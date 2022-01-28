"Біжи, Вова, біжи": Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає апеляційні скарги прокурора та сторони захисту, подані на рішення слідчого судді Печерського районного суду в Києві від 19 січня 2022 року про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли російська армада стоїть коло наших кордонів і накопичує власні, ми інакше починаємо розуміти все, що з нами відбувається. Не відчувалася на київських вулицях війна, вона не відчувалася і в голові Зеленського і тих "слуг", які тікають з ВР. .. Ми захистимо наше майбутнє", - сказав присутнім нардеп "ЄС" Микола Княжицький.























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

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