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Перші 40 інструкторів ПТРК NLAW з числа бійців ЗСУ завершили підготовку практичними стрільбами. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України - майбутніх інструкторів з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на АрміяInform, випускники курсу здійснили практичні пуски з цих ПТРК.

На відповідних рубежах від 300 до 600 метрів були встановлені мішені: бойова машина піхоти, САУ та МТ-ЛБ. Вогонь вели з різних дистанцій та позицій. Зокрема, з будинку через вікно, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

Перші 40 інструкторів ПТРК NLAW з числа бійців ЗСУ завершили підготовку практичними стрільбами 01
Перші 40 інструкторів ПТРК NLAW з числа бійців ЗСУ завершили підготовку практичними стрільбами 02

На стрільбах були присутні командувач Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, представники ГШ ЗСУ та 184-го навчального центру.

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Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни. Всього три дні на теорію та тактику і два дні на практичне застосування. Лише за 5 днів було підготовлено близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби підготувати нових фахівців.

З наступного тижня до 184-го НЦ прибуде ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW.

За словами одного з новоспечених інструкторів солдата Зіновія Тужанського, навчитися вправно стріляти з цієї зброї нескладно. Можна зробити це й за один день. Зброя дуже проста, надійна і потужна.

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Автор: 

армія (3777) Велика Британія (5649) зброя (7523) росія (65934) підготовка (188)


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Чиста правда!
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28.01.2022 15:31
+55
ПТРК NLAW - "бурят по Київськи" ))
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28.01.2022 15:28
+41
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28.01.2022 15:55
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теперь можно предвидеть сверхдержавную кацапскую тактику. Первыми пошлют в атаку срочников на старых танках. Их пожгут НЛОв. И сгоревшие первые машины не дадут поражать стоящие дальше, так как большое количество металла на пути ракеты мешает магнитному прицелу NLOW.
Выгода стоящих сзади налицо, у них есть возможность пожить на час-полтора дольше, пока не прилетели на вызов Bayraktar TB2
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28.01.2022 20:49 Відповісти
Послать на убой срочников - это конечно шикарная идея. На следующий день вся российская армия разбежится по домам
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29.01.2022 09:11 Відповісти
To russia with LAW!
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28.01.2022 20:53 Відповісти
Я так розумію що ще перевірили як вражається боекомлпект - бо вибух явно сильніший за сам заряд.
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28.01.2022 23:58 Відповісти
Це не танк, ось і рознесло ********.
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12.02.2022 10:51 Відповісти
Ось такі новини краще всяких санкцій російських генералів охолоджують.
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29.01.2022 00:15 Відповісти
це самий той момент коли пропускати заняття не варто...
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29.01.2022 06:23 Відповісти
птрк - це звісно ж добре, але при повноцінному наступі в першу чергу москалі запустять авіацію! А що Україна може протиставити москальським літакам?
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29.01.2022 09:56 Відповісти
Вам полный список предоставить?
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29.01.2022 11:18 Відповісти
Авіація може знищити стаціонарні об'єкти, та техніку, солдат авіація не знищить, коли у літаків закінчаться ракети та бомби, треба заганяти своїх мародерів, ось тут їм жаба цицьки і дасть, як казав Ковпак. Тим більше, що кривавий кремлівський скот поруйнує наші домівки та сім'ї, після чого нищити їх ми будемо без жалю.
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12.02.2022 10:59 Відповісти
вот всё бл.. в этом МО или ГШ делается по максимуму медленно, у меня одного такое чувство?
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29.01.2022 11:58 Відповісти
а ты сможешь без подготовки попасть из этой дуры в танк?
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30.01.2022 13:54 Відповісти
Такое впечатдение, что рашку подгоняют с нападением. Типа, чем позже нападешь, чем больше им передадим оружия и тем больше их научиься им пользоваться. Нельзя эти поставки оружия проводить без такой игры на камеру?
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30.01.2022 12:54 Відповісти
но сотни тонн оружия приходят в самолётах, Я лично не знаю, что там везут ))
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31.01.2022 00:06 Відповісти
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