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У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано. ФОТОрепортаж

У центрі Запоріжжя близько 4-ї години ранку стався вибух повітряно-газової суміші в житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з місця надзвичайної події повідомляє "Укрінформ".

Вибух стався в чотириповерховому будинку №43 на вулиці Франка.

"В одній з квартир, імовірно, виник вибух повітряно-газової суміші внаслідок чого було частково зруйновано конструкції суміжних квартир. За попередніми даними, одна людин загинула, двоє травмовано, 15 евакуйовано", - поінформувала речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

"Буде розгорнуто пункт обігріву, мешканців зруйнованих квартир та тих, хто залишився без житла, тимчасово поселять у готельному комплексі", - повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, який приїхав на місце аварії.

Зараз тут працюють дев'ять одиниць техніки ДСНС, поліція, медики.

У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 01

Як повідомлялося, 27 листопада 2021 року в місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух газу. Було повністю зруйновано 4 квартири на двох поверхах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через вибух газу повністю зруйнований житловий будинок на Львівщині, постраждали 5 осіб, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей, ще один чоловік помер від серцевого нападу під час евакуації.

У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 02
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 03
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 04
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 05
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 06
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 07
У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано 08
Фото: "Укрінформ"

вибух (4509) газ (10487) Запоріжжя (2291) смерть (6777)


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На думку хлопців з МНС основна причина вибухів газу в житлових будинках в зимовий час - банальне опалювання газовими плитами житла! Дочка займається ОСББ - каже що їм поставили лічильник газовий загальнобудинковий Так тепер бабка що живе одна в квартирі газом таким гріється - платять за це всі жильці дому Сказала - "Живемо на пороховій бочці!"
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28.01.2022 07:30 Відповісти
Найдурніший спосіб використання газової плити - гріти нею квартиру. Ще можна пвісити на стіні біля плити мокрий одяг і сушити (премія Дарвіна гарантована).
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28.01.2022 08:05 Відповісти
Я знаю! Але спробуй це пояснить ідіоту який живе по принципу: "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!" Коли мені ставили газовий лічильник то майстер розказував: "Прийшов у квартиру з перевіркою Живе одна бабка По квартирі газом пре - дихнуть нема чим Дивлюся - замість класичного шлангу з металевим армуванням від труби газової до плити тягнеться звичайний гумовий шланг для зливання води з пральної машини що аж жовтий від старості І приєднаний він до патрубків звичайними "скрутками" з алюмінієвого дроту!"
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28.01.2022 08:13 Відповісти
Звіздець. Так мати призначений для цього армований шланг мало. Треба ще грамотно герметизувати різьбове з'єднання, бо з нього теж добряче свистить.
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28.01.2022 08:53 Відповісти
Дурень ти! 2,-4 камфорки + духовка за пів години прогрівають помешкання 50 кВ.м. до температури +24-28. Спалюється 2-4 кубометрів газу.
І як тепер обігріти помешкання, якщо в платіжці ти " нагрітий", а в реальності в квартирі +7???
І виникає питання а хто зумовив полум'я згаснути???
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28.01.2022 10:55 Відповісти
взрыв сквозной, на две стороны! ну и дом, с деревянными перекрытиями, надо было снести лет 20 назад!
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28.01.2022 08:23 Відповісти
иномарки порошенко авакова пропили привет пожарнй зеле зил
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28.01.2022 10:27 Відповісти
 
 