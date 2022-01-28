Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на "Південмаші", - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

103 військовослужбовця військової частини 3021 прибули до Дніпропетровської лікарні ім. І. Мечникова, для здачі крові для поранених внаслідок стрілянини на "Південмаші" співслужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Близько 20 медичних працівників задіяно на прийом бажаючих здати кров. Побратими вже здали більше 40 літрів крові. Байдужим не залишився жоден гвардієць.

За словами генерального директора лікарні ім. І. Мечникова Сергія Риженка, четверо постраждалих у вчорашній трагедії знаходяться у задовільному стані, 22-річна Жанна постраждала найсильніше.

"Вкрай тяжка Жанна. Ми зразу, коли вони надійшли, почали переливати кров. Вже перелили 12 літрів крові, тільки більше як 4 – Жанні. Нам дуже потрібна кров", – зазначив він.

Риженко також повідомив, що стан пораненої потроху стабілізується і вона прийшла до тями в реанімації.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

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