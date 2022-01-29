ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. "вирішити" земельні питання у Києві. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно адвокатеси, яка вимагала у підприємця 160 тис. доларів США за начебто вирішення питань щодо права власності на 8 земельних ділянок.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР

Адвокатеса вирішила обманом заволодіти грошима підприємця, який намагався повернути земельні ділянки, що були незаконно зареєстровані на іншу особу. Вона запевнила підприємця у тому, що зможе вплинути на колегію Мін’юсту задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок. Проте, за законом, дане питання і так мало вирішитися на його користь.

Жінку затримали під час отримання 160 тис. доларів, що за чинним курсом валют складає 4 млн 645 тис. 464 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мін'юсті, - ДБР. ФОТОрепортаж

Адвокатеса обвинувачується у шахрайстві, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід — оперативні підрозділи ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж







