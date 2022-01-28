"Біжи, Вова, біжи": Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Київський апеляційний суд розглядає апеляційні скарги прокурора та сторони захисту, подані на рішення слідчого судді Печерського районного суду в Києві від 19 січня 2022 року про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли російська армада стоїть коло наших кордонів і накопичує власні, ми інакше починаємо розуміти все, що з нами відбувається. Не відчувалася на київських вулицях війна, вона не відчувалася і в голові Зеленського і тих "слуг", які тікають з ВР. .. Ми захистимо наше майбутнє", - сказав присутнім нардеп "ЄС" Микола Княжицький.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку
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Как отреферировал суды - так и судится. Ничего более важного за каденцию не было.
Живите и дальше в своей виртуальной реальности поддержки, я лично ни за одного ни за другого неголосовал с борьбой с коррупцией ни тот ни другой справлятся не собирались.