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Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під час мітингу SaveФОП під готелем "Київ" відбулась незначна штовханина між правоохоронцями та мітингувальниками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, штовханина виникла через те, що правоохоронці затримали двох учасників акції.

Також мітингувальники планують ходу. Куди саме вони мають намір попрямувати, наразі не повідомляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мітинг SaveФОП під Радою: "Вбивці малого бізнесу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 01
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 02
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 03
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 04
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 05
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 06
Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва 07

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

мітинг (755) Національна гвардія (1564) ФОП (157)


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Топ коментарі
+20
Точно, даже доллар сделал по 8 грн, а то, что за транспортировку еще 20 грн надо заплатить, так он не виноват....
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25.01.2022 11:50
+10
Порошенко не влаштовував, халяви захотіли? Нічого, гєтьманцев з вами розбереться.
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25.01.2022 11:58
+10
Скумбрию делили ?
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25.01.2022 12:01
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Зеленський молодець.А це зрадники українського народу.
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25.01.2022 11:47 Відповісти
Точно, даже доллар сделал по 8 грн, а то, что за транспортировку еще 20 грн надо заплатить, так он не виноват....
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25.01.2022 11:50 Відповісти
Це боротьба зєбуїнів із алігархами. Слідуючий крок - оподаткування переказів простим українцям із за кордону. 19,5% із сумми переказу для Гетьманцева не так і багато. Правда податки з девідентів нуворишів цілих 5%.
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25.01.2022 11:57 Відповісти
Давно тебя здесь не видел. Надеюсь не увидеть еще столько же. А лучше и больше.
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25.01.2022 11:51 Відповісти
Тобі Сподобався тунець? Чи хочешь ще і корнєплоду?
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25.01.2022 11:58 Відповісти
Мені все подобається.Хочу,щоб далі ще було краще.
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Ти ж розповідав що нічого доброго в Україні нема та не буде, Україна в дупі, та ніколи не буде хоча б так як в Польщі, а тепер тобі все подобається?
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25.01.2022 12:11 Відповісти
Так,мені подобається цей балаган.Я хочу,щоб ще більше трешу було.
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25.01.2022 12:12 Відповісти
Бляха, вот кремлевские ***** паляться, даже не стесняются. В бан тебя , скотину.
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25.01.2022 12:24 Відповісти
Не подобається українська влада?Бо владу обрав український народ,на чесних виборах.
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25.01.2022 12:26 Відповісти
И влада твоя талпайопы, и 73% нарида талпайопы.

Ты это первый раз слышишь, что-ли?
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25.01.2022 12:54 Відповісти
У вас просьо злаба від успіхів Зеленського.
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25.01.2022 13:55 Відповісти
Як так у зе успіхи, а ти розповідаєш про те що Україна в дупі, та хочеш ще більшого "трешу". Хіба що для тебе успіхи зе це процес руйнації України. Тоді згоден, у зе дійсно успіхи.
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25.01.2022 14:15 Відповісти
Українці обрали на чесних виборах зелених слуг.Значить самі українці хочуть руйнації.
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25.01.2022 14:49 Відповісти
Хибна думка що українці бажають руйнації України. Тільки малороси радіють тому що зе руйнує країну.
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25.01.2022 14:57 Відповісти
Може й хибна.Але зараз саме те,що перед виборами 2019 я тут писав.Половина армії голосувала Зеленського,більшість айтішників підтримувала на виборах Зеленського,більшість викладачів в університетах за Зеленського.більшість молоді на виборах була за Зеленського,більшість волонтерів на виборах була за Зеленського.Чого вони хотіли,де їхні мізки були? Вибори 2019 року,то був момент істини для самих українців.Саме вони голосували за це,не я.Це просто тролінг.І те що я декілька днів назад писав,нічому не суперечить.
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25.01.2022 15:04 Відповісти
Слы, предатель-предатель- да, мне не нравится власть твоих зеленожопых ублюдков, даже если выборы были 100 раз честными, в чем я лично сомневаюсь. Ты и такие как ты, мрази, весь мир превращают в дерьмо, потому как само дерьмо может воспроизвести только еще хужее дерьро.

Поэтому заткни свое ********** хлебало и вали на хер, утырок. Таким манкуртам, как ты , здесь не рады. Твое место возле пуйловской параши.
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25.01.2022 14:20 Відповісти
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25.01.2022 14:50 Відповісти
Для декого в кінці посту потрібно уточнювати, що це сарказм. Бо люди злі і можуть послати. У спам. 😊
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25.01.2022 12:23 Відповісти
Мене все одно на людей.
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25.01.2022 12:24 Відповісти
Бей ФОПов - спасай олигархов!
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25.01.2022 12:35 Відповісти
Жабагадюкинг)
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25.01.2022 11:51 Відповісти
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25.01.2022 11:54 Відповісти
Чего хотят плебеи?
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25.01.2022 11:55 Відповісти
Порошенко не влаштовував, халяви захотіли? Нічого, гєтьманцев з вами розбереться.
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25.01.2022 11:58 Відповісти
выбор нарида - голобородько. нарид за олигархов
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25.01.2022 13:09 Відповісти
Я розумію, що для таких як ви в ідеалі - путін. Непогано якщо якийсь медведчук, бойко або мураєв. Та й за зебіла ви голосували, от тільки він тупий, лінивий та сцикливий, тому і не виправдовує поки що сподівань п'ятої колони бо людей, громадян, українців боїться.)
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25.01.2022 13:32 Відповісти
После того как выбрали чистокровного еврея, пункт про дразнить Порошенко Вальцманом уже убрали из методичек, так как это уже не логично и тупо.

Алё, дятел, ты хоть открой свежую методичку, а то уволят за профнепригодность.
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26.01.2022 11:55 Відповісти
Треба було думати головою в квітні 2019р. А зараз робити висновки і міняти це шапіто на виборах. Любий кіпіш зараз це не є гут.
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25.01.2022 11:59 Відповісти
Тільки виборів не буде.
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25.01.2022 12:12 Відповісти
Скумбрию делили ?
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25.01.2022 12:01 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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25.01.2022 12:11 Відповісти
Знову неадекватні ското-боти, повязують законне право на мітинги, з дитячою психологічною травмою парашенка, щодо його втрати влади. Ніби саме ФОПи поголовно голосували за зеленого придурка, а от ні військові, ні медики, ні всі інші не голосували - всі вони влізли в 25%.
Але де логіка, де ватнікі, і де порохоботи - десь там, всі в одному місці. Якщо не голосував за парашенка, то значить нехай у тебе завжди йде дощ, і немає газу, десь так.
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25.01.2022 12:21 Відповісти
Мітингуй,ніхто ж не проти. 😁
Якщо голосував за Зеленського - нехай завжди тобі буде скумбрія по 8 ,сало по 20гривень, газ по 15 гривень і "нєочєнь то і маленькая" зарплата в 5500 гривень.
Можеш не дякувати😁
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25.01.2022 12:35 Відповісти
вже час ГНИДУ гетьманцева до стовпа тягнути !!!!!
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25.01.2022 12:22 Відповісти
Власть в Украине захвачена врагом народа Украины. Он и Кремль - подельники. К сожалению, это было и при предыдущих президентах.
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Большенство из них совершая покупки хотят получить чек, но сами чек давать не готовы. Да и происхождение товара часто объяснить не могут. Налоги платить не хотят и помогают более крупному бизнесу отмывать деньги. А теперь им решили прикрыть эту лавочку.
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25.01.2022 12:32 Відповісти
Ну ты сейчас и заживешь...прокладка Коломойши и зеблевотное.
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25.01.2022 12:36 Відповісти
Коли клепки нема то пишуть такі коиенти . Як зареєстрований ФОП може не заплатити податки ???? ЯК Бл...Мекніть хоч щось .ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО фоп як платив 1400 грн так і буде платити .Витрати збільшаться на РРО .Покупці держава та ФОПи програють . Тим більше ті хто закриється вимагатимуть оплати по безробіттюі субсидії . Єгроші в бюджеті????
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25.01.2022 12:43 Відповісти
Які витрати на РРО збільшаться, конкретно, сума? Людина написала ключову причину: неможливість пояснити походження товару. Іншими словами, торгаш має пів "ракушки" "лівого" товару без приходних документів, от і виє, бо стане геморно його реалізовувати.
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25.01.2022 14:12 Відповісти
большая половина магазинов с миллионными оборотами оформлена на фоп, посчитайте 1400 грн налогов с миллиона... =0,14%, у амеров налог с продажи 5% (с оборота) и никто не воет
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25.01.2022 13:31 Відповісти
Да готовы давать чек, причём тут это? Зарегистрироваться в налоговой было невозможно физически, так как сайт ВИСЕЛ - не справлялся с нагрузкой! И долго висел, не одну неделю!

То есть постановление приняли идиоты, а то, что невозможно исполнить предписание - их уже не касается.

Понавыбирали дегенератов, теперь расхлёбывать
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26.01.2022 11:58 Відповісти
Путін Зєля, пріді!
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25.01.2022 12:35 Відповісти
ФОПам потрібно пригадати ситуації із власної практики, коли якась пенсіонерка запитувала ціну товару і просила її зменшити, бо це їй не по кишені. Ви ішли назустрі, скидали ціни..., правда? ЧИ ПОСИЛАЛИ БАБУ НАХ...? Сьогодні ви у ролі цієї самої баби, і як вам це? Тепер вам кажуть, "Іди нах..., не можеш купити-здихай"! Я дуже радий за вас, чим більше здохне нинішніх, совдеповських, ФОПів, тим більше з"явиться ********.
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Не переживай, умрут все и тебя похоронят. При штрафе за единицу товара в 86 тысяч гривен, через год те кто работают лишаться всего имущества. Тут вариант проще. Все закроются реально работающие и выедут. А цены +40% в год это уже норма для нынешней власти.
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25.01.2022 13:16 Відповісти
хер кто закроется, жаба задавит, что честный бизнес займет их место
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25.01.2022 13:32 Відповісти
Честного бизнеса априори не может быть в захваченном мафией государстве!
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25.01.2022 13:36 Відповісти
Нет налогам без представительства !!!
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25.01.2022 13:47 Відповісти
Пора начинать эту шоблу бить. Нахрена я плачу налоги и содержу полицию и нацгвардию?
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25.01.2022 13:51 Відповісти
"Реформовані" сивим пецьой пітбулі, гризуть руку, яка їх годує. Королівство кривих зеркал!
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25.01.2022 14:53 Відповісти
🔟
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25.01.2022 15:09 Відповісти
Хоч хтось почав розуміти, що утирки з-під куполу ЗРАДи не мають наміру звертати увагу на мирні акції протесту. Ці лайдаки будуть реагуватим лишень на безпосередній контакт.
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25.01.2022 15:50 Відповісти
 
 