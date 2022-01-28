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Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші". ФОТО

слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Державне бюро розслідувань і надалі оперативно інформуватиме суспільство про хід розслідування даної резонансної справи.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Також читайте: Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на "Південмаші", - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на Південмаші 01
Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на Південмаші 02

Автор: 

Дніпро (3297) обшук (1980) стрілянина (1794) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+9
Який толк з цього дійства? Основна причина це строкова служба. Скільки було колись випадків, але цей просто дуже резонансний. Про самогубства у військових частин мало хто говорив, а про знущання, то взагалі ніколи. За 30 років цієї служби сотні тисяч скалічених житів.
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28.01.2022 17:12
+4
Аха ха - а чого не через тиждень?
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28.01.2022 17:11
+4
Изучить все до последней капли- найти начало !!! Понять когда это зародилось !!! Причина!! Изучить , задокументировать- проверить есть ли похожие случаи!!!
Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
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28.01.2022 17:33
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Аха ха - а чого не через тиждень?
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28.01.2022 17:11 Відповісти
Який толк з цього дійства? Основна причина це строкова служба. Скільки було колись випадків, але цей просто дуже резонансний. Про самогубства у військових частин мало хто говорив, а про знущання, то взагалі ніколи. За 30 років цієї служби сотні тисяч скалічених житів.
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28.01.2022 17:12 Відповісти
ДБР начинает заниматься делом только когда уже трупы и общественный резонанс?
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28.01.2022 17:22 Відповісти
Когда гибнут тысячи в следствии предательства и коррупции чиновников, не видно такой активности с их стороны.
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28.01.2022 17:29 Відповісти
а когда им делами заниматься ? нужно же цемить блогеров с эротическими сессиями
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28.01.2022 17:31 Відповісти
Изучить все до последней капли- найти начало !!! Понять когда это зародилось !!! Причина!! Изучить , задокументировать- проверить есть ли похожие случаи!!!
Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
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28.01.2022 17:33 Відповісти
Почалося це тоді, коли економить на охороні стратегічних об'єктах розпочали. Бо якось дивно це виглядає, що від професійних дрг охороняють шестимісячні строковики з жінками-вахтерами
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28.01.2022 17:54 Відповісти
А той обморок на ленд крузері не приїжджав?
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28.01.2022 17:33 Відповісти
И что они собираются найти?

Уйопок арестован, все снято на камеру и ясно, как день божий...

Солдатские заначки по тумбочкам тырят?
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28.01.2022 17:36 Відповісти
Просто тупо откупных ждут...
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28.01.2022 17:39 Відповісти
Еще можно провести обыск в роддоме где он родился, не помешает.
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28.01.2022 18:46 Відповісти
А що шукають? Вчорашній день...
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28.01.2022 17:38 Відповісти
Може факти неуставних стосунків і відсутність реагування керівного складу
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28.01.2022 17:56 Відповісти
факти чого ? спробуй щось зробити амбалу 2 метровому, на таких сильно неуставно не повпливаєш, навіть цілим взводом.
Так можливо там були якісь тертя, як і у кожному колективі. Але це не привід добивати контрольними своїх колег по службі.
п.с. якщо його так гнобили, то чому матуся синочка з армейки не забрала, або в сусіднє село не перевела. Зараз же не Совок де мясо на алтай гнали і засобів звязку з рідними побільше.
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28.01.2022 20:33 Відповісти
не все мальчики жалуются мамочке и у людей бывают принципы
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29.01.2022 15:56 Відповісти
И опять куча доморощенных гениальных следователей на ветке. Ребята, идите в полицию работать. Расскажите: как правильно надо.
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28.01.2022 17:42 Відповісти
а правильно надо чтобы ментальность была правильная
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29.01.2022 15:57 Відповісти
подфартило ЗЕ-кодлу на чужом горе. теперь не надо устраивать позорные гонения на Пороха, чтобы отвлекать общество от тотальных провалов ЗЕко манды.
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28.01.2022 17:55 Відповісти
она так и называется -часть рябчука-ох и писаки..почему гбр в гражданке..похожи на бомжей..
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28.01.2022 18:28 Відповісти
Что найти хотят? Отпечатки его пальцев по казарме?
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28.01.2022 18:43 Відповісти
замість того що б проводити ретельні допити?
і починати з рядового складу.
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28.01.2022 19:21 Відповісти
як би щe мiзки можна було пeрeвiрити як комп.
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28.01.2022 20:30 Відповісти
Олена Липовенко

"Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.

P.S. Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Миколайович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Миколайовича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.

P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480
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28.01.2022 22:08 Відповісти
Мене бентежить інше.
Зараз всіма силами намагаються замилити цю трагедію, зліпивши з пацана монстра, а з жертв - героїв, білих і пухнастих.
Насправді вони всі жертви. Жертви тої системи, яку так і невдалося зламати.
І в цю огидну історію по відмиванню системи МВД включився і Цензор. Так, Юрій Бутусов?
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28.01.2022 22:18 Відповісти
а можно зрителям с дивана объяснить какая она - система МВД? Вообще интересно, какие у них там порядки, ментальность.
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29.01.2022 16:00 Відповісти
 
 