гвардійці відпрацюють всі теоретичні питання та повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов. Вони будуть засвоювати інформацію для подальшої інструкторської діяльності", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що гвардійців навчатимуть надавати допомогу пораненим у бойових умовах без медиків, а саме - оглядати тіло, розпізнавати симптоми та рятувати людину до приїзду медика.
"Після проходження курсу військові знатимуть, як правильно зупиняти сильні кровотечі, прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок, розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу, вести тактичний догляд у бойових умовах та забезпечувати безпечну евакуацію", - йдеться у повідомленні.
Один з канадських інструкторів розповів, що цей курс призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків. За його словами, навчання побудовані на принципах, які використовують в Канаді, а також на досвіді США, Нової Зеландії та Австралії.
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чи може досі не розмитнили?
Выстрел из Джавелина по непонятной конструкции с мутными фоточками - не в счет. Это позорище даже обсуждать стыдно.
Поставки были осуществлены в течение этой недели. "Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", - говорится в сообщении.
По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих.
В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.
а ти знаєш, що в тергромадах відстань складає 50- 80 км?
а може є місцеві змі, інтернет?
а може в населених пунктах є дільничні, чи голови рад?
досвід фінів ніхто не вивчав випадково?
чи ти вважаєш себе, нас, далекими до фінських норм?
В головному, повертається початкова та базова військові підготовки. За них відповідатимуть МОН, МОУ та іншими зацікавленими органами виконавчої влади. При тому, що вводиться дисципліна "Захист України" в навчальних закладах. Зброєю, ************ та іншим забезпечує МОУ, а транспортом та утриманням місцеві органи влади.
Іще, треба розуміти що, в старому законі тільки на мобілізацію відводився місяць, і майже нічого не було зроблено до цього року. А ви хочете аби вас за три тижні вже під руки посадили до лімузину і відвезли на навчання. Тут шукають викладачів з досвідом і без бздиків для університетів, коледжів та шкіл. Мало того, що потрібно найти офіцери чи хочаб сержанта з досвідом, він має мати педагогічні навички.
вот именно так надо готовиться... так надо помогать... вот это то, что должно делать государство, на фоне обострения - готовить медиков, парамедиков, добровольцев и всех желающих, готовить базы и мед базы, оружейные склады, склады ГСМ... уже молчу про прод.склады и прочее...
одного разрешения на стрельбу охотничьим оружием мало... а патроны??? кто должен ими обеспечить... или опять за свой счет... (классно устроились! ибо он не по 3 копейки)
а тоді прихватять за.... і спитають нащо я скуповую патрони...а раптом я терорист чи кіллер ...)))
і шо я з ними тоді буду робити, якщо Бог милує ???
Хоча, в деяких країнах практикують вільну роздачу зброї з наближенням ворога. Просто в населений пункт заїзджає фура і відкриває борти- бери зброю та набої скільки здатен понести. Правда, тоді люди фактично не мають підготовки і мають покладатися на фарт.
@CommanderDiedZe
Тільки в тирі найдорожчого спортклубу Києва повно дівчат, які вчаться стріляти і поводитися з вогнепальною зброєю.
Запис на 2 тижні вперед
Крім того, треба брати до уваги що оті всі висотні будиночки при падінні перекриють проїзд вулицями. І ні швидка, ні пожежники не матимуть змоги добратися до вас можливо декілька днів після крайнього обстрілу. Тому, розбір завалів, тушіння пожеж та надання медичної допомоги буде покладене на вас самих.
Хоча...
В принципі, ваша правда - це треба бути дійсно рузьгещелепним ватаном, щоб було НАСТІЛЬКИ піхій на українську версію сайту