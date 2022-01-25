Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні під час мітингу SaveФОП під готелем "Київ" відбулась незначна штовханина між правоохоронцями та мітингувальниками.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, штовханина виникла через те, що правоохоронці затримали двох учасників акції.
Також мітингувальники планують ходу. Куди саме вони мають намір попрямувати, наразі не повідомляється.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+20 Прощай немытая раССея
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+10 Tychus Findlay
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+10 faust7808
показати весь коментар25.01.2022 12:01 Посилання
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Ты это первый раз слышишь, что-ли?
Поэтому заткни свое ********** хлебало и вали на хер, утырок. Таким манкуртам, как ты , здесь не рады. Твое место возле пуйловской параши.
Алё, дятел, ты хоть открой свежую методичку, а то уволят за профнепригодность.
Але де логіка, де ватнікі, і де порохоботи - десь там, всі в одному місці. Якщо не голосував за парашенка, то значить нехай у тебе завжди йде дощ, і немає газу, десь так.
Якщо голосував за Зеленського - нехай завжди тобі буде скумбрія по 8 ,сало по 20гривень, газ по 15 гривень і "нєочєнь то і маленькая" зарплата в 5500 гривень.
Можеш не дякувати😁
То есть постановление приняли идиоты, а то, что невозможно исполнить предписание - их уже не касается.
Понавыбирали дегенератов, теперь расхлёбывать
ПутінЗєля, пріді!