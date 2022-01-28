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"Біжи, Вова, біжи": Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає апеляційні скарги прокурора та сторони захисту, подані на рішення слідчого судді Печерського районного суду в Києві від 19 січня 2022 року про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли російська армада стоїть коло наших кордонів і накопичує власні, ми інакше починаємо розуміти все, що з нами відбувається. Не відчувалася на київських вулицях війна, вона не відчувалася і в голові Зеленського і тих "слуг", які тікають з ВР. .. Ми захистимо наше майбутнє", - сказав присутнім нардеп "ЄС" Микола Княжицький.

Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 01
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 02
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 03
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 04
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 05
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 06

Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 07
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 08
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 09
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 10
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 11
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 12
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 13
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 15
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 15
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 16
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 17
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 18
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 19
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 20
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 21
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 22
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 23
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 24
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 25
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 26
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 27
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 28
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 29
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 30
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 31
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 32
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 33
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 34
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 35
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 36
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 37
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 38
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 39
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 40
Біжи, Вова, біжи: Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Також читайте: Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати "ковідну" тисячу на закупівлю бронежилетів та ліків для ЗСУ, - Порошенко

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

Також читайте: Влада перешкоджає проведенню мирної акції біля суду, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, - Ірина Геращенко

Автор: 

апеляція (503) Княжицький Микола (89) Порошенко Петро (15191) Апеляційний суд (401) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+50
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28.01.2022 11:01
+32
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28.01.2022 11:12
+31
Після втечі бандюковича країна залишилась без влади?
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28.01.2022 11:14
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3елені огидні уроди творять бе33аконня тільки нові вибори
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28.01.2022 12:36 Відповісти
Где эти прибацнутые сбушники со своим терактом!
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28.01.2022 12:38 Відповісти
Для мене отака поведінка Петьки Бариженко а саме намагання надавити на правосуддя якоби народною думкою і зробити з правоого процесу бунт.. доказує тільки одне.. Петя рило в тебе в гівні по самі вуха... Значить правильно розслідування почалось. Нормальна людина просто чесно і спокійно доказала все б в суді. І не треба орать що судова система прогнила... Петя це ж ти таку залишив в спадок....ти ж ні хріна не робив ... все відмазувався хай потім зараз війна .. ТАК ВІЙНА. А що уроди продажні хай судять коли війна ??? Та ти дебіл а не президент...як що так думаєш. Пішов на хрін
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28.01.2022 12:52 Відповісти
бегающий петя от "реформированного" им же суд)))))))))))))))))))))))) жалкое зрелище напоминающее "позднего" Саакашвили...
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Порохоботи і є 5 колона Кремля!
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28.01.2022 13:38 Відповісти
Гєніальний висновок.

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28.01.2022 14:20 Відповісти
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28.01.2022 14:22 Відповісти
Чому так не пофотографували ФОПів крупним планом? І взагалі це чия методичка, що ФОПи ВСІ голосували за Зеленського?
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28.01.2022 15:19 Відповісти
не надоело митинговать, может пора уже действовать?
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28.01.2022 16:49 Відповісти
Учитывая количество забанненых комментов, пора поменять название сайта на цензор-да.
Как отреферировал суды - так и судится. Ничего более важного за каденцию не было.
Живите и дальше в своей виртуальной реальности поддержки, я лично ни за одного ни за другого неголосовал с борьбой с коррупцией ни тот ни другой справлятся не собирались.
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28.01.2022 18:22 Відповісти
Жидковатенький протестик получился. С такою млявенькой поддержкой Порохатого Барыгу, чего доброго, уконтрапупят на цугундер-то
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28.01.2022 19:06 Відповісти
Сдрысни, кацап, от теБя лаптями за версту несет
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29.01.2022 01:07 Відповісти
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