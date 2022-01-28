Стрілянина в Дніпрі: ДБР проводить обшуки у військовій частині Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші". ФОТО

слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Державне бюро розслідувань і надалі оперативно інформуватиме суспільство про хід розслідування даної резонансної справи.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

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