Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і документування злочинів гібридної агресії РФ проти України. В ході слідчо-оперативних дій, встановлено нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.
"За даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я", - йдеться у повідомленні.
Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".
На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна.
"Вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності", - додали в СБУ.
Вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.
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