Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго. ВІДЕО+ФОТО

Українці з гелікоптерів Мі-8 вдарили авіаційними ракетами по військових цілях бойовиків з конголезького терористичного угруповання. Удар нанесений за дорученням Місії ООН.

Про це повідомив у фейсбуці командир загону по зв'язках зі ЗМІ Олександр Савченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що бойовики грабують та спалюють місцеві поселення. З грудня 2021 року в країні триває спільна операція конголезької та угандійської армії по боротьбі з терористами.

"Керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданим військовим цілям противника за допомогою вертольотів Мі-8 в районі міста Бунія", - зазначив офіцер.

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"В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків. За підсумками операції усі планові цілі були успішно знищені", - написав Савченко.







За його словами, подібні бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону. Адже, відповідно до мандату ООН, до їх основних завдань входить проведення заходів стримування та, за необхідності, вогневої підтримки.