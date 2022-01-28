Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у житловому будинку у м.Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку.

Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

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Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотирьохповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння. З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.

Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи.





Фото: ДСНС