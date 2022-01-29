ДБР оголосило підозру адвокатесі, яка обіцяла за $160 тис. "вирішити" земельні питання у Києві. ФОТОрепортаж
Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно адвокатеси, яка вимагала у підприємця 160 тис. доларів США за начебто вирішення питань щодо права власності на 8 земельних ділянок.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР
Адвокатеса вирішила обманом заволодіти грошима підприємця, який намагався повернути земельні ділянки, що були незаконно зареєстровані на іншу особу. Вона запевнила підприємця у тому, що зможе вплинути на колегію Мін’юсту задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок. Проте, за законом, дане питання і так мало вирішитися на його користь.
Жінку затримали під час отримання 160 тис. доларів, що за чинним курсом валют складає 4 млн 645 тис. 464 гривень.
Адвокатеса обвинувачується у шахрайстві, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).
У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід — оперативні підрозділи ДБР.
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По всей стране множество адвокатов только так и работают.
Таких надо выявлять и прославлять на всю страну, чтобы к их услугам никто не обращался.
В любом суде решают якобы по закону.
Только обе стороны почему-то приглашают адвокатов и платят им гонорары.
По логике статьи - адвокаты не нужны вообще и их следует запретить и посадить.
Она не является госслужащим, те это даже не взятка.