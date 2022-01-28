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Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на "Південмаші", - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

103 військовослужбовця військової частини 3021 прибули до Дніпропетровської лікарні ім. І. Мечникова, для здачі крові для поранених внаслідок стрілянини на "Південмаші" співслужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Близько 20 медичних працівників задіяно на прийом бажаючих здати кров. Побратими вже здали більше 40 літрів крові. Байдужим не залишився жоден гвардієць.

За словами генерального директора лікарні ім. І. Мечникова Сергія Риженка, четверо постраждалих у вчорашній трагедії знаходяться у задовільному стані, 22-річна Жанна постраждала найсильніше.

"Вкрай тяжка Жанна. Ми зразу, коли вони надійшли, почали переливати кров. Вже перелили 12 літрів крові, тільки більше як 4 – Жанні. Нам дуже потрібна кров", – зазначив він.

Риженко також повідомив, що стан пораненої потроху стабілізується і вона прийшла до тями в реанімації.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

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Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 01
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 02
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 03
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 04
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 05
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 06
Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на Південмаші, - Нацгвардія 07

Автор: 

Дніпро (3297) донор (73) стрілянина (1794) Національна гвардія (1564) кров (64)


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Мдеее! Ви б хоча трохи клепку включили. Ви втопити зібрались поранених?
І чомусь нема такого аншлагу НГУ коли потрібно витягувати бійця
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28.01.2022 16:50 Відповісти
ви з Дніпра???
якщо - ні....то й не кажіть того що не знаете
///
700 донорів здали кров для поранених в АТО (2018р)
https://gorod.dp.ua/news/151267



"Днепр сдаёт кровь для раненых. В четырнадцатый раз", - сообщает она и публикует фотографии из днепровской больницы, куда массово пришли жители города. (2016 год)
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пошукати ще ????
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28.01.2022 17:14 Відповісти
36-летняя сотрудница ЮМЗ Вера Лебединец. (сиротой осталась 11 летняя дочь)

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28.01.2022 17:07 Відповісти
Повага.Уваги офицеров и мичманов.Ця трагедия,не повинна впливати на охорону объектов.Бо ворогу тiлькi i треба,щоб Украина в связи с трагедией,ослабила охорону объектов,поменяв автоматы на гумовi кiйки,як це було вже за часiв Янукодли.Коли в караул,ходили с палками,во избежании втечi солдадата з автоматом,або передачi криминальникам,або суициду.
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28.01.2022 17:16 Відповісти
Больница в Днепре - базовое медицинское учреждение для всей группировки украинских войск на лугандонском фронте. И для четверых находящихся в ней раненых потребовалось дополнительно сдавать кровь? Не, что и говорить, Украина полностью готова к широкомасштабной кацапской агрессии, как заверил Величайший Зелёный.
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28.01.2022 18:37 Відповісти
 
 