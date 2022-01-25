На кіровоградській ділянці "Дороги Єдності" ремонтують два мости, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області весною завершаться масштабні роботи одразу на двох мостах, що є частиною найдовшої дороги країни – траси М-30 Стрий – Ізварине.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відновлення штучних споруд відбувається в рамках програми "Велике будівництво".

Зокрема, на мосту у селі Куколівка завершено демонтаж асфальтобетонного покриття на підходах до четвертої та першої опори. В даний момент триває підготовка до монтажу перехідних плит.

"На першій опорі зробили зворотнє засипання сумішей з пошаровим ущільненням. Також ведеться розробка ґрунту. Крім цього, дорожники розпочали армування опалубки під бетонування для подальшого монтажу перехідних плит", - зазначили в ОДА.

Відновити прямий проїзд транспорту планується вже у квітні цього року.

За інформацією ОДА, ремонтні роботи проходять також на іншій споруді, розташованій на трасі М-30 – шляхопроводі поблизу Знам’янки Другої. Там фахівці зробили монтаж опалубки монолітної плити прогонових будов та забетонували ригелі та підферменики частини опор.

"Роботи не зупиняються, адже навесні планується відновити рух транспорту", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

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