Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості. ФОТОрепортаж

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно проводяться практичні заняття з підготовки військовослужбовців ЗСУ до застосування ПТРК NLAW.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За три дні вишколу під керівництвом інструкторів зі складу тренувальної місії ЗС Великої Британії в Україні ORBITAL українські воїни опанували теоретичні основи застосування цього сучасного озброєння.





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"Сьогодні вони вже на навчально-тренувальному комплексі "Бій в місті" навчаються правильних тактичних дій під час ураження противника з NLAW. Адже, як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси є дуже ефективними під час ведення оборонного бою саме в умовах міської забудови", — повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.









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