На кіровоградській ділянці "Дороги Єдності" ремонтують два мости, - ОДА. ФОТОрепортаж
У Кіровоградській області весною завершаться масштабні роботи одразу на двох мостах, що є частиною найдовшої дороги країни – траси М-30 Стрий – Ізварине.
Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Відновлення штучних споруд відбувається в рамках програми "Велике будівництво".
Зокрема, на мосту у селі Куколівка завершено демонтаж асфальтобетонного покриття на підходах до четвертої та першої опори. В даний момент триває підготовка до монтажу перехідних плит.
"На першій опорі зробили зворотнє засипання сумішей з пошаровим ущільненням. Також ведеться розробка ґрунту. Крім цього, дорожники розпочали армування опалубки під бетонування для подальшого монтажу перехідних плит", - зазначили в ОДА.
Відновити прямий проїзд транспорту планується вже у квітні цього року.
За інформацією ОДА, ремонтні роботи проходять також на іншій споруді, розташованій на трасі М-30 – шляхопроводі поблизу Знам’янки Другої. Там фахівці зробили монтаж опалубки монолітної плити прогонових будов та забетонували ригелі та підферменики частини опор.
"Роботи не зупиняються, адже навесні планується відновити рух транспорту", - додали в ОДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.
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Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
Но - только в том случае, если они же будут строить и поддерживать украинские дороги точно в таком же состоянии или лучшем за меньшие деньги.
2020 років цим ніхто не займався, чи довше? Своїми очима бачили... по телеканалу "ДОМ"?
Только обломится твоему путлеру завоевать Украину.
Про це й гетьман ваш сказав на погоджувальній раді - "ми за єдність на словах, а не на ділі".