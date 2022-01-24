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Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків. ФОТОрепортаж

У понеділок, 24 січня, у Національній гвардії України розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (Tactical Combat Casualty Care), що триватиме три тижні. Проходитиме він під керівництвом канадських інструкторів операції "UNIFIER"

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу МВС.

"Проводять курс чотири інструктори операції "UNIFIER" та два інструктори від Нацгвардії. На першому тижні гвардійці відпрацюють всі теоретичні питання та повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов. Вони будуть засвоювати інформацію для подальшої інструкторської діяльності", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що гвардійців навчатимуть надавати допомогу пораненим у бойових умовах без медиків, а саме - оглядати тіло, розпізнавати симптоми та рятувати людину до приїзду медика.

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"Після проходження курсу військові знатимуть, як правильно зупиняти сильні кровотечі, прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок, розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу, вести тактичний догляд у бойових умовах та забезпечувати безпечну евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Один з канадських інструкторів розповів, що цей курс призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків. За його словами, навчання побудовані на принципах, які використовують в Канаді, а також на досвіді США, Нової Зеландії та Австралії.

Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків 01

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Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків 02

Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків 03

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Канада (2213) МВС (3509) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+5
Без сумнівів та жартів це, прекрасно. Але чого я не помітив то, це підготовки парамедиків для цивільної оборони. Якщо хтось надіється що у випадку розгортання реальних бойових дій з справжніми обстрілами він викличе швидку допомогу то, маю вас засмутити. Лікарів на всіх не вистачить. Перш за все лікарі будуть рятувати себе та військових. Другим пріоритетом для них будуть місця з масовим скупченням дітей. Тож, ваш особистий порятунок, най ви депутат чи успішний бізнесмен відходить десь за обрій.
Крім того, треба брати до уваги що оті всі висотні будиночки при падінні перекриють проїзд вулицями. І ні швидка, ні пожежники не матимуть змоги добратися до вас можливо декілька днів після крайнього обстрілу. Тому, розбір завалів, тушіння пожеж та надання медичної допомоги буде покладене на вас самих.
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24.01.2022 17:51
+3
Ви в цьому тямите? Краще: ви спеціаліст з окопної медицини? Навчатися у спеціалістів ніколи не пізно.
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24.01.2022 18:11
+3
Ще таке знайшов, щось інквізиторське... Хіба так можна... із лікарем... за те, що придумав клізьму...

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24.01.2022 18:14
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щось не чув я про навчання з наданою англійчанами, сша та прибалтами зброєю.
чи може досі не розмитнили?
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24.01.2022 17:30 Відповісти
А про какие вообще учения ВСУ ты слышал?
Выстрел из Джавелина по непонятной конструкции с мутными фоточками - не в счет. Это позорище даже обсуждать стыдно.
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24.01.2022 17:36 Відповісти
Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/ugroza-vtorzheniya-rf-britaniya-otpravila-1642746597.html РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Поставки были осуществлены в течение этой недели. "Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", - говорится в сообщении.

По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих.

В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.
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24.01.2022 18:26 Відповісти
Думаю що, у військоматі вам пояснять і нададуть персональний графік навчань у відповідній частині. Вам потрібно тільки з'явитися і висловити особисте бажання.
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24.01.2022 17:55 Відповісти
ЗІ: я просто тащуся від бажаючих подивитися на навчання та стрільби по телебаченню з дивану. Наче армія існує аби їх розважати.
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24.01.2022 17:56 Відповісти
тисячі людей повинні їхати, йти, якось добиратися до військомата?
а ти знаєш, що в тергромадах відстань складає 50- 80 км?
а може є місцеві змі, інтернет?
а може в населених пунктах є дільничні, чи голови рад?
досвід фінів ніхто не вивчав випадково?
чи ти вважаєш себе, нас, далекими до фінських норм?
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24.01.2022 18:17 Відповісти
А ви хоч ознайомилися з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text законом та "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-2021-%D0%BF#n9 Порядку організаціїта здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву "?
В головному, повертається початкова та базова військові підготовки. За них відповідатимуть МОН, МОУ та іншими зацікавленими органами виконавчої влади. При тому, що вводиться дисципліна "Захист України" в навчальних закладах. Зброєю, ************ та іншим забезпечує МОУ, а транспортом та утриманням місцеві органи влади.
Іще, треба розуміти що, в старому законі тільки на мобілізацію відводився місяць, і майже нічого не було зроблено до цього року. А ви хочете аби вас за три тижні вже під руки посадили до лімузину і відвезли на навчання. Тут шукають викладачів з досвідом і без бздиків для університетів, коледжів та шкіл. Мало того, що потрібно найти офіцери чи хочаб сержанта з досвідом, він має мати педагогічні навички.
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24.01.2022 22:59 Відповісти
По-ходу, коли в Ізраїлі оголошують мобілізацію то, десятки тисяч громадян, як можуть добираються до своїх частин. Як правило таксисти збирають і везуть скільки влізе і безкоштовно. Таке траплялося всього декілька разів але поцікавтеся про початок "Війни Судного дня".
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24.01.2022 23:03 Відповісти
спасибо!
вот именно так надо готовиться... так надо помогать... вот это то, что должно делать государство, на фоне обострения - готовить медиков, парамедиков, добровольцев и всех желающих, готовить базы и мед базы, оружейные склады, склады ГСМ... уже молчу про прод.склады и прочее...
одного разрешения на стрельбу охотничьим оружием мало... а патроны??? кто должен ими обеспечить... или опять за свой счет... (классно устроились! ибо он не по 3 копейки)
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Ну, якщо ви маєте зброю то, маєте і потурбуватися про відповідний запас набоїв.
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24.01.2022 17:53 Відповісти
чисто гіпотетично )))) ну і який я маю створити запас? 100-200-500 (кожен по 16-18 грн...)
а тоді прихватять за.... і спитають нащо я скуповую патрони...а раптом я терорист чи кіллер ...)))
і шо я з ними тоді буду робити, якщо Бог милує ???
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24.01.2022 18:03 Відповісти
Не обов'язково скуповувати. Ті, хто традиційно займається стрільбою зазвичай самі знаряжають мисливські патрони для гладкоствола. Там все набагато дешевше. При тому, ви можете підібрать комбінацію пороха та кулі/дробу/шроту під себе, свій ствол та свої задачі. Зарядний пристрій коштує не так вже й дорого, можна знайти на свої кошти.
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24.01.2022 22:29 Відповісти
Якщо ви освоєте самостійне перезаряджання набоїв то, можете зробити якусь кількість, яку вважаєте необхідною і час від часу їздити на тренування відстрілюючи найстаріші набої, а потім перезнаряджати по новому. Так у вас збережеться запас і завжди будуть досвід і свіжіші патрони.
Хоча, в деяких країнах практикують вільну роздачу зброї з наближенням ворога. Просто в населений пункт заїзджає фура і відкриває борти- бери зброю та набої скільки здатен понести. Правда, тоді люди фактично не мають підготовки і мають покладатися на фарт.
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24.01.2022 23:10 Відповісти
CommanderN


@CommanderDiedZe





Тільки в тирі найдорожчого спортклубу Києва повно дівчат, які вчаться стріляти і поводитися з вогнепальною зброєю.
Запис на 2 тижні вперед
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24.01.2022 17:50 Відповісти
Без сумнівів та жартів це, прекрасно. Але чого я не помітив то, це підготовки парамедиків для цивільної оборони. Якщо хтось надіється що у випадку розгортання реальних бойових дій з справжніми обстрілами він викличе швидку допомогу то, маю вас засмутити. Лікарів на всіх не вистачить. Перш за все лікарі будуть рятувати себе та військових. Другим пріоритетом для них будуть місця з масовим скупченням дітей. Тож, ваш особистий порятунок, най ви депутат чи успішний бізнесмен відходить десь за обрій.
Крім того, треба брати до уваги що оті всі висотні будиночки при падінні перекриють проїзд вулицями. І ні швидка, ні пожежники не матимуть змоги добратися до вас можливо декілька днів після крайнього обстрілу. Тому, розбір завалів, тушіння пожеж та надання медичної допомоги буде покладене на вас самих.
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24.01.2022 17:51 Відповісти
Дуже прекрасно, переможна перемога на тлі повномасштабної війни з кацапськими нацистами нас канадка вчить як накладати джгути...дуже серйозна допомога.
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24.01.2022 18:05 Відповісти
Ви в цьому тямите? Краще: ви спеціаліст з окопної медицини? Навчатися у спеціалістів ніколи не пізно.
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24.01.2022 18:11 Відповісти
В Україні повна дупа з ППО, а ти мені розповідаєш про "окопну медицину" і канадських "спеціалістів" які війну бачили тільки по телевізору. А Канада замість того щоб передати Україні серйозне озброєння, робить імітацію бурхливої допомоги, це з розряду Німеччина передала Україні польовий шпиталь, а Канада тактичні окуляри.
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25.01.2022 00:52 Відповісти
Та зрада, звичайно! Канада це ж гейропа! Смороду хіба що ЛГБТ-інструктаж провести можуть, а самі напевно не знають, як накласти кровоспинний палять у випадку перетину відня! Усе зникло!!!111!1
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24.01.2022 17:53 Відповісти
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24.01.2022 18:02 Відповісти
ну палять так палять)))
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24.01.2022 18:06 Відповісти
Ще таке знайшов, щось інквізиторське... Хіба так можна... із лікарем... за те, що придумав клізьму...

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24.01.2022 18:14 Відповісти
ватна аптека
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24.01.2022 18:22 Відповісти
Можливо, все простіше - роздовбайство і пофігізм...
Хоча...
В принципі, ваша правда - це треба бути дійсно рузьгещелепним ватаном, щоб було НАСТІЛЬКИ піхій на українську версію сайту
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24.01.2022 19:15 Відповісти
 
 