У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано. ФОТОрепортаж

У центрі Запоріжжя близько 4-ї години ранку стався вибух повітряно-газової суміші в житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з місця надзвичайної події повідомляє "Укрінформ".

Вибух стався в чотириповерховому будинку №43 на вулиці Франка.

"В одній з квартир, імовірно, виник вибух повітряно-газової суміші внаслідок чого було частково зруйновано конструкції суміжних квартир. За попередніми даними, одна людин загинула, двоє травмовано, 15 евакуйовано", - поінформувала речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

"Буде розгорнуто пункт обігріву, мешканців зруйнованих квартир та тих, хто залишився без житла, тимчасово поселять у готельному комплексі", - повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, який приїхав на місце аварії.

Зараз тут працюють дев'ять одиниць техніки ДСНС, поліція, медики.

Як повідомлялося, 27 листопада 2021 року в місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух газу. Було повністю зруйновано 4 квартири на двох поверхах.

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Рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей, ще один чоловік помер від серцевого нападу під час евакуації.















Фото: "Укрінформ"