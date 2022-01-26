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Новини Фото Війна
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Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і документування злочинів гібридної агресії РФ проти України. В ході слідчо-оперативних дій, встановлено нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

"За даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я", - йдеться у повідомленні.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 01
Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 02
Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 03
Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 04
Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 05
Викриті чергові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилученого - заборонені міни ПОМ-2, - СБУ 06

На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна.

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"Вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності", - додали в СБУ.

Вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

Автор: 

зброя (7505) СБУ (12912) Донбас (22356) найманці рф (2063) ОРДЛО (320)


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біженці-переселенці - теж зброя

Каждый день лукашисты гонят в Латвию десятки мигрантов, многих - с обморожениями.

Латвия продлевает режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью - на этом настаивают пограничная охрана и МВД. Пока режим чрезвычайной ситуации на границе действует до 10 февраля, глава МВД предлагает продлить его минимум до 10 мая. Основание - то, что поток мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС из Беларуси, хотя и сократился, но все-таки не остановился полностью: каждый день только в Латвию незаконно пытаются попасть 50-60 человек. В основном это граждане Ирака. Летом они пытались прорваться через литовскую, потом польскую границу, а теперь застряли в зимнем лесу на границе Беларуси и Латвии, сообщает https://www.currenttime.tv/a/propustili-v-stranu-troih-s-sereznymi-obmorozheniyami-granitsu-belarusi-i-latvii-kazhdyy-den-v-moroz-pytayutsya-pereyti-polsotni-migrantov/31670417.html currenttime.tv .
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26.01.2022 15:35 Відповісти
Комплекс охота для Афгана ещё делался, там же и испытывался. Очень коварная штука, срабатывает от сейсмодатчика.
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26.01.2022 15:51 Відповісти
Почитал за эту охоту, наверное мгу надо закончить, чтоб его установить и мимо что бы деактивировать.... ...учитывая уровень электроники в ссср - это звиздец по цене....
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26.01.2022 16:12 Відповісти
Если стоит на неизвлечение то деактивировать не получится. За речкой расстреливали из свд заряды . Но это нужно знать, что они там есть😁. По цене не скажу, но раньше электроника была заметно дороже по всему миру, не только в ссср. Технологии производства компонентов рэо за последние 30 лет совершили касественный скачок. То, сто раньше собирали на 3 платах набитых микросхемами сейчас умещается в одной мелкосхеме с обвязкой из 10 деталюшек😁
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27.01.2022 09:19 Відповісти
Есть повод для заявления в ООН наших дипломатов. Надо постоянно делать заявления не внутри страны, а во внешней политике. Надо чаще опускать парашу на внешнеполитическом уровне.
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26.01.2022 16:11 Відповісти
А шо помогает?
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26.01.2022 16:15 Відповісти
маскаляку на гиляку - теперь актуальность этой поговорки останется и нашим потомкам.. ******** Путлера забудит народ нескоро..
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26.01.2022 16:28 Відповісти
А взамен от ордлобов для корефанов кремлевских - продукты их обделывания после ответки с украинской стороны. Авось на удобрения где и сгодятся - уж слишком сего добра много-много (можно это слово повторить несколько раз подряд - и получится искомое слово).
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26.01.2022 16:29 Відповісти
 
 