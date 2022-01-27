Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості. ФОТОрепортаж
У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно проводяться практичні заняття з підготовки військовослужбовців ЗСУ до застосування ПТРК NLAW.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
За три дні вишколу під керівництвом інструкторів зі складу тренувальної місії ЗС Великої Британії в Україні ORBITAL українські воїни опанували теоретичні основи застосування цього сучасного озброєння.
"Сьогодні вони вже на навчально-тренувальному комплексі "Бій в місті" навчаються правильних тактичних дій під час ураження противника з NLAW. Адже, як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси є дуже ефективними під час ведення оборонного бою саме в умовах міської забудови", — повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А де на той мапі основні напрямки вторгнення кацапенСС? Житомирськи болота те ліси, Черніговськи ліси та болота. там ці ПТРК, на коротких дистанціях приміняти дуже зручно, треба лише оперативно перекинути гвінтокрилами на танко небезпечні напрямки бійців з цім озброенням. Ну для Харьківського напрямку в нас є танкові бригади та артилерія.
Тому з засад у лісі, ці британськи подарунки дуже корисні.
Ну наприклад, підрозділ займає оборону попереду танкової колони ворога з Корсарами та Стугнами. Відкриває по танкам ворога вогонь, ті розгортаються а їх збоку починають розстрілювати NLAW.
https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M
Хто від нього їздів у Паріж( Козак. Той самий ФСБешнік Козак, який і є "архітектором" Приднестровья.
А из глубины здания не могут стрелять, чтобы не светиться?
Буряти ******** московитів краще українців. Наразі в Бурятії узькомовцям некомфортно і вони звідти втікають. Узькомовний не має шансу отримати там високу посаду, - лише бурят. В найгіршому випадку,- сусід башкір. На відміну від України, де кожен другий - узкомовний, а серед чиновництва ще й більшість.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE
Инструкция по применению NLAW (кто еще не видел) тут: