24 768 21
Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
"На шашлыки"...
Мрії про відродження
Пророцтво
Мудра казка
"С прічала рибачіл Апостол Андрєй ..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі: Наша кінцева мета повністю добудувати цей комплекс мостів. ФОТО
Знову не за сценарієм...
...плутаються в ногах зі своїми теоріями змов
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+52 Валерий Козырь #402429
показати весь коментар25.01.2022 11:47 Посилання
+26 Ksenia VB
показати весь коментар25.01.2022 11:36 Посилання
+25 Ksenia VB
показати весь коментар25.01.2022 11:33 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дожилися .. .
Отакий ще один потенційний головнокомандувач...
Я все життя надіявся на молодь , і мріяв про те що молодь у владі , дасть Україні якийсь позитивний поштовх . Але тепер визнаю , я гірко помилявся . .
Те що витворяють ці - маладиє ліца , те що говорять молоді політики , це знущання над здоровим глуздом . Жах .!!!
А Притула гарно починав у Камеді Клаб Юкрейн.
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?
Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?