Штовханина між мітингувальниками та правоохоронцями на акції SaveФОП у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під час мітингу SaveФОП під готелем "Київ" відбулась незначна штовханина між правоохоронцями та мітингувальниками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, штовханина виникла через те, що правоохоронці затримали двох учасників акції.

Також мітингувальники планують ходу. Куди саме вони мають намір попрямувати, наразі не повідомляється.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук