Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші". ФОТО
слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.
Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
Державне бюро розслідувань і надалі оперативно інформуватиме суспільство про хід розслідування даної резонансної справи.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
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Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
Уйопок арестован, все снято на камеру и ясно, как день божий...
Солдатские заначки по тумбочкам тырят?
Так можливо там були якісь тертя, як і у кожному колективі. Але це не привід добивати контрольними своїх колег по службі.
п.с. якщо його так гнобили, то чому матуся синочка з армейки не забрала, або в сусіднє село не перевела. Зараз же не Совок де мясо на алтай гнали і засобів звязку з рідними побільше.
і починати з рядового складу.
"Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Миколайович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Миколайовича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!"
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Зараз всіма силами намагаються замилити цю трагедію, зліпивши з пацана монстра, а з жертв - героїв, білих і пухнастих.
Насправді вони всі жертви. Жертви тої системи, яку так і невдалося зламати.
І в цю огидну історію по відмиванню системи МВД включився і Цензор. Так, Юрій Бутусов?