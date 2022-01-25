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На кіровоградській ділянці "Дороги Єдності" ремонтують два мости, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області весною завершаться масштабні роботи одразу на двох мостах, що є частиною найдовшої дороги країни – траси М-30 Стрий – Ізварине.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відновлення штучних споруд відбувається в рамках програми "Велике будівництво".

Зокрема, на мосту у селі Куколівка завершено демонтаж асфальтобетонного покриття на підходах до четвертої та першої опори. В даний момент триває підготовка до монтажу перехідних плит.

"На першій опорі зробили зворотнє засипання сумішей з пошаровим ущільненням. Також ведеться розробка ґрунту. Крім цього, дорожники розпочали армування опалубки під бетонування для подальшого монтажу перехідних плит", - зазначили в ОДА.

Відновити прямий проїзд транспорту планується вже у квітні цього року.

За інформацією ОДА, ремонтні роботи проходять також на іншій споруді, розташованій на трасі М-30 – шляхопроводі поблизу Знам’янки Другої. Там фахівці зробили монтаж опалубки монолітної плити прогонових будов та забетонували ригелі та підферменики частини опор.

"Роботи не зупиняються, адже навесні планується відновити рух транспорту", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за два роки було побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів.

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На кіровоградській ділянці Дороги Єдності ремонтують два мости, - ОДА 01
На кіровоградській ділянці Дороги Єдності ремонтують два мости, - ОДА 02
На кіровоградській ділянці Дороги Єдності ремонтують два мости, - ОДА 03
На кіровоградській ділянці Дороги Єдності ремонтують два мости, - ОДА 04

Автор: 

міст (1239) Велике будівництво (741) Кіровоградська область (578)


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Топ коментарі
+6
Та да. Это же не армия и защита государства. Это важнее

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25.01.2022 15:18
+4
Все це "велике будівницто" нагадує Італію 70 років минулого століття, де мафія відмивала гроші.
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25.01.2022 15:35
+3
никто не говорит, что строить и ремонтировать это плохо.
Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
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25.01.2022 15:20
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Вот, кстати, еще один плюс "большой стройки" - кроме ремонта собственно дорог, наконец-то занялись постройкой новых мостов и ремонтом уже существующих, особенно аварийных. До 2019-2020 годов этим вообще никто не занимался.
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Та да. Это же не армия и защита государства. Это важнее

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25.01.2022 15:18 Відповісти
никто не говорит, что строить и ремонтировать это плохо.
Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
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25.01.2022 15:20 Відповісти
Всему свое время и свои приоритеты.

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25.01.2022 15:37 Відповісти
Вот я только похлопаю тем, кто докажет и накажет всех причастных к воровству денег на этом.
Но - только в том случае, если они же будут строить и поддерживать украинские дороги точно в таком же состоянии или лучшем за меньшие деньги.
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25.01.2022 16:54 Відповісти
Міст Патона руйнується на очах.

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25.01.2022 15:22 Відповісти
"До 2019-2020 годов этим вообще никто не занимался"

2020 років цим ніхто не займався, чи довше? Своїми очима бачили... по телеканалу "ДОМ"?
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25.01.2022 15:24 Відповісти
Та конечно, это другое, рашотроллик. Зеледент отвлекает стройками дорог и мостами от войны и пандемии и тратит на это же деньги, которых так не хватает военным и медикам. Бункерфюрер доволен, накапливает своих рашоорков на нашей границе, а наши зебилидент успокаивает зебаранов 73% что ничего страшного, поздравляйте меня с днюхой, я даже счет для бабла открыл для этого.
Только обломится твоему путлеру завоевать Украину.
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25.01.2022 15:46 Відповісти
Що,ще за дороги єдності, що за'брєд'?
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25.01.2022 15:20 Відповісти
Мабуть "єдності" з москалями
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25.01.2022 15:26 Відповісти
Я ніколи не сумнівався, що ваші гасла про єдність України тільки слова.
Про це й гетьман ваш сказав на погоджувальній раді - "ми за єдність на словах, а не на ділі".
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25.01.2022 16:14 Відповісти

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25.01.2022 15:23 Відповісти
Да на фото народу немеряно, отремонтируют быстро
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25.01.2022 15:28 Відповісти
Все це "велике будівницто" нагадує Італію 70 років минулого століття, де мафія відмивала гроші.
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25.01.2022 15:35 Відповісти
Таки да

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25.01.2022 15:39 Відповісти
Німці швидко завоювали Європу, бо їх бронетехніка просто проскочила її по хороших дорогах, але загрузла у багнюці савєйстких грунтівок. Ушльопок історію не вчив схоже взагалі. До речі, гру членом на роялі ще у 30-х збацав якийсь американський комік - цю "історію" він спіонерів.
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25.01.2022 15:59 Відповісти
Ідіот, це ти історію не вчив, особливо події 1941 року.
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25.01.2022 16:11 Відповісти
Последователь резуна слабо себе представляет доктрину применения танков... автострадные танки даааа)))
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25.01.2022 16:43 Відповісти
Ще не писали? Зелена гнида спеціально будує дороги, щоб по них російські танки швидше окупували Україну. Зараз потрібно підривати мости, перекопувати дороги екскаваторами і рити протитанкові рови.
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25.01.2022 16:10 Відповісти
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
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25.01.2022 18:06 Відповісти
 
 