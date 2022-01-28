На "Південмаші" розповіли про загибель охоронниці Віри Лебединець: Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі. ФОТО

Під час трагічних подій на території "Південмашу" загинула 36-річна співробітниця підприємства Віра Лебединець. На заводі розповіли про героїзм загиблої співробітниці.

Жінка працювала контролером відомчої воєнізованої охорони. Як розповіли у пресслужбі "Південмашу", вона загинула, бо не відчинила двері і не віддала ключі Артему Рябчуку, який хотів втекти після масового вбивства з території заводу, пише "Наше Місто", передає Цензор.НЕТ.

"У пресслужбі розповіли, що Рябчук застосовував до Віри фізичне насильство та погрози. Він тягав її за волосся. Але жінка героїчно протистояла та не віддала ключі. Тоді пролунали постріли. Віра Лебединець здійснила справжній подвиг - вона не дала озброєному до зубів вбивці потрапити до міста, де він міг зустріти випадкових перехожих і також їх застрелити", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постраждалі лежали в калюжах власної крові, давно такого не бачили, - Риженко про стан постраждалих під час стрілянини в Дніпрі

У жінки залишилася 11-річна донька.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.