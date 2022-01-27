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Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості. ФОТОрепортаж

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно проводяться практичні заняття з підготовки військовослужбовців ЗСУ до застосування ПТРК NLAW.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 01

За три дні вишколу під керівництвом інструкторів зі складу тренувальної місії ЗС Великої Британії в Україні ORBITAL українські воїни опанували теоретичні основи застосування цього сучасного озброєння.

Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 02
Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 03

Дивіться: Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW. ФОТОрепортаж

"Сьогодні вони вже на навчально-тренувальному комплексі "Бій в місті" навчаються правильних тактичних дій під час ураження противника з NLAW. Адже, як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси є дуже ефективними під час ведення оборонного бою саме в умовах міської забудови", — повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 04
Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 05
Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 06
Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 07

Читайте: Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня

Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості 08

Автор: 

армія (3777) оборона (4818) навчання (591) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+36
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27.01.2022 21:33
+27
800 метрів, нехай 600 метрів - для засади чудова річ, і вдвічі легша за Джавеліна. Палала Мокша, палала...
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27.01.2022 21:41
+14
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27.01.2022 21:56
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27.01.2022 21:27 Відповісти
800 метрів, нехай 600 метрів - для засади чудова річ, і вдвічі легша за Джавеліна. Палала Мокша, палала...
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27.01.2022 21:41 Відповісти
Я ось не розумію того, що постійно акцент на тому, що комплекс ідеален до городського бою.

А де на той мапі основні напрямки вторгнення кацапенСС? Житомирськи болота те ліси, Черніговськи ліси та болота. там ці ПТРК, на коротких дистанціях приміняти дуже зручно, треба лише оперативно перекинути гвінтокрилами на танко небезпечні напрямки бійців з цім озброенням. Ну для Харьківського напрямку в нас є танкові бригади та артилерія.

Тому з засад у лісі, ці британськи подарунки дуже корисні.

Ну наприклад, підрозділ займає оборону попереду танкової колони ворога з Корсарами та Стугнами. Відкриває по танкам ворога вогонь, ті розгортаються а їх збоку починають розстрілювати NLAW.
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27.01.2022 22:24 Відповісти
Руский ватан, не городського бою, а міського... и не Черніговськи ліси, а ЧернігІвські
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28.01.2022 04:02 Відповісти
Найщиріший українець?
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28.01.2022 14:27 Відповісти
Хлопці підемо! Ukrainian military song-Lets go lads!
https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M
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27.01.2022 21:27 Відповісти
Very Nice!
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27.01.2022 21:32 Відповісти
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27.01.2022 21:33 Відповісти
Дуже,дуже гарна та корисна річ...
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27.01.2022 21:53 Відповісти
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27.01.2022 21:56 Відповісти
ну их в Бурятии работы нет, почему бы Европе не создать им рабочие места и всех позабирать из России, чтобы у Раши не было бурятов для танков?
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28.01.2022 19:01 Відповісти
Смажені буряти чекають !



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27.01.2022 21:57 Відповісти
бурят - в ряд - типо "в"рай", а мы за тобой, может "раянет"?ггг
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27.01.2022 22:01 Відповісти
***** не отримавши поступок від США роздумує, як йому вийти з цієї ситуації. Що ж він придумав? Маленьку війну між членами ОДКБ- Киргизстан та Таджикистан. І під шумок потягне туди "миротворців" від наших кордонів.
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27.01.2022 22:01 Відповісти
Скорее всего он на полную подключит свои консервы в Украине чтобы пропихнуть автономию даунбаса ( федерализацию Укарины)
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27.01.2022 22:13 Відповісти
Скоріш за все визнають ДНР та ЛДНР, як визнали Абхазію.

Хто від нього їздів у Паріж( Козак. Той самий ФСБешнік Козак, який і є "архітектором" Приднестровья.
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27.01.2022 22:27 Відповісти
Казламордый, свои рязанские обычаи, не впаривай цивилизованным людям.
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27.01.2022 22:13 Відповісти
После этих штучек жареные буряты будут выглядеть ещё вкуснее:
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27.01.2022 22:12 Відповісти
хоть одна хорошая новость за день
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27.01.2022 22:36 Відповісти
Прям мишени стоят. В открытую, у окна, на крыше...
А из глубины здания не могут стрелять, чтобы не светиться?
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Чого б оце я в кожній новині бурятів злими словами згадував?
Буряти ******** московитів краще українців. Наразі в Бурятії узькомовцям некомфортно і вони звідти втікають. Узькомовний не має шансу отримати там високу посаду, - лише бурят. В найгіршому випадку,- сусід башкір. На відміну від України, де кожен другий - узкомовний, а серед чиновництва ще й більшість.
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27.01.2022 22:46 Відповісти
Може я щось не розумію, але мене вчили, що неможна стріляти з гранатомета в приміщенні, тим паче лежачи. Реактивна струя позаду скалічить. А тут відпрацьовують із приміщення і лежачи. Чи Джавеліни не мають реактивної струї?
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28.01.2022 08:39 Відповісти
В NLAW специальная конструкция гашения реактивной струи водой
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28.01.2022 10:45 Відповісти
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28.01.2022 18:03 Відповісти
Да струя там не сильно реактивная. Это ж не гранатомет, а ПТРК
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28.01.2022 18:07 Відповісти
В этом гранатомете ракету на несколько метров выбрасывает пороховой заряд, и только после этого ракета включает свой двигатель.
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29.01.2022 08:53 Відповісти
В РПГ точно так же, но там при стрельбе с помещения гарантированная контузия и мокрые штаны.
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29.01.2022 13:13 Відповісти
Гарна рiч ось що може зробити з Т-72:
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE
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28.01.2022 08:50 Відповісти
Для этого ПТРК городские условия, где много автомобилей и железа не лучшие условия. Запомните, если найдете не отстреленный (новый) NLAW, то убедитесь, что между вами и танком с бурятами нет автомобилей, железных труб и т.п., т.к. магнитная боеголовка срабатывает на железо.
Инструкция по применению NLAW (кто еще не видел) тут:
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28.01.2022 09:26 Відповісти
От-от! Саме тому британські ПТУР найкращі для застосування на Поліссі! Як для "іхтамнєтовських" танків так і для "сябровських" які пожене Лука у першому ешелоні Бо в лісах Полісся весь металолом уже місцеві жителі зібрали і здали в пункти здачі металобрухту і польоту ракети нічого заважать не буде!
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28.01.2022 09:50 Відповісти
100%! Для міста РПГ - найкраща зброя з того, що є у наявності у ЗСУ.
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28.01.2022 10:02 Відповісти
І РКГ, навіть стріляти не треба, головне попасти в танк і сховатись, абсолютно неефективна в полі, але у місті страшна зброя.
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29.01.2022 13:15 Відповісти
Найкраща новина !
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28.01.2022 09:39 Відповісти
ребята, а зачем нашивки такие яркие? Это же показывает врагу кого бить раньше всех. Это же демаскировка.
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28.01.2022 18:58 Відповісти
 
 