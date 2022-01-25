УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7909 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
24 768 21

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"На шашлыки"...

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мрії про відродження

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Пророцтво

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Мудра казка

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"С прічала рибачіл Апостол Андрєй ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі: Наша кінцева мета повністю добудувати цей комплекс мостів. ФОТО

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Знову не за сценарієм...

Шашлик для російської армії, мрії про відродження, пророцтво для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...плутаються в ногах зі своїми теоріями змов

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

агресія (1195) Зеленський Володимир (24222) політика (4499) путін володимир (24068) росія (65856) фотожаба (13958)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, **** такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?

Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?
показати весь коментар
25.01.2022 11:47
+26
показати весь коментар
25.01.2022 11:36
+25
показати весь коментар
25.01.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.01.2022 11:33 Відповісти
То зебілам може й зброя не потрібна .. !? А кляте НАТО її силоміць нам нав'язує .
Дожилися .. .
показати весь коментар
25.01.2022 11:56 Відповісти
Як сказав Притула- зеленський правильно робить, що витрачає гроші на інше. Армію нехай захід озброює.
Отакий ще один потенційний головнокомандувач...
показати весь коментар
25.01.2022 11:57 Відповісти
Притула теж - із клоунів . Тому й не дивно що він це ляпнув . .
Я все життя надіявся на молодь , і мріяв про те що молодь у владі , дасть Україні якийсь позитивний поштовх . Але тепер визнаю , я гірко помилявся . .
Те що витворяють ці - маладиє ліца , те що говорять молоді політики , це знущання над здоровим глуздом . Жах .!!!
показати весь коментар
25.01.2022 12:08 Відповісти
яка молодь? тупа й безпринципна? рокова помилка ставити на молодь... нам потрібні перевірені люди...
показати весь коментар
25.01.2022 12:19 Відповісти
Це треш у кубі коли молодь України яка не жила у радянському союзі виховали совкодрочерами.
А Притула гарно починав у Камеді Клаб Юкрейн.
показати весь коментар
28.01.2022 21:51 Відповісти
а що то таке притула, щоб його цитувати?
показати весь коментар
28.01.2022 22:43 Відповісти
Боится похудеть жирная падлюка
показати весь коментар
25.01.2022 11:57 Відповісти
Він, виявляється, також з квнівської братії.
показати весь коментар
25.01.2022 11:59 Відповісти
армия потребуе колывана. нужно на передке вырить танковый окоп и перекатить с Печерских холмов в него этого хряка - пусть дави психологически орок
показати весь коментар
27.01.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 11:36 Відповісти
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, **** такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?

Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?
показати весь коментар
25.01.2022 11:47 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/1/7/0/3/1703a5e51c84c2bb58833bc005f809d6/original.jpg
показати весь коментар
25.01.2022 11:49 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 20:20 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 12:08 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 12:17 Відповісти
Кацап це судьба і смерть в бур янах десь у Сирії
показати весь коментар
28.01.2022 21:52 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 12:55 Відповісти
С Мюллером просто шедеврально!
показати весь коментар
25.01.2022 13:57 Відповісти
КУМЕ А ЩО НЕ КАЖІТЬ, А ВСЕ Ж ВМІЮТЬ МОСКОВИТИ ВІДПОЧИВАТИ З ОГОНЬКОМ :
показати весь коментар
26.01.2022 21:13 Відповісти
 
 