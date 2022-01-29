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Новини Фото Хабарники
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ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. "вирішити" земельні питання у Києві. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно адвокатеси, яка вимагала у підприємця 160 тис. доларів США за начебто вирішення питань щодо права власності на 8 земельних ділянок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР

Адвокатеса вирішила обманом заволодіти грошима підприємця, який намагався повернути земельні ділянки, що були незаконно зареєстровані на іншу особу. Вона запевнила підприємця у тому, що зможе вплинути на колегію Мін’юсту задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок. Проте, за законом, дане питання і так мало вирішитися на його користь.

Жінку затримали під час отримання 160 тис. доларів, що за чинним курсом валют складає 4 млн 645 тис. 464 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мін'юсті, - ДБР. ФОТОрепортаж

Адвокатеса обвинувачується у шахрайстві, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід — оперативні підрозділи ДБР.

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ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. вирішити земельні питання у Києві 01
ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. вирішити земельні питання у Києві 02
ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. вирішити земельні питання у Києві 03
ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. вирішити земельні питання у Києві 04

Автор: 

адвокат (939) земля (1687) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+2
ХОРОШО ТВАРЮКА ХОТЕЛА НАГРЕТСЯ НА БИЗНЭСМЭНЕ..у адвокатов специальность не бей лежачего как говорили.... чеши себе языком защищай обвиняемого.....и получай бабло миллионами а то и долларами...а там как карта ляжет с защитой И ПРИГОВОРОМ....а баблосы полюбэ в карман себе любимым. И СКАЖЕТ ОСУЖДЁННОМУ(Я СТАРАЛАСЬ БАТЯ....)
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29.01.2022 10:57
+2
Прям таки Чернигов.
По всей стране множество адвокатов только так и работают.
Таких надо выявлять и прославлять на всю страну, чтобы к их услугам никто не обращался.
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29.01.2022 11:02
+2
разве можно столько насосать?
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29.01.2022 11:14
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Гарне волосся. Я сумніваюся, що буде зістрижене
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29.01.2022 10:49 Відповісти
Адвокатериса часом не причастна до причин шахрайства як то буває, в Чернігові взагалі треш, адвокати з мусораиґмт та судами тупо грабують громадян, чекаємо на зміни до законів та потрібно ліквідувати це опг Чернігів
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29.01.2022 10:55 Відповісти
Прям таки Чернигов.
По всей стране множество адвокатов только так и работают.
Таких надо выявлять и прославлять на всю страну, чтобы к их услугам никто не обращался.
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29.01.2022 11:02 Відповісти
В чем преступление?
В любом суде решают якобы по закону.
Только обе стороны почему-то приглашают адвокатов и платят им гонорары.
По логике статьи - адвокаты не нужны вообще и их следует запретить и посадить.
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29.01.2022 10:57 Відповісти
ХОРОШО ТВАРЮКА ХОТЕЛА НАГРЕТСЯ НА БИЗНЭСМЭНЕ..у адвокатов специальность не бей лежачего как говорили.... чеши себе языком защищай обвиняемого.....и получай бабло миллионами а то и долларами...а там как карта ляжет с защитой И ПРИГОВОРОМ....а баблосы полюбэ в карман себе любимым. И СКАЖЕТ ОСУЖДЁННОМУ(Я СТАРАЛАСЬ БАТЯ....)
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29.01.2022 10:57 Відповісти
Может она и законным методом могла все порешать, но захотелось бабла стрясти
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29.01.2022 11:12 Відповісти
Не вижу состава преступления. Адвокат - не чиновник.
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29.01.2022 11:05 Відповісти
Хай там що, а поле для маневру вона має
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29.01.2022 11:10 Відповісти
мошенничество чистой воды.. состав 100%
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29.01.2022 12:05 Відповісти
разве можно столько насосать?
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29.01.2022 11:14 Відповісти
А какое обвинение можно выдвинуть против нее?
Она не является госслужащим, те это даже не взятка.
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29.01.2022 11:23 Відповісти
Красивая штучка, у меня аж встал..
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29.01.2022 12:04 Відповісти
Та вже нє красівая, ноги як у слона, фейс свинячий закрила волосся. Сумніваюсь, що вона могла на каву з коньяком насмоктати
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29.01.2022 12:45 Відповісти
Як це прокоментують солдатеси і генералеси, фізикині, хімікині,?
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29.01.2022 14:32 Відповісти
Хм, ну и сволочного клента нашла адвокатеса.
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29.01.2022 14:57 Відповісти
 
 