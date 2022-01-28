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Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у житловому будинку у м.Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку.

Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У житловому будинку в центрі Запоріжжя стався вибух газу: одна людина загинула, двох травмовано. ФОТОрепортаж

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих 01

Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих 02

Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотирьохповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння. З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.

Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. 

Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих 03
Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих 04
Фото: ДСНС

вибух (4509) газ (10487) Запоріжжя (2291) ДСНС (5143)


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Топ коментарі
+3
Все хорошо... Выдыхай...иди учи химию... Газ не поднимается... Никогда... Газ тяжелее воздуха... Даже нагретый... Газ опускается в низины... Даже при большой итечке, газ может заполнить целый овраг. И не улететь в атмосферу... Причина банальная.. Как и с ковидом, беспечность украинцев... Авось пронесет... Сто лет жил и не умру...
Нужно раз в год вызывать мастера для проверки утечек... Кто этим занимается? Ни кто.... Результат - предсказуемый
У нас в австрии газовые трубы вмонтированы в стены, и ничего... Просто раз в год обязательно приходят газовщики и проверяют котел и дымоход...
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28.01.2022 10:05
+3
Не знаю як у вас у Австрії, але у всіх інших природній газ легше повітря і тому паднімаєцца. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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28.01.2022 13:29
+2
где вы увидели перекрытия и гнилые....то балки под полом.... у всех так там главное рухнула балка бетонная перекрытия.... а пол и балки... просели из- за пустоты и отсутствия упора...
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28.01.2022 09:16
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В результаті чого вибух ?
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28.01.2022 09:03 Відповісти
внизу стоматология вполне мог быть котел газовый подогрев воды... облако газово воздушное поднялось и бабах.. может срезало шланг на газовюу плиту а там 4-5 минут есть даже таблица пропорции газово воздушной смеси на 1 кв. метр критически опасный для взрыва... жаль людей бабах и войны никакой не надо... если перекрытия не повредили... то дом полностью восстановят кирпичная кладка.. стены... или скачок давления газа могло средний прорвать и клапана не сработали на входе.. кто их с момента установки и сдачи дома вообще проверяет смазывает меняет никто зато твари берут за доставку бабло и нехилое а вот что то делать не делают у нас газовщики пошли по беспределу стали вырубать газ многоквартирным домам чтобы люди своими силами и коштом покрасили наружные газовые сети разводку в желтый цвет у них нет денег а за что берут гроши за доставку если туда входит ремонтном регламентные работы профилактика замена.... разводки.... газовщики так заигрались с смешиванием- что газ воняет чем горит только когда у нас мороз до минус 8-10 ночью и днем 6-8 то впервые за несколько лет увидел старый цвет газа какой он был и должен быть по теплоотдаче джоулях.. красный.. с времен СССР --а не синюшно белый.... и чайник минуты на 5 раньше закипал... ...
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28.01.2022 09:07 Відповісти
дому жопа - ты смотрел на деревянные гнилые перекрытия?
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28.01.2022 09:10 Відповісти
где вы увидели перекрытия и гнилые....то балки под полом.... у всех так там главное рухнула балка бетонная перекрытия.... а пол и балки... просели из- за пустоты и отсутствия упора...
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28.01.2022 09:16 Відповісти
Все хорошо... Выдыхай...иди учи химию... Газ не поднимается... Никогда... Газ тяжелее воздуха... Даже нагретый... Газ опускается в низины... Даже при большой итечке, газ может заполнить целый овраг. И не улететь в атмосферу... Причина банальная.. Как и с ковидом, беспечность украинцев... Авось пронесет... Сто лет жил и не умру...
Нужно раз в год вызывать мастера для проверки утечек... Кто этим занимается? Ни кто.... Результат - предсказуемый
У нас в австрии газовые трубы вмонтированы в стены, и ничего... Просто раз в год обязательно приходят газовщики и проверяют котел и дымоход...
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28.01.2022 10:05 Відповісти
Не знаю як у вас у Австрії, але у всіх інших природній газ легше повітря і тому паднімаєцца. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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28.01.2022 13:29 Відповісти
Помните взрыв двух поездов под Уфой?
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29.01.2022 18:21 Відповісти
Там постійно щось вибухає - що ви маєте на увазі.
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01.02.2022 08:57 Відповісти
Понятно.. Значит молодой и не помните. 1989 год. Это известная катастрофа, когда лопнул газопровод и в лощине на огромной территории скопился газ. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв.
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01.02.2022 11:52 Відповісти
Тепер зрозуміло, то вибухнув не потяг а трубопровід. Ну ви не плутайте природний газ із широкою фракцією легких вуглеводнів (пропан, бутан, пентан, та інша гидота) яка качалася по тому продуктопроводу, от ті гази з яких вона складається дійсно важчі за повітря і при витоку збирається в низинах.
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01.02.2022 15:44 Відповісти
Как раз поезда и дали искру для взрыва. Это вы почему то решили, что в быту используется только метан, обозвав гидотою пропан-бутан) Метан,( как вы его величаете природный газ), тоже является углеводородом) Все вами перечисленное тоже является ГАЗОМ) И ваше цитирование Википедии об этой аварии, говорит что вы никогда и не знали о существовании ДРУГИХ газов, использующихся в быту))) В баллонах это и есть та гидота) И машины заправляют тоже ей)
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01.02.2022 16:12 Відповісти
Якщо обговорюємо дану конкретну ситуацію то жовті труби на фасаді свідчать про те, що будинок обладнаний газовим опаленням на природному газі, і найімовірніше вибух стався через його виток і не потрібно нічого вигадувати. Стосовно вибуху трубопроводу - поцікавтесь що таке ШФЛВ звідки воно береться і чому є токсичною речовиною (пропан-бутан про який знаєте тілки ви тут нідочого).
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01.02.2022 16:53 Відповісти
«красный.. с времен СССР --а не синюшно белый» якісним горінням природнього газу вважається при синьому кольорі полум'я, а червоний (як при ссср) і відтінки жовтого помаранчевого це горіння неправильне - неякісне.
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28.01.2022 13:38 Відповісти
...неякісне. від не достатку кисню.
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28.01.2022 14:23 Відповісти
Взрывы домов, боевые шизоиды...
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28.01.2022 09:09 Відповісти
"спасатели продолжают поиски пострадавших"
не понял... пострадавшие скрываются, что-ли?
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28.01.2022 10:11 Відповісти
Да. Спрятались под руинами и вылазить не хотят.
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01.02.2022 11:54 Відповісти
гексоген ?
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28.01.2022 11:46 Відповісти
Мэра Запорожье, в отставку. В каком состоянии дома по всей Украине. Как вы мрази зае...и уже.
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28.01.2022 12:20 Відповісти
Дак война же. Ничего делать не нужно, только вооружаться. Вон депутат из Эстонии подтвердит.
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29.01.2022 18:12 Відповісти
ніхто і ніде не виконує свою роботу, все напризволяще кинуто на авось,як в совку
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28.01.2022 14:16 Відповісти
Прикольно, судячи по фото верхні поверхи дивом не рухнули, добре що в новобудовах газові котли ставлять на балконах, лише б самі розумні власники не втручалися.
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29.01.2022 13:02 Відповісти
 
 