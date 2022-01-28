Перші 40 інструкторів ПТРК NLAW з числа бійців ЗСУ завершили підготовку практичними стрільбами. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України - майбутніх інструкторів з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на АрміяInform, випускники курсу здійснили практичні пуски з цих ПТРК.
На відповідних рубежах від 300 до 600 метрів були встановлені мішені: бойова машина піхоти, САУ та МТ-ЛБ. Вогонь вели з різних дистанцій та позицій. Зокрема, з будинку через вікно, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.
На стрільбах були присутні командувач Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, представники ГШ ЗСУ та 184-го навчального центру.
Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни. Всього три дні на теорію та тактику і два дні на практичне застосування. Лише за 5 днів було підготовлено близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби підготувати нових фахівців.
З наступного тижня до 184-го НЦ прибуде ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW.
За словами одного з новоспечених інструкторів солдата Зіновія Тужанського, навчитися вправно стріляти з цієї зброї нескладно. Можна зробити це й за один день. Зброя дуже проста, надійна і потужна.
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